- FCSB - UTA 1-3. Dennis Politic (26 de ani) s-a accidentat în minutul 82 al partidei de la Târgoviște, iar roș-albaștrii au terminat meciul în inferioritate numerică.
Intrat pe teren în minutul 64, în locul lui Ofri Arad, Politic a rezistat doar 18 minute.
FCSB - UTA 1-3. Dennis Politic s-a accidentat din nou
Confruntat cu numeroase accidentări de la sosirea la FCSB, fostul căpitan al lui Dinamo a primit mingea la 30 de metri distanță de poarta adversă, a preluat-o lângă Ouaneh, dar a început imediat să șchiopăteze și s-a așezat pe gazon.
Mai mulți jucători de la UTA s-au adunat în jurul lui Politic, însă niciun coechipier nu a venit pentru a se interesa de starea acestuia.
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Primul care a apărut în zonă a fost Juri Cisotti, în momentul în care staff-ul medical a intervenit pentru a-l ajuta pe fotbalistul FCSB. Tot italianul l-a însoțit până la marginea terenului.
Politic a acuzat dureri în zona inghinală, iar FCSB a fost nevoită să termine meciul în 10 jucători: efectuase deja toate cele 5 schimbări!
VIDEO. Golurile marcate de Stoian și Abdallah în FCSB - UTA 1-3
Clasamentul în Liga 1
|Loc/Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1. Dinamo
|7
|14
|2. Petrolul
|7
|12
|3. Rapid
|6
|11
|4. FCSB
|7
|11
|5. U Craiova
|6
|10
|6. Corvinul
|7
|10
|7. Oțelul
|7
|10
|8. Sepsi
|7
|10
|9. FC Argeș
|7
|10
|10. Farul
|6
|9
|11. CFR Cluj
|6
|9
|12. U Cluj
|6
|9
|13. FC Botoșani
|6
|6
|14. UTA Arad
|7
|6
|5. FC Voluntari
|7
|5
|16. Csikszereda
|7
|1