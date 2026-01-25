Politic, ironizat  FOTO. Mesajul fanilor de la Dinamo pentru Cătălin Cîrjan, cu indirectă la jucătorul aflat acum la FCSB

Suporterii lui Dinamo au afișat un banner prin care l-au ironizat pe Dennis Politic (25 de ani), fostul căpitan al echipei, care s-a transferat la rivala FCSB în vara anului trecut.

După ce Cătălin Cîrjan, actualul căpitan al echipei, a refuzat o ofertă de patru milioane de euro de la Metalist Harkov, unde ar fi câștigat de aproape 4 ori mai mult decât la Dinamo, suporterii au afișat un mesaj sugestiv.

Dennis Politic, ironizat de suporterii lui Dinamo

Membrii grupărilor dinamoviste „Distillers” și „Nos” au afișat un banner cu un mesaj în care au taxat lipsa de fidelitate a lui Politic.

„Alții pentru un ban au renunțat la postura de căpitan! / Respect, Cătălin Cîrjan”.

Mesajul suporterilor dinamoviști

Prin acest mesaj, suporterii au amintit de plecarea lui Dennis Politic la FCSB, din vara trecută, atunci când fotbalistul a renunțat la rolul de căpitan de la Dinamo pentru a se transfera la marea rivală.

Cătălin Cîrjan a refuzat oferta de la Metalist Harkov pentru a rămâne la Dinamo

Aflat în cea mai bună forma a carierei, Cîrjan ar fi putut pleca de la Dinamo în această iarnă.

Metalist Harkov, grupare din Ucraina, a înaintat o ofertă avantajoasă din punct de vedere financiar atât pentru club, cât și pentru jucător, însă Cîrjan a ales să rămână la Dinamo.

Căpitanul „alb-roșiilor” a explicat ulterior de ce a luat această decizie:

„A fost o ofertă foarte bună, avantajoasă și pentru club. Am avut puțin de gândit, dar eu așa am fost crescut: nu totul se rezumă la bani în viață. Cel puțin asta credem eu și familia mea.

Și nu în ultimul rând am făcut o promisiune suflării dinamoviste. Am spus că vreau să iau titlul și vreau să duc această promisiune la capăt”.

