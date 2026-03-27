„Avem o datorie uriașă” Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!”

Turcia - România 1-0. Echipa națională a transmis un mesaj după ce a ratat calificarea în finala barajului pentru Campionatul Mondial din această vară.

Un singur gol a făcut diferența în meciul de pe Beșiktaș Park: Arda Guler a expediat o pasă de geniu, iar Ferdi Kadioglu l-a învins pe Ionuț Radu.

Turcia - România 1-0 . Mesajul echipei naționale: „Regretăm profund”

La o zi de la eșecul de la Istanbul, echipa națională de fotbal a României a transmis un mesaj prin care le-a mulțumit fanilor pentru susținere.

„Seara trecută (n.r. - joi), la Istanbul, am simțit din nou dragostea și susținerea voastră din primul până în ultimul minut. Deși rezultatul final nu a fost cel pe care l-am dorit cu toții, sprijinul vostru din tribune a fost, ca de fiecare dată, la înălțime.

Regretăm profund că nu am reușit să ne întoarcem cu un rezultat pozitiv care să răsplătească efortul vostru și pasiunea cu care ne-ați susținut.

Gândurile noastre se îndreaptă și către cei peste 4 milioane de români din fața televizoarelor, care au trăit cu sufletul la gură fiecare fază. Cifra aceasta ne onorează, dar ne și obligă.

Avem o datorie morală uriașă față de voi toți. Acum, trăim multă tristețe, dar și o dorință imensă de a corecta greșelile și de a vă oferi bucuria pe care o meritați. Lupta continuă, iar unitatea acestui grup rămâne neclintită. Avem nevoie de voi să ne ridicăm și să facem România fericită”, a notat echipa națională pe Facebook.

FOTO. Golul marcat de Ferdi Kadioglu a decis Turcia - România

România va mai disputa un meci în această lună. „Tricolorii” vor juca un amical cu Slovacia, marți, de la ora 21:45. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

De cealaltă parte, Turcia s-a calificat în finala barajului, acolo unde o va întâlni pe Kosovo, care a trecut dramatic de Slovacia cu scorul de 4-3.

VIDEO. „Tricolorii”, în lacrimi după eșecul cu Turcia

