„Acolo au doborât recordul” Alegerea turcilor pentru meciul cu România nu-l surprinde pe Daniel Pancu: „Va fi infern!”

Daniel Pancu/ Foto: IMAGO
alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 09.12.2025, ora 19:41
alt-text Actualizat: 09.12.2025, ora 19:42
  • Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a dezvăluit motivul pentru care Federația Turcă de Fotbal a ales ca meciul cu România să se desfășoare pe stadionul celor de la Beșiktaș, fosta sa echipă.
  • Turcia - România se va juca pe 26 martie 2026, de la ora 19:00, în semifinala barajului, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Fost atacant la Besiktaș în perioada 2002-2006, Pancu este de părere că varianta aleasă de Federația Turcă nu este una surprinzătoare.

TURCIA - ROMÂNIA. Daniel Pancu: „Au doborât recordul de decibeli”

Antrenorul celor de la CFR Cluj a declarat că „vulturii” au fani mult mai învocați decât Galatasaray sau Fenerbahce, iar atmosfera de acolo va face misiunea „tricolorilor” mult mai dificilă.

„Va fi presiune mare de tot. Uriașă! Probabil, a contat faptul că suporterii lui Beșiktaș sunt cei mai gălăgioși din toată Turcia și pun o presiune uriașă.

Sunt peste Galatasaray, peste Fenerbahce. Păi ei au doborât recordul de decibeli de când jucam eu acolo!

Si e stadionul neacoperit. Vor veni mulți fani de la Beșiktaș, va fi infern. Dar nu trebuie să ne fie frică.

Avem un istoric bun cu Turcia. Curaj, fotbal si Doamne ajută! Stadion de 42.000, dar se creează atmosferă electrizantă, eu zic peste ceea ce se vede la Galatasaray", a declarat Daniel Pancu, citat de gsp.ro.

111
meciuri a jucat Daniel Pancu în tricoul lui Beșiktaș: a marcat 24 de goluri și a reușit 11 pase decisive

FOTO. Imagini cu stadionul celor de la Beșiktaș, unde se va juca Turcia - România

Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro)
Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro)

Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Magazinul lui Beșiktaș (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro)
Unde și când ar putea juca România la Campionatul Mondial

Dacă se va califica la Mondial, naționala noastră va da piept cu Statele Unite, Paraguay și Australia.

Cele trei partide s-ar disputa în Statele Unite și Canada, orele fiind însă problema. Toate partidele „tricolorilor” ar urma să se dispute dimineața, ora României.

Programul României la Campionatul Mondial:

  • Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026) vs Australia (Vancouver)
  • Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026) vs Paraguay (San Francisco)
  • Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026) vs SUA (Los Angeles)

Prezența României la Campionatul Mondial din vara anului viitor ar fi prima după cea din 1998, atunci când „Generația de Aur” reușea să termine pe primul loc într-o grupă cu Anglia, Columbia și Tunisia. „Tricolorii” au fost eliminați în optimi, după ce au fost învinși de Croația, scor 1-0.

FOTO. Stadioanele pe care ar juca România la CM 2026

Los Angeles.jpg
Los Angeles.jpg

Los Angeles (2).jpg Los Angeles.jpg San Francisco (2).jpg San Francisco.jpg Vancouver (2).jpg
