Olăroiu, victorie în Cupa Arabiei  Naționala Emiratelor Arabe Unite s-a calificat în sferturile turneului final

- Naționala Emiratelor Arabe Unite, antrenată de Cosmin Olăroiu (56 de ani), a câștigat meciul cu Kuweit, scor 3-1, și s-a calificat în sferturile Cupei Arabiei.
Cu patru puncte obținute în trei meciuri, selecționata condusă de Olăroiu a obținut locul al doilea în grupă, după Iordania.
Olăroiu s-a calificat în faza eliminatorie a Cupei Arabiei
Selecționata din Emirate a câștigat meciul cu Kuweit, ultima clasată din grupă, după ce a condus cu 2-0 la pauză.
Ambele goluri au fost marcate de Yahya Al Ghassani în decurs de doar două minute. Mijlocașul a deschis scorul în minutul 16, din penalty, iar în minutul 18 a majorat diferența după o pasă primită de la Caio Lucas.
În repriza secundă, Kuweit a jucat în inferioritate încă din minutul 55, când Al Enezi a fost eliminat, însă a reușit să reducă din diferență după 4 minute, grație reușitei lui Fahad Al Hajeri.
În minutul 66, echipa lui Olăroiu a închis meciul prin golul lui Nicolas Gimenez și a reușit să obțină calificarea în faza următoare a competiției.
Emiratele Arabe Unite, o singură victorie la FIFA Arab Cup
Echipa lui Olăroiu a încheiat grupa pe locul al doilea, după Iordania, echipă care a învins-o în prima etapă a turneului final, scor 1-2.
În etapa a doua, Emiratele au remizat cu Egipt, scor 1-1, după o partidă în care echipa lui Olăroiu a fost egalată pe final, în minutul 85.
Clasamentul grupei C de la FIFA Arab Cup:
|Loc/Echipă
|Golaveraj
|Puncte
|1. Iordania
|8-2
|6
|2. Emiratele Arabe Unite
|5-4
|4
|3. Egipt
|2-5
|2
|4. Kuweit
|3-7
|1
- Primele 2 clasate se califică în sferturi