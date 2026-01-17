„Nu totul se rezumă la bani” Cătălin Cîrjan, despre motivul pentru care a refuzat oferta de la Metalist Harkov: „Am făcut o promisiune”
Cătălin Cîrjan FOTO: SportPictures
„Nu totul se rezumă la bani” Cătălin Cîrjan, despre motivul pentru care a refuzat oferta de la Metalist Harkov: „Am făcut o promisiune”

  • Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor roșii”, a explicat de ce a refuzat oferta de la Metalist 1925 Harkov.
  • Dinamo primește vizita celor de la U Cluj, duminică, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în etapa #22 din Liga 1, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cătălin Cîrjan a fost dorit de formația ucraineană Metalist 1925 Harkov, care era dispusă să îi ofere un salariu de aproape patru ori mai mare decât cel pe care îl are la Dinamo.

Cătălin Cîrjan nici nu vrea să audă de Metalist Harkov: „Așa am fost crescut”

La conferința de presă premergătoare partidei contra lui U Cluj, căpitanul „câinilor” a explicat de ce nu a acceptat oferta ucrainenilor.

„A fost o ofertă foarte bună, avantajoasă și pentru club. Am avut puțin de gândit, dar eu așa am fost crescut: nu totul se rezumă la bani în viață. Cel puțin asta credem eu și familia mea. Nu cred că era un pas în față pe plan fotbalistic.

Și nu în ultimul rând am făcut o promisiune suflării dinamoviste. Am spus că vreau să iau titlul și vreau să duc această promisiune la capăt”, a spus Cătălin Cîrjan.

Mijlocașul este convins că fotbaliștii care evoluează în Ucraina au parte de un grad ridicat de securitate:

„Situația este incertă acolo (n.r.- în Ucraina), dar, clar, fotbalistii care merg acolo cred că au o siguranță în plus. Nu m-am gândit foarte mult la asta ”.

Cătălin Cîrjan spune că a avut parte de susținerea conducerii „câinilor”, în perioada negocierilor cu Metalist.

„Am discutat foarte mult cu mister (n.r. - Zeljko Kopic), am vorbit cu Andrei (n.r. - Nicolescu), cu patronii. Aș vrea să le mulțumesc lor, că am simțit că sunt lângă mine și simt că putem să facem o treabă bună în acest campionat.

Cum am zis, sufletul meu e la Dinamo și vreau să termin acest campionat aici”, a spus căpitanul „câinilor”.

Cu timpul, vreau să fac pasul la o echipă bună, să joc în Europa, dar, în primul rând, acesta este obiectivul meu: să joc cu Dinamo în Europa Cătălin Cîrjan, căpitan Dinamo

Cătălin Cîrjan: „Simt iubirea lor”

După ce a refuzat oferta celor de la Metalist Harkov, Cătălin Cîrjan a primit multe mesaje de susținere din partea fanilor dinamoviști, cărora a ținut să le mulțumească.

„Sincer să fiu, sunt fericit pentru că au venit foarte multe mesaje. Simt iubirea lor și sper să îi răsplătesc pe teren cu jocul meu”.

Acestea sunt câteva mesaje trimise de fani către Cătălin Cîrjan, pe conturile sale de socializare:

  • „Dumnezeu are un plan mare pentru tine, mulțumim pentru alegere, Căpitane🤍❤️”
  • „Când a apărut în presă că ai oferta din Ucraina , știam 100% că nu vei pleca și vei rămâne să duci la bun sfârșit ce ți-ai propus, atât personal, cât și cu echipa, încă din prima zi de când ai venit. Multa baftă !!!❤️🤍”
  • „Cel mai mare dinamovist din ultimii 15 ani, indiscutabil”
  • „Felicitări, ți-ai câștigat respectul nostru, căpitane, am dus lipsa jucătorilor de genul tău în ultima vreme! ❤️”
  • „Cel mai bun Căpitan! Dacă mai era ceva de demonstrat în plus, ai demonstrat zilele astea că performanța și iubirea față de club sunt mai importante decât niște bani”

Cătălin Cîrjan mai are contract cu Dinamo până în vara anului 2027.

În actualul sezon, fotbalistul a evoluat în toate cele 23 de meciuri disputate de echipa lui Zeljko Kopic. Căpitanul „câinilor” a marcat 4 goluri și a oferit 5 pase decisive.

2.500.000 de euro
este cota de piață a lui Cătălin Cîrjan, conform transfermarkt.com

dinamo bucuresti Metalist Harkov catalin cirjan superliga
