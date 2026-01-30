Liga 1, etapa #24 Dinamo ratează șansa de a urca pe primul loc » CFR, la un punct de play-off

- Dinamo a remizat cu Petrolul, scor 1-1, în etapa #24 din Liga 1.
- CFR Cluj a învins-o pe Metaloglobus, scor 4-2, în primul meci al rundei.
CFR Cluj și Metaloglobus deschid etapa #24 a Superligii, meci care se va desfășura în Gruia. Botoșani și Oțelul Galați vor închide această rundă, luni, de la 18:30.
CFR Cluj - Metaloglobus 4-2
- Au marcat: A. Aliev (min. 14), A. Cordea (min. 70, min. 89), Korenica (min. 88) / S. Visic (min. 10), A. Sîrbu (min. 51)
- CFR Cluj: M. Popa - Kun, Sinyan, M. Ilie, Abeid - A. Fică, Muhar, Djokovic - Cordea, A. Aliev, Korenica
- Rezerve: L. Biliboc, C. Braun, M. Camora, R. Gal, T. Keita, I. Masic, O. Perianu, A. Radu, A. Sfait, I. Slimani, O. Vâlceanu, L. Zahovic
- Antrenor: Daniel Pancu
- Metaloglobus: Gavrilaș - A. Gheorghe, R. Bădescu, Pasagic, R. Neacșu - D. Irimia, Purece, Sabater, A. Irimia - Visic, E. Fernandes
- Rezerve: Abbey, B. Carvalho, M. Cestor, G. Ghimfuș, D. Huiban, L. Liș, Nedelcovici, A. Sava, A. Sîrbu, Y. Zakir
- Antrenor: Mihai Teja
- Arbitru: Mihuleac Gabriel, A1: Vodă Alexandru, A2: Duță George Bogdan, VAR: Rusandu Lucian, AVAR: Haţegan Ovidiu
- Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj-Napoca
Dinamo - Petrolul Ploiești 1-1
- A marcat: D. Armstrong (min. 64) / G. Grozav (min. 82)
- Dinamo: Epassy - Sivis, K. Boateng, Stoinov, R. Opruț - Gnahore, A. Mărginean, C. Cîrjan - A. Soro, M. Karamoko, A. Musi
- Rezerve: A. Roșca, Milanov, A. Mazilu, C. Mihai, I. Târbă, A. Caragea, M. Toader, M. Duțu, J. Ikoko, V. Țicu, D. Armstrong, A. Pop
- Antrenor: Zeljko Kopic
- Petrolul: Bălbărău - C. Ignat, G. Soares, Y. Roche - Ricardinho, M. Dulca, Jyry, A. Dumitrescu - R. Pop, Chică-Roșă, V. Gheorghe
- Rezerve: Krell, P. Papp, F. Prce,D. Rodrigues, G. Grozav, S. Hanca, A. Boțogan, A. Dumitrache, D. Paraschiv, D. Dongmo, R. Manolache
- Antrenor: Eugen Neagoe
- Arbitru: Călin Iulian, A1: Bîrdeş Romică, A2: Marin Nicușor, VAR: Petrescu Radu, AVAR: Porumbel Valentin
- Stadion: „Arcul de Triumf”, București
Sâmbătă, 31 ianuarie
Unirea Slobozia - Hermannstadt, live de la 14:30
FC Argeș - UTA Arad, live de la 17:00
Rapid - U Cluj, live de la 20:00
Duminică, 1 februarie
Farul Constanța - Universitatea Craiova, live de la 17:15
FCSB - Csikszereda, live de la 20:00
Luni, 2 februarie
FC Botoșani - Oțelul Galați, live de la 18:30
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|23
|46
|2
|Rapid
|23
|45
|3
|Dinamo
|24
|45
|4
|FC Argeș
|23
|40
|5
|Botoșani
|23
|38
|6
|Oțelul Galați
|23
|36
|7
|U Cluj
|23
|36
|8
|CFR Cluj
|24
|35
|9
|UTA Arad
|23
|35
|10
|Farul
|23
|31
|11
|FCSB
|23
|31
|12
|Petrolul
|23
|21
|13
|Unirea Slobozia
|23
|21
|14
|Csikszereda
|23
|19
|15
|Hermannstadt
|23
|14
|16
|Metaloglobus
|24
|11