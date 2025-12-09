Olăroiu, victorie în Cupa Arabiei  Naționala Emiratelor Arabe Unite s-a calificat în sferturile turneului final

Naționala Emiratelor Arabe Unite, antrenată de Cosmin Olăroiu (56 de ani), a câștigat meciul cu Kuweit, scor 3-1, și s-a calificat în sferturile Cupei Arabiei.

Cu patru puncte obținute în trei meciuri, selecționata condusă de Olăroiu a obținut locul al doilea în grupă, după Iordania.

Olăroiu s-a calificat în faza eliminatorie a Cupei Arabiei

Selecționata din Emirate a câștigat meciul cu Kuweit, ultima clasată din grupă, după ce a condus cu 2-0 la pauză.

Ambele goluri au fost marcate de Yahya Al Ghassani în decurs de doar două minute. Mijlocașul a deschis scorul în minutul 16, din penalty, iar în minutul 18 a majorat diferența după o pasă primită de la Caio Lucas.

În repriza secundă, Kuweit a jucat în inferioritate încă din minutul 55, când Al Enezi a fost eliminat, însă a reușit să reducă din diferență după 4 minute, grație reușitei lui Fahad Al Hajeri.

În minutul 66, echipa lui Olăroiu a închis meciul prin golul lui Nicolas Gimenez și a reușit să obțină calificarea în faza următoare a competiției.

هيا بنا إلى الدور ربع النهائي 🔝



ألف مبروووك 🇦🇪❤️#منتخب_الإمارات #كأس_العرب pic.twitter.com/R9S5XgcKCm — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) December 9, 2025

Emiratele Arabe Unite, o singură victorie la FIFA Arab Cup

Echipa lui Olăroiu a încheiat grupa pe locul al doilea, după Iordania, echipă care a învins-o în prima etapă a turneului final, scor 1-2.

În etapa a doua, Emiratele au remizat cu Egipt, scor 1-1, după o partidă în care echipa lui Olăroiu a fost egalată pe final, în minutul 85.

Clasamentul grupei C de la FIFA Arab Cup:

Loc/Echipă Golaveraj Puncte 1. Iordania 8-2 6 2. Emiratele Arabe Unite 5-4 4 3. Egipt 2-5 2 4. Kuweit 3-7 1

Primele 2 clasate se califică în sferturi

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport