Nationala

Kosovo U21 - România U21 0-1 FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci

alt-text Ștefan Neda , Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.03.2026, ora 22:17
alt-text Actualizat: 27.03.2026, ora 22:17
  • România U21 a învins selecționata similară din Kosovo, scor 1-0, în etapa #6 a preliminariilor pentru Campionatul European din 2027.

„Tricolorii” mici au obținut o victorie crucială în lupta pentru calificarea la EURO 2027.

„Asta trebuie să construim, nu naționala” Reacția lui Gică Hagi după înfrângerea de la Istanbul: „Eu nu folosesc cuvântul ăsta”
Citește și
„Asta trebuie să construim, nu naționala” Reacția lui Gică Hagi după înfrângerea de la Istanbul: „Eu nu folosesc cuvântul ăsta”
Citește mai mult
„Asta trebuie să construim, nu naționala” Reacția lui Gică Hagi după înfrângerea de la Istanbul: „Eu nu folosesc cuvântul ăsta”

Vermeșan, decisiv pentru România U21

Singurul gol al partidei de la Priștina a fost marcat de Ioan Vermeșan (19 ani), jucătorul celor de la Verona, în minutul 67.

Atacantul a fost servit excelent de Atanas Trică (21 de ani), care a profitat de o eroare a portarului Seji.

Kosovo U21 - România U21, golul lui Vermeșan. Capturi Voyo (9).jpg
Kosovo U21 - România U21, golul lui Vermeșan. Capturi Voyo (9).jpg

Galerie foto (13 imagini)

Kosovo U21 - România U21, golul lui Vermeșan. Capturi Voyo (1).jpg Kosovo U21 - România U21, golul lui Vermeșan. Capturi Voyo (1).png Kosovo U21 - România U21, golul lui Vermeșan. Capturi Voyo (2).jpg Kosovo U21 - România U21, golul lui Vermeșan. Capturi Voyo (3).jpg Kosovo U21 - România U21, golul lui Vermeșan. Capturi Voyo (4).jpg
+13 Foto
labels.photo-gallery

Final tensionat de meci

Spiritele s-au încins în minutul 84, când Costin Curelea a decis să-l schimbe pe David Matei.

Jucătorul celor de la U Craiova a vrut să mai câștige câteva secunde, motiv pentru care nu s-a grăbit să iasă de pe gazon.

Acesta a fost împins de doi jucători ai formației gazdă, moment în care Eissat a intervenit pentru a-l apăra.

Kosovo U21 - România U21, conflict pe teren. Capturi Voyo (8).png
Kosovo U21 - România U21, conflict pe teren. Capturi Voyo (8).png

Galerie foto (17 imagini)

Kosovo U21 - România U21, conflict pe teren. Capturi Voyo (1).jpg Kosovo U21 - România U21, conflict pe teren. Capturi Voyo (1).png Kosovo U21 - România U21, conflict pe teren. Capturi Voyo (2).jpg Kosovo U21 - România U21, conflict pe teren. Capturi Voyo (2).png Kosovo U21 - România U21, conflict pe teren. Capturi Voyo (3).jpg
+17 Foto
labels.photo-gallery

Ulterior, „centralul” le-a arătat cartonașul galben tuturor celor implicați.

În minutul 90, Costin Curelea a fost și el eliminat după ce a încercat să întârzie jocul, la fel și un membru al staffului gazdelor.

  • În urma victoriei din Kosovo, România ocupă locul 3, cu 10 puncte, la 3 în spatele Finlandei și la 8 în spatele liderului Spania.
  • Pentru „tricolori” urmează meciul cu San Marino, programat marți, de la ora 19:00, pe stadionul „Eugen Popescu”, din Târgoviște.

Clasamentul în Grupa României U21

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Spania U21618
2. Finlanda U21613
3. România U21610
4. Kosovo U2168
5. Cipru U2163
6. San Marino U2160
  • Locul 1 merge direct la turneul final, alături de cea mai bună echipă clasată pe locul 2

Kosovo U21 - România U21 0-1

  • A marcat: Vermeșan ('67)

Min.90 + 7 - Final de meci la Priștina! „Tricolorii” se impun, scor 1-0.

Repriza secundă este prelungită cu minimum 5 minute

Min.90 - Costin Curelea este ELIMINAT, după ce i-a luat unui kosovar mingea din față în încercarea acestuia de a repune rapid jocul.

Min.84- Spiritele s-au încins, după ce David Matei a încercat să mai câștige câteva secunde și nu s-a grăbit să iasă de pe teren. Acesta a fost împins de doi jucători ai formației gazdă, moment în care Eissat a intervenit pentru a-și apăra coechipierul. „Centralul” le-a arătat galben celor implicați.

Min.80 - Maftei vede cartonașul galben pentru o ținere de tricou asupra lui Sadriu.

Min.73 - O nouă modificare la „tricolori”: iese Vermeșan, intră Duțu

Min.67 - GOOL România, 0-1! Trică profită de o greșeală a lui Seji, îi pasează lui Vermeșan, care marchează cu poarta goală de la marginea careului de 16 metri. A fost prima reușită a fotbalistului de la Verona la echipa națională de tineret.

Kosovo U21 - România U21 Foto FRF,ro .jpeg
Kosovo U21 - România U21 Foto FRF,ro .jpeg

Galerie foto (8 imagini)

Kosovo U21 - România U21 Foto FRF,ro .jpeg Kosovo U21 - România U21 Foto FRF.ro .jpeg Kosovo U21 - România U21 Foto FRF.ro .jpeg Kosovo U21 - România U21 Foto FRF.ro .jpeg Kosovo U21 - România U21 Foto FRF.ro .jpeg
+8 Foto
labels.photo-gallery

Min.59 - Curelea este nevoit să mute primul: iese Boțogan, accidentat, intră Trică.

Min.57 - Berisha șutează puternic din marginea careului de 16 metri, însă Lefter respinge in extremis în corner.

Min.46 - Start în repriza secundă.

Min.45+1- Pauză la Priștina!

Prima repriză va fi prelungită cu minimum un minut

Min.30 - Cele două echipe continuă să se anihileze reciproc.

Min.20 - Gazdele încearcă să marcheze direct din corner. dar Lefter este atent și respingea mingea peste bara transversală.

Min. 4 – Boțogan primește balonul cu spatele la poartă, la aproximativ 20 de metri, preia și șutează. Seji reține fără probleme.

Min.1 - Start de meci! Borza alunecă și este depășit de Sadriu în flancul drept de atacat al oaspeților. Jucătorul kosovarilor șutează din unghi, dar mingea se duce mult peste poarta lui Lefter.

Echipele de start:

  • Kosovo U21: Seji - Sahitaj, Shala, Mavraj, Parduzi - Ademi, Frokaj, Zeqiri - Sadriu, Berisha, Jashari
  • Rezerve: Gjokaj, Bllaca, Ajvazi, Hasani, L. Jashari, Fazlija, Dardan, Imeri, Gashi
  • Antrenor: Hekuran Kryeziu
  • România U21: Ș. Lefter - D. Maftei, L.Eissat, M.Tudose, A.Borza - Vulturar, Boțogan, D. Matei -Musi, Vermeșan, Biliboc
  • Rezerve: R. Munteanu, M. Duțu, A. Mazilu, A. Trică, Ș.Bană, M. Țuțu, L.Băsceanu, L.Szimionaș, C.Mihai
  • Antrenor: Costin Curelea
  • Arbitru: Iwan Arwel Griffith (Țara Galilor)
  • Stadion: „Fadil Vokrri” (Priștina)

14:30 „Tricolorii” și-au ales numerele cu care vor juca la această acțiune

Costin Curelea: „Meciul cu Kosovo este decisiv”

Selecționerul României U21 a vorbit despre importanța duelului din această seară.

„Sunt două meciuri complicate pentru noi (n.r. - cu Kosovo și San Marino), cu două echipe foarte bune. Până acum cred că ne-a lipsit un pic de încredere, avem nevoie de încredere şi avem nevoie să marcăm.

Avem nevoie de încrederea asta a atacanţilor că se poate marca în orice meci, pentru că am marcat destul de puţin. Trebuie să lucrăm un pic mai mult la finalizare, să îşi recapete mai mult încrederea.

Sigur că meciul cu Kosovo este un meci decisiv, avem nevoie de victorie în această partidă pentru a rămâne în continuare în cărţile calificării.

Spre deosebire de prima partidă, când nu era niciuna dintre echipe în ritm, fiind la început de septembrie, cu jucători cu puţine meciuri în picioare, sper ca de data asta să arătăm mult mai bine din punct de vedere fizic.

În plus, experienţa acumulată în această perioadă sper să-i ajute pe jucători să câştigăm”, a declarat Curelea, potrivit digisport.ro.

Lotul convocat de Costin Curelea

  • Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Adrian Frănculescu (Steaua București)
  • Fundași: David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (Dinamo), Ionuț Pop (Concordia Chiajna), Mario Tudose (CFC Argeș), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel), Andrei Borza (Rapid), Mark Țuțu (UTA Arad), Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia)
  • Mijlocași: Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), David Matei (Universitatea Craiova), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Adrian Mazilu (Dinamo), Cristian Mihai (Dinamo), Alin Boțogan (Petrolul), Cătălin Vulturar (Rapid), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia)
  • Atacanți: Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia)

Citește și

Cristian Geambașu Suntem așa cum suntem, pa!
Opinii
15:23
Cristian Geambașu Suntem așa cum suntem, pa!
Citește mai mult
Cristian Geambașu Suntem așa cum suntem, pa!
„Negocieri fără sens” Edi Iordănescu, noi explicații privind plecarea sa de la națională: „Trebuiau făcute minime eforturi”
Nationala
15:01
„Negocieri fără sens” Edi Iordănescu, noi explicații privind plecarea sa de la națională: „Trebuiau făcute minime eforturi”
Citește mai mult
„Negocieri fără sens” Edi Iordănescu, noi explicații privind plecarea sa de la națională: „Trebuiau făcute minime eforturi”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Costin Curelea euro u21 romania u21 kosovo u21
Știrile zilei din sport
Pietonul Rațiu Halucinant! Statistica meciului cu Turcia arată că fundașul mai mult s-a plimbat pe teren
Nationala
09:00
Pietonul Rațiu Halucinant! Statistica meciului cu Turcia arată că fundașul mai mult s-a plimbat pe teren
Citește mai mult
Pietonul Rațiu Halucinant! Statistica meciului cu Turcia arată că fundașul mai mult s-a plimbat pe teren
Csikszereda, raport financiar uluitor! Clubul harghitean a obținut venituri incredibile în anul 2025. Finanțare masivă de la statul maghiar + Buget salarial imens
Superliga
11:29
Csikszereda, raport financiar uluitor! Clubul harghitean a obținut venituri incredibile în anul 2025. Finanțare masivă de la statul maghiar + Buget salarial imens
Citește mai mult
Csikszereda, raport financiar uluitor! Clubul harghitean a obținut venituri incredibile în anul 2025. Finanțare masivă de la statul maghiar + Buget salarial imens
Kimi Antonelli, din nou în pole! Pilotul Mercedes va pleca primul în cursa din Japonia » Dezastru pentru Verstappen: „Imposibil de condus”
Formula 1
12:36
Kimi Antonelli, din nou în pole! Pilotul Mercedes va pleca primul în cursa din Japonia » Dezastru pentru Verstappen: „Imposibil de condus”
Citește mai mult
Kimi Antonelli, din nou în pole! Pilotul Mercedes va pleca primul în cursa din Japonia » Dezastru pentru Verstappen: „Imposibil de condus”
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Nationala
27.03
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Citește mai mult
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:12
Dan Udrea Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, atunci merităm să stăm acasă!
Dan Udrea Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, atunci merităm să stăm acasă!
15:53
„Sper să apuc o calificare” VIDEO. Ilie Năstase, haz de necaz după ce România a pierdut cu Turcia: „Am 80 de ani, nu știu” + Pe cine vrea campioană în Liga 1
„Sper să apuc o calificare” VIDEO. Ilie Năstase, haz de necaz după ce România a pierdut cu Turcia: „Am 80 de ani, nu știu” + Pe cine vrea campioană în Liga 1
15:17
„Nu prea aș avea motive să rămân” În ce situație s-ar despărți Daniel Pancu de CFR Cluj » Iuliu Mureșan: „Nu știu de ce declară treaba asta”
„Nu prea aș avea motive să rămân” În ce situație s-ar despărți Daniel Pancu de CFR Cluj » Iuliu Mureșan: „Nu știu de ce declară treaba asta”
13:13
Emoții mari cu Pușcaș FOTO. Probleme pentru atacant, la scurt timp după ce a marcat » Primul său gol la Dinamo nu s-a văzut pe transmisiunea live
Emoții mari cu Pușcaș FOTO.   Probleme pentru atacant, la scurt timp după ce a marcat » Primul său gol la Dinamo nu s-a văzut pe transmisiunea live
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Top stiri
Primă record pentru calificare Suma promisă jucătorilor din Kosovo pentru o victorie în fața Turciei: „Le cunoaștem slăbiciunile”
Campionatul Mondial
09:51
Primă record pentru calificare Suma promisă jucătorilor din Kosovo pentru o victorie în fața Turciei: „Le cunoaștem slăbiciunile”
Citește mai mult
Primă record pentru calificare Suma promisă jucătorilor din Kosovo pentru o victorie în fața Turciei: „Le cunoaștem slăbiciunile”
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Stranieri
27.03
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Citește mai mult
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
Superliga
27.03
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de Mihai Stoica: „Un mare transfer pentru noi”
Citește mai mult
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
Ciucu, ultimativ cu șefii STB: “Luați deciziile pentru care sunteți acolo și sunteți plătiți. Dacă nu, plecați. Toți!”
B365
26.03
Ciucu, ultimativ cu șefii STB: “Luați deciziile pentru care sunteți acolo și sunteți plătiți. Dacă nu, plecați. Toți!”
Citește mai mult
Ciucu, ultimativ cu șefii STB: “Luați deciziile pentru care sunteți acolo și sunteți plătiți. Dacă nu, plecați. Toți!”

Echipe/Competiții

fcsb 15 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 15 rapid 5 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
28.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share