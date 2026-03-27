„Avem o datorie uriașă”  Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!” +12 foto
„Avem o datorie uriașă” Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!”

alt-text Publicat: 27.03.2026, ora 16:09
alt-text Actualizat: 27.03.2026, ora 16:09
  • Turcia - România 1-0. Echipa națională a transmis un mesaj după ce a ratat calificarea în finala barajului pentru Campionatul Mondial din această vară.

Un singur gol a făcut diferența în meciul de pe Beșiktaș Park: Arda Guler a expediat o pasă de geniu, iar Ferdi Kadioglu l-a învins pe Ionuț Radu.

„Asta trebuie să construim, nu naționala” Reacția lui Gică Hagi după înfrângerea de la Istanbul: „Eu nu folosesc cuvântul ăsta”
„Asta trebuie să construim, nu naționala” Reacția lui Gică Hagi după înfrângerea de la Istanbul: „Eu nu folosesc cuvântul ăsta”

Turcia - România 1-0. Mesajul echipei naționale: „Regretăm profund”

La o zi de la eșecul de la Istanbul, echipa națională de fotbal a României a transmis un mesaj prin care le-a mulțumit fanilor pentru susținere.

„Seara trecută (n.r. - joi), la Istanbul, am simțit din nou dragostea și susținerea voastră din primul până în ultimul minut. Deși rezultatul final nu a fost cel pe care l-am dorit cu toții, sprijinul vostru din tribune a fost, ca de fiecare dată, la înălțime.

Regretăm profund că nu am reușit să ne întoarcem cu un rezultat pozitiv care să răsplătească efortul vostru și pasiunea cu care ne-ați susținut.

Gândurile noastre se îndreaptă și către cei peste 4 milioane de români din fața televizoarelor, care au trăit cu sufletul la gură fiecare fază. Cifra aceasta ne onorează, dar ne și obligă.

Avem o datorie morală uriașă față de voi toți. Acum, trăim multă tristețe, dar și o dorință imensă de a corecta greșelile și de a vă oferi bucuria pe care o meritați. Lupta continuă, iar unitatea acestui grup rămâne neclintită. Avem nevoie de voi să ne ridicăm și să facem România fericită”, a notat echipa națională pe Facebook.

Golul marcat de Ferdi Kadioglu în Turcia - România FOTO Captură Prima TV (11).jpeg

România va mai disputa un meci în această lună. „Tricolorii” vor juca un amical cu Slovacia, marți, de la ora 21:45. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

De cealaltă parte, Turcia s-a calificat în finala barajului, acolo unde o va întâlni pe Kosovo, care a trecut dramatic de Slovacia cu scorul de 4-3.

„Asta trebuie să construim, nu naționala” Reacția lui Gică Hagi după înfrângerea de la Istanbul: „Eu nu folosesc cuvântul ăsta”
„Asta trebuie să construim, nu naționala” Reacția lui Gică Hagi după înfrângerea de la Istanbul: „Eu nu folosesc cuvântul ăsta”
„Negocieri fără sens” Edi Iordănescu, noi explicații privind plecarea sa de la națională: „Trebuiau făcute minime eforturi”
„Negocieri fără sens” Edi Iordănescu, noi explicații privind plecarea sa de la națională: „Trebuiau făcute minime eforturi”

Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Pietonul Rațiu Halucinant! Statistica meciului cu Turcia arată că fundașul mai mult s-a plimbat pe teren
Pietonul Rațiu Halucinant! Statistica meciului cu Turcia arată că fundașul mai mult s-a plimbat pe teren
Csikszereda, raport financiar uluitor! Clubul harghitean a obținut venituri incredibile în anul 2025. Finanțare masivă de la statul maghiar + Buget salarial imens
Csikszereda, raport financiar uluitor! Clubul harghitean a obținut venituri incredibile în anul 2025. Finanțare masivă de la statul maghiar + Buget salarial imens
Kimi Antonelli, din nou în pole! Pilotul Mercedes va pleca primul în cursa din Japonia » Dezastru pentru Verstappen: „Imposibil de condus”
Kimi Antonelli, din nou în pole! Pilotul Mercedes va pleca primul în cursa din Japonia » Dezastru pentru Verstappen: „Imposibil de condus”
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Dan Udrea Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, atunci merităm să stăm acasă!
„Sper să apuc o calificare” VIDEO. Ilie Năstase, haz de necaz după ce România a pierdut cu Turcia: „Am 80 de ani, nu știu” + Pe cine vrea campioană în Liga 1
„Nu prea aș avea motive să rămân” În ce situație s-ar despărți Daniel Pancu de CFR Cluj » Iuliu Mureșan: „Nu știu de ce declară treaba asta”
Emoții mari cu Pușcaș FOTO.   Probleme pentru atacant, la scurt timp după ce a marcat » Primul său gol la Dinamo nu s-a văzut pe transmisiunea live
Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Primă record pentru calificare Suma promisă jucătorilor din Kosovo pentru o victorie în fața Turciei: „Le cunoaștem slăbiciunile”
Primă record pentru calificare Suma promisă jucătorilor din Kosovo pentru o victorie în fața Turciei: „Le cunoaștem slăbiciunile”
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de Mihai Stoica: „Un mare transfer pentru noi”
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
Ciucu, ultimativ cu șefii STB: “Luați deciziile pentru care sunteți acolo și sunteți plătiți. Dacă nu, plecați. Toți!”
Ciucu, ultimativ cu șefii STB: “Luați deciziile pentru care sunteți acolo și sunteți plătiți. Dacă nu, plecați. Toți!”

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
