România U21 a învins selecționata similară din Kosovo, scor 1-0, în etapa #6 a preliminariilor pentru Campionatul European din 2027.

„Tricolorii” mici au obținut o victorie crucială în lupta pentru calificarea la EURO 2027.

Vermeșan, decisiv pentru România U21

Singurul gol al partidei de la Priștina a fost marcat de Ioan Vermeșan (19 ani), jucătorul celor de la Verona, în minutul 67.

Atacantul a fost servit excelent de Atanas Trică (21 de ani), care a profitat de o eroare a portarului Seji.

Final tensionat de meci

Spiritele s-au încins în minutul 84, când Costin Curelea a decis să-l schimbe pe David Matei.

Jucătorul celor de la U Craiova a vrut să mai câștige câteva secunde, motiv pentru care nu s-a grăbit să iasă de pe gazon.

Acesta a fost împins de doi jucători ai formației gazdă, moment în care Eissat a intervenit pentru a-l apăra.

Ulterior, „centralul” le-a arătat cartonașul galben tuturor celor implicați.

În minutul 90, Costin Curelea a fost și el eliminat după ce a încercat să întârzie jocul, la fel și un membru al staffului gazdelor.

În urma victoriei din Kosovo, România ocupă locul 3, cu 10 puncte, la 3 în spatele Finlandei și la 8 în spatele liderului Spania.

Pentru „tricolori” urmează meciul cu San Marino, programat marți, de la ora 19:00, pe stadionul „Eugen Popescu”, din Târgoviște.

Clasamentul în Grupa României U21

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Spania U21 6 18 2. Finlanda U21 6 13 3. România U21 6 10 4. Kosovo U21 6 8 5. Cipru U21 6 3 6. San Marino U21 6 0

Locul 1 merge direct la turneul final, alături de cea mai bună echipă clasată pe locul 2

Kosovo U21 - România U21 0-1

A marcat: Vermeșan ('67)

Min.90 + 7 - Final de meci la Priștina! „Tricolorii” se impun, scor 1-0.

Repriza secundă este prelungită cu minimum 5 minute

Min.90 - Costin Curelea este ELIMINAT, după ce i-a luat unui kosovar mingea din față în încercarea acestuia de a repune rapid jocul.

Min.84- Spiritele s-au încins, după ce David Matei a încercat să mai câștige câteva secunde și nu s-a grăbit să iasă de pe teren. Acesta a fost împins de doi jucători ai formației gazdă, moment în care Eissat a intervenit pentru a-și apăra coechipierul. „Centralul” le-a arătat galben celor implicați.

Min.80 - Maftei vede cartonașul galben pentru o ținere de tricou asupra lui Sadriu.

Min.73 - O nouă modificare la „tricolori”: iese Vermeșan, intră Duțu

Min.67 - GOOL România, 0-1! Trică profită de o greșeală a lui Seji, îi pasează lui Vermeșan, care marchează cu poarta goală de la marginea careului de 16 metri. A fost prima reușită a fotbalistului de la Verona la echipa națională de tineret.

Min.59 - Curelea este nevoit să mute primul: iese Boțogan, accidentat, intră Trică.

Min.57 - Berisha șutează puternic din marginea careului de 16 metri, însă Lefter respinge in extremis în corner.

Min.46 - Start în repriza secundă.

Min.45+1- Pauză la Priștina!

Prima repriză va fi prelungită cu minimum un minut

Min.30 - Cele două echipe continuă să se anihileze reciproc.

Min.20 - Gazdele încearcă să marcheze direct din corner. dar Lefter este atent și respingea mingea peste bara transversală.

Min. 4 – Boțogan primește balonul cu spatele la poartă, la aproximativ 20 de metri, preia și șutează. Seji reține fără probleme.

Min.1 - Start de meci! Borza alunecă și este depășit de Sadriu în flancul drept de atacat al oaspeților. Jucătorul kosovarilor șutează din unghi, dar mingea se duce mult peste poarta lui Lefter.

Echipele de start:

Kosovo U21 : Seji - Sahitaj, Shala, Mavraj, Parduzi - Ademi, Frokaj, Zeqiri - Sadriu, Berisha, Jashari

Rezerve: Gjokaj, Bllaca, Ajvazi, Hasani, L. Jashari, Fazlija, Dardan, Imeri, Gashi

Antrenor: Hekuran Kryeziu

România U21: Ș. Lefter - D. Maftei, L.Eissat, M.Tudose, A.Borza - Vulturar, Boțogan, D. Matei -Musi, Vermeșan, Biliboc

Rezerve: R. Munteanu, M. Duțu, A. Mazilu, A. Trică, Ș.Bană, M. Țuțu, L.Băsceanu, L.Szimionaș, C.Mihai

Antrenor: Costin Curelea

Costin Curelea Arbitru: Iwan Arwel Griffith (Țara Galilor)

Iwan Arwel Griffith (Țara Galilor) Stadion: „Fadil Vokrri” (Priștina)

Costin Curelea: „Meciul cu Kosovo este decisiv”

Selecționerul României U21 a vorbit despre importanța duelului din această seară.

„Sunt două meciuri complicate pentru noi (n.r. - cu Kosovo și San Marino), cu două echipe foarte bune. Până acum cred că ne-a lipsit un pic de încredere, avem nevoie de încredere şi avem nevoie să marcăm.

Avem nevoie de încrederea asta a atacanţilor că se poate marca în orice meci, pentru că am marcat destul de puţin. Trebuie să lucrăm un pic mai mult la finalizare, să îşi recapete mai mult încrederea.

Sigur că meciul cu Kosovo este un meci decisiv, avem nevoie de victorie în această partidă pentru a rămâne în continuare în cărţile calificării.

Spre deosebire de prima partidă, când nu era niciuna dintre echipe în ritm, fiind la început de septembrie, cu jucători cu puţine meciuri în picioare, sper ca de data asta să arătăm mult mai bine din punct de vedere fizic.

În plus, experienţa acumulată în această perioadă sper să-i ajute pe jucători să câştigăm”, a declarat Curelea, potrivit digisport.ro.

Lotul convocat de Costin Curelea

Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Adrian Frănculescu (Steaua București)

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Adrian Frănculescu (Steaua București) Fundași: David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (Dinamo), Ionuț Pop (Concordia Chiajna), Mario Tudose (CFC Argeș), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel), Andrei Borza (Rapid), Mark Țuțu (UTA Arad), Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia)

David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (Dinamo), Ionuț Pop (Concordia Chiajna), Mario Tudose (CFC Argeș), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel), Andrei Borza (Rapid), Mark Țuțu (UTA Arad), Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia) Mijlocași: Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), David Matei (Universitatea Craiova), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Adrian Mazilu (Dinamo), Cristian Mihai (Dinamo), Alin Boțogan (Petrolul), Cătălin Vulturar (Rapid), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia)

Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), David Matei (Universitatea Craiova), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Adrian Mazilu (Dinamo), Cristian Mihai (Dinamo), Alin Boțogan (Petrolul), Cătălin Vulturar (Rapid), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia) Atacanți: Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia)

VIDEO: cele mai noi imagini din sport