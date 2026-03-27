Epassy, remarcat la națională VIDEO. Penalty apărat de portarul lui Dinamo în Australia - Camerun » A blocat un jucător cu cetățenie română

Australia - Camerun 1-0. Devis Epassy (33 de ani), portarul lui Dinamo, a apărat un penalty în partida disputată în competiția FIFA Series.

Jucătorul care a ratat este născut în Australia, dar are cetățenie română. Detalii, mai jos.

Ediția din acest an a FIFA Series are loc în perioada 25-31 martie, iar Epassy a fost convocat pentru a apăra poarta Camerunului.

Australia și Camerun au jucat joi noapte, la Sydney, în FIFA Series, turneu care constă în disputarea unor meciuri amicale între echipe naționale din confederații diferite, care în mod obișnuit nu au oportunitatea să se întâlnească, conform fifa.com.

Cele două echipe s-au duelat în primul meci din grupa 1, din care mai fac parte China și Curacao, cea din urmă fiind calificată la Campionatul Mondial.

Prima repriză a meciului a fost echilibrată, fără goluri. Prima ocazie de a deschide scorul a avut-o Australia, în minutul 70.

Fundașul camerunez Oliver Kamdem l-a faultat în careu pe Aiden O'Neill, iar arbitrul a dictat imediat penalty pentru gazde.

Ajdin Hrustic a executat, însă Devis Epassy a ghicit colțul și a apărat.

Hrustic, cel care a ratat penalty-ul, este născut în Australia. Tatăl lui este bosniac, iar mama lui este româncă.

Deși are cetățenie română, mijlocașul care evoluează pentru Heracles Almelo (Țările de Jos) a ales să reprezinte naționala Australiei.

700.000 de euro este cota de piață a lui Ajdin Hrustic, conform Transfermarkt

Partida s-a încheiat cu victoria Australiei, după ce Jordan Bos, fundașul lui Feyenoord, a înscris în minutul 85.

Cariera lui Ajdin Hrustic

Ajdin Hrustic (29 de ani) s-a născut la Melbourne, în Australia, și și-a început cariera la academia celor de la Nottingham Forest.

A mai evoluat pentru echipele de juniori ale celor de la Schalke 04 (Germania) și Groningen (Țările de Jos), urmând să facă pasul în fotbalul mare la echipa batavă, în 2017.

În 2020 a fost transferat de Eintracht Frankfurt, iar după două sezoane în tabăra germanilor a plecat la Hellas Verona, în Italia.

A mai fost împrumutat la Salernitana și a fost cumpărat definitiv de Heracles Almelo în vara anului trecut, formație pentru care evoluează și în prezent.

47 de goluri a produs Ajdin Hrustic în cele 261 de meciuri disputate pentru echipe de club. A marcat de 28 de ori și a livrat 19 pase decisive

Pentru naționala Australiei, Hrustic a bifat 34 de selecții, a marcat 4 goluri și a oferit 5 pase decisive.

Ce este FIFA Series

FIFA Series este o competiție care include 50 de echipe naționale, reprezentând aproape un sfert din cele 211 Asociații Membre FIFA, care concurează în 13 grupe formate din trei sau patru echipe fiecare.

În cadrul acestui turneu se desfășoară amicale între echipe naționale din confederații diferite, care în mod obișnuit nu au oportunitatea să se întâlnească.

Obiectivul principal este creșterea interacțiunii internaționale în fotbal și contribuția concretă la dezvoltarea globală a acestuia, conform fifa.com.

Printre aceste echipe se numără și Australia (locul 27 în lume), dar și naționale mai puțin cunoscute, precum Insulele Virgine Americane (locul 207 în lume).

Competiția masculină se desfășoară între 25 martie și 31 martie, iar cea feminină începe pe 9 aprilie și se încheie pe 18 aprilie.

Three huge events coming up…



FIFA Series (25 March - 18 April)

FIFA World Cup (11 June - 19 July)

FIFA U-20 Women's World Cup (5 - 27 September) pic.twitter.com/Z5K7U5UwYK — FIFA (@FIFAcom) March 11, 2026

Australia, Azerbaidjan, Indonezia, Kazakhstan, Kenya, Noua Zeelandă, Puerto Rico, Rwanda și Uzbekistan vor găzdui ediția masculină a FIFA Series 2026. Brazilia, Coasta de Fildeș și Thailanda vor găzdui competiția feminină.

