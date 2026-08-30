FCSB - UTA 1-3. Dennis Politic (26 de ani) s-a accidentat în minutul 82 al partidei de la Târgoviște, iar roș-albaștrii au terminat meciul în inferioritate numerică.

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Intrat pe teren în minutul 64, în locul lui Ofri Arad, Politic a rezistat doar 18 minute.

FCSB - UTA 1-3 . Dennis Politic s-a accidentat din nou

Confruntat cu numeroase accidentări de la sosirea la FCSB, fostul căpitan al lui Dinamo a primit mingea la 30 de metri distanță de poarta adversă, a preluat-o lângă Ouaneh, dar a început imediat să șchiopăteze și s-a așezat pe gazon.

Mai mulți jucători de la UTA s-au adunat în jurul lui Politic, însă niciun coechipier nu a venit pentru a se interesa de starea acestuia.

Primul care a apărut în zonă a fost Juri Cisotti, în momentul în care staff-ul medical a intervenit pentru a-l ajuta pe fotbalistul FCSB. Tot italianul l-a însoțit până la marginea terenului.

Politic a acuzat dureri în zona inghinală , iar FCSB a fost nevoită să termine meciul în 10 jucători: efectuase deja toate cele 5 schimbări!

VIDEO. Golurile marcate de Stoian și Abdallah în FCSB - UTA 1-3

Clasamentul în Liga 1

Loc/Echipa Meciuri Puncte 1. Dinamo 7 14 2. Petrolul 7 12 3. Rapid 6 11 4. FCSB 7 11 5. U Craiova 6 10 6. Corvinul 7 10 7. Oțelul 7 10 8. Sepsi 7 10 9. FC Argeș 7 10 10. Farul 6 9 11. CFR Cluj 6 9 12. U Cluj 6 9 13. FC Botoșani 6 6 14. UTA Arad 7 6 5. FC Voluntari 7 5 16. Csikszereda 7 1

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