Epassy, remarcat la națională  VIDEO.  Penalty apărat de portarul lui Dinamo în Australia - Camerun » A blocat un jucător cu cetățenie română +8 foto
alt-text Publicat: 27.03.2026, ora 16:54
alt-text Actualizat: 27.03.2026, ora 16:54
  • Australia - Camerun 1-0. Devis Epassy (33 de ani), portarul lui Dinamo, a apărat un penalty în partida disputată în competiția FIFA Series.
  • Jucătorul care a ratat este născut în Australia, dar are cetățenie română. Detalii, mai jos.

Ediția din acest an a FIFA Series are loc în perioada 25-31 martie, iar Epassy a fost convocat pentru a apăra poarta Camerunului.

„Avem o datorie uriașă”  Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!”
Citește și
„Avem o datorie uriașă” Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!”
Citește mai mult
„Avem o datorie uriașă”  Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!”

FOTO. Devis Epassy, penalty apărat în Australia - Camerun 1-0

Australia și Camerun au jucat joi noapte, la Sydney, în FIFA Series, turneu care constă în disputarea unor meciuri amicale între echipe naționale din confederații diferite, care în mod obișnuit nu au oportunitatea să se întâlnească, conform fifa.com.

Cele două echipe s-au duelat în primul meci din grupa 1, din care mai fac parte China și Curacao, cea din urmă fiind calificată la Campionatul Mondial.

Prima repriză a meciului a fost echilibrată, fără goluri. Prima ocazie de a deschide scorul a avut-o Australia, în minutul 70.

Fundașul camerunez Oliver Kamdem l-a faultat în careu pe Aiden O'Neill, iar arbitrul a dictat imediat penalty pentru gazde.

Ajdin Hrustic a executat, însă Devis Epassy a ghicit colțul și a apărat.

Penalty-ul apărat de Devis Epassy în Australia - Camerun. Foto: captură YouTube/Football Australia

labels.photo-gallery

Hrustic, cel care a ratat penalty-ul, este născut în Australia. Tatăl lui este bosniac, iar mama lui este româncă.

Deși are cetățenie română, mijlocașul care evoluează pentru Heracles Almelo (Țările de Jos) a ales să reprezinte naționala Australiei.

700.000 de euro
este cota de piață a lui Ajdin Hrustic, conform Transfermarkt

Partida s-a încheiat cu victoria Australiei, după ce Jordan Bos, fundașul lui Feyenoord, a înscris în minutul 85.

Cariera lui Ajdin Hrustic

Ajdin Hrustic (29 de ani) s-a născut la Melbourne, în Australia, și și-a început cariera la academia celor de la Nottingham Forest.

A mai evoluat pentru echipele de juniori ale celor de la Schalke 04 (Germania) și Groningen (Țările de Jos), urmând să facă pasul în fotbalul mare la echipa batavă, în 2017.

În 2020 a fost transferat de Eintracht Frankfurt, iar după două sezoane în tabăra germanilor a plecat la Hellas Verona, în Italia.

A mai fost împrumutat la Salernitana și a fost cumpărat definitiv de Heracles Almelo în vara anului trecut, formație pentru care evoluează și în prezent.

47 de goluri
a produs Ajdin Hrustic în cele 261 de meciuri disputate pentru echipe de club. A marcat de 28 de ori și a livrat 19 pase decisive

Pentru naționala Australiei, Hrustic a bifat 34 de selecții, a marcat 4 goluri și a oferit 5 pase decisive.

Ce este FIFA Series

FIFA Series este o competiție care include 50 de echipe naționale, reprezentând aproape un sfert din cele 211 Asociații Membre FIFA, care concurează în 13 grupe formate din trei sau patru echipe fiecare.

În cadrul acestui turneu se desfășoară amicale între echipe naționale din confederații diferite, care în mod obișnuit nu au oportunitatea să se întâlnească.

Obiectivul principal este creșterea interacțiunii internaționale în fotbal și contribuția concretă la dezvoltarea globală a acestuia, conform fifa.com.

Printre aceste echipe se numără și Australia (locul 27 în lume), dar și naționale mai puțin cunoscute, precum Insulele Virgine Americane (locul 207 în lume).

Competiția masculină se desfășoară între 25 martie și 31 martie, iar cea feminină începe pe 9 aprilie și se încheie pe 18 aprilie.

Australia, Azerbaidjan, Indonezia, Kazakhstan, Kenya, Noua Zeelandă, Puerto Rico, Rwanda și Uzbekistan vor găzdui ediția masculină a FIFA Series 2026. Brazilia, Coasta de Fildeș și Thailanda vor găzdui competiția feminină.

Kosovo U21 - România U21 0-1  FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în  preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
Nationala
22:17
Kosovo U21 - România U21 0-1 FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
Citește mai mult
Kosovo U21 - România U21 0-1  FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în  preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
„Avem o datorie uriașă”  Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!”
Nationala
16:09
„Avem o datorie uriașă” Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!”
Citește mai mult
„Avem o datorie uriașă”  Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!”

Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
dinamo bucuresti camerun australia Devis Epassy fifa series ajdin hrustic
Știrile zilei din sport
Pietonul Rațiu Halucinant! Statistica meciului cu Turcia arată că fundașul mai mult s-a plimbat pe teren
Nationala
09:00
Pietonul Rațiu Halucinant! Statistica meciului cu Turcia arată că fundașul mai mult s-a plimbat pe teren
Citește mai mult
Pietonul Rațiu Halucinant! Statistica meciului cu Turcia arată că fundașul mai mult s-a plimbat pe teren
Csikszereda, raport financiar uluitor! Clubul harghitean a obținut venituri incredibile în anul 2025. Finanțare masivă de la statul maghiar + Buget salarial imens
Superliga
11:29
Csikszereda, raport financiar uluitor! Clubul harghitean a obținut venituri incredibile în anul 2025. Finanțare masivă de la statul maghiar + Buget salarial imens
Citește mai mult
Csikszereda, raport financiar uluitor! Clubul harghitean a obținut venituri incredibile în anul 2025. Finanțare masivă de la statul maghiar + Buget salarial imens
Kimi Antonelli, din nou în pole! Pilotul Mercedes va pleca primul în cursa din Japonia » Dezastru pentru Verstappen: „Imposibil de condus”
Formula 1
12:36
Kimi Antonelli, din nou în pole! Pilotul Mercedes va pleca primul în cursa din Japonia » Dezastru pentru Verstappen: „Imposibil de condus”
Citește mai mult
Kimi Antonelli, din nou în pole! Pilotul Mercedes va pleca primul în cursa din Japonia » Dezastru pentru Verstappen: „Imposibil de condus”
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Nationala
27.03
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Citește mai mult
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:12
Dan Udrea Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, atunci merităm să stăm acasă!
Dan Udrea Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, atunci merităm să stăm acasă!
15:53
„Sper să apuc o calificare” VIDEO. Ilie Năstase, haz de necaz după ce România a pierdut cu Turcia: „Am 80 de ani, nu știu” + Pe cine vrea campioană în Liga 1
„Sper să apuc o calificare” VIDEO. Ilie Năstase, haz de necaz după ce România a pierdut cu Turcia: „Am 80 de ani, nu știu” + Pe cine vrea campioană în Liga 1
15:17
„Nu prea aș avea motive să rămân” În ce situație s-ar despărți Daniel Pancu de CFR Cluj » Iuliu Mureșan: „Nu știu de ce declară treaba asta”
„Nu prea aș avea motive să rămân” În ce situație s-ar despărți Daniel Pancu de CFR Cluj » Iuliu Mureșan: „Nu știu de ce declară treaba asta”
13:13
Emoții mari cu Pușcaș FOTO. Probleme pentru atacant, la scurt timp după ce a marcat » Primul său gol la Dinamo nu s-a văzut pe transmisiunea live
Emoții mari cu Pușcaș FOTO.   Probleme pentru atacant, la scurt timp după ce a marcat » Primul său gol la Dinamo nu s-a văzut pe transmisiunea live
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
