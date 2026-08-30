Politic s-a rupt din nou! FOTO. A rezistat doar 18 minute în FCSB - UTA! Un singur coechipier i-a sărit în ajutor +9 foto
Dennis Politic (FOTO: captură Prima Sport 1)
Superliga

Politic s-a rupt din nou! FOTO. A rezistat doar 18 minute în FCSB - UTA! Un singur coechipier i-a sărit în ajutor

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 30.08.2026, ora 23:07
alt-text Actualizat: 30.08.2026, ora 23:36
  • FCSB - UTA 1-3. Dennis Politic (26 de ani) s-a accidentat în minutul 82 al partidei de la Târgoviște, iar roș-albaștrii au terminat meciul în inferioritate numerică.
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Intrat pe teren în minutul 64, în locul lui Ofri Arad, Politic a rezistat doar 18 minute.

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FCSB - UTA 1-3. Dennis Politic s-a accidentat din nou

Confruntat cu numeroase accidentări de la sosirea la FCSB, fostul căpitan al lui Dinamo a primit mingea la 30 de metri distanță de poarta adversă, a preluat-o lângă Ouaneh, dar a început imediat să șchiopăteze și s-a așezat pe gazon.

Mai mulți jucători de la UTA s-au adunat în jurul lui Politic, însă niciun coechipier nu a venit pentru a se interesa de starea acestuia.

Dennis Politic s-a accidentat în timpul meciului FCSB - UTA 1-3 (FOTO: captură Prima Sport 1)
Dennis Politic s-a accidentat în timpul meciului FCSB - UTA 1-3 (FOTO: captură Prima Sport 1)

Galerie foto (9 imagini)

Dennis Politic s-a accidentat în timpul meciului FCSB - UTA 1-3 (FOTO: captură Prima Sport 1) Dennis Politic s-a accidentat în timpul meciului FCSB - UTA 1-3 (FOTO: captură Prima Sport 1) Dennis Politic s-a accidentat în timpul meciului FCSB - UTA 1-3 (FOTO: captură Prima Sport 1) Dennis Politic s-a accidentat în timpul meciului FCSB - UTA 1-3 (FOTO: captură Prima Sport 1) Dennis Politic s-a accidentat în timpul meciului FCSB - UTA 1-3 (FOTO: captură Prima Sport 1)
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Primul care a apărut în zonă a fost Juri Cisotti, în momentul în care staff-ul medical a intervenit pentru a-l ajuta pe fotbalistul FCSB. Tot italianul l-a însoțit până la marginea terenului.

Politic a acuzat dureri în zona inghinală, iar FCSB a fost nevoită să termine meciul în 10 jucători: efectuase deja toate cele 5 schimbări!

VIDEO. Golurile marcate de Stoian și Abdallah în FCSB - UTA 1-3

Clasamentul în Liga 1

Loc/EchipaMeciuriPuncte
1. Dinamo714
2. Petrolul712
3. Rapid611
4. FCSB711
5. U Craiova610
6. Corvinul710
7. Oțelul710
8. Sepsi710
9. FC Argeș710
10. Farul69
11. CFR Cluj69
12. U Cluj69
13. FC Botoșani66
14. UTA Arad76
5. FC Voluntari75
16. Csikszereda71

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