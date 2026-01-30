Chivu, premiat din nou Al doilea trofeu consecutiv de antrenorul lunii în Serie A!

Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter Milano, a fost desemnat antrenorul lunii ianuarie în Serie A.

Este a doua distincție consecutivă câștigată de tehnicianul român, după cea din luna decembrie.

Inter ocupă prima poziție în Serie A, cu 52 de puncte, după 22 de etape. Este urmată de rivala AC Milan, cu 47 de puncte, respectiv AS Roma, cu 43.

Cristi Chivu, antrenorul lunii ianuarie în Serie A

În cele șase meciuri jucate de nerazzurri în luna ianuarie, formația antrenată de Cristi Chivu a înregistrat 5 victorii și o remiză.

Pe 4 ianuarie, Inter a trecut de Bologna (3-1), în timp ce trei zile mai târziu a învins-o și pe Parma (2-0). Ulterior, pe 11 și pe 14 ianuarie au urmat alte două dueluri: 2-2 cu campioana Napoli și 1-0 cu Lecce.

În fine, pe 23 ianuarie, gruparea de pe „Giuseppe Meazza” a întâlnit-o pe Pisa. De la 0-2, Inter a reușit o revenire de senzație și s-a impus în cele din urmă, scor 6-2.

Aceste rezultate au făcut ca românul să fie desemnat antrenorul lunii în Serie A pentru a doua oară consecutiv.

Miglior allenatore di gennaio 👏

Complimenti a Mister Cristian Chivu 🖤💙 pic.twitter.com/7pqN1HiOqR — Inter ⭐⭐ (@Inter) January 30, 2026

Recent, Inter a obținut și calificarea în play-off-ul optimilor de finală ale Ligii Campionilor, acolo unde va da peste norvegienii de la Bodo/Glimt.

Programul lui Inter pentru luna februarie este următorul:

1 februarie: Cremonese – Inter (Serie A)

4 februarie: Inter – Torino (Cupa Italiei)

8 februarie: Sassuolo - Inter (Serie A)

15 februarie: Inter – Juventus (Serie A)

18 februarie : Bodo/Glimt - Inter (Liga Campionilor)

22 februarie : Lecce – Inter (Serie A)

24 februarie: Inter - Bodo/Glimt (Liga Campionilor)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport