Concurență pentru Dinamo Un alt club din Liga 1 anunță că îl vrea pe Vladislav Blănuță + Alibec e și el pe listă 

Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul lui FC Botoșani, a vorbit despre posibilitatea ca Vladislav Blănuță (23 de ani) sau Denis Alibec (34 de ani) să ajungă sub comanda lui Leo Grozavu (58 de ani) în această iarnă.

De atacantul lui Dynamo Kiev s-a mai interesat și Dinamo București, Blănuță fiind foarte apreciat de antrenorul Zeljko Kopic (48 de ani).

După o jumătate de sezon foarte bună în care FC Botoșani să ocupe o poziție la vârful Ligii 1, Valeriu Iftime a anunțat că va întări echipa, pentru a ajunge în play-off.

Vladislav Blănuță și Denis Alibec, doriți la FC Botoșani

Valeriu Iftime a dezvăluit că echipa sa mai are nevoie de întăriri atât la mijloc, cât și în atac. El a vorbit despre posibilitatea ca Blănuță sau Alibec să ajungă la Botoșani, fiind totuși conștient că cei doi sunt greu de convins.

„Eu sunt conștient că avem nevoie la echipă de un decar care să îi facă concurență lui Hervin Ongenda, dar și de un atacant central. Nici nu prea avem mult timp la dispoziție de căutări, deoarece pauza asta de iarnă nu este așa de mare.

Am avut o discuție cu Leo Grozavu despre Alibec. L-am rugat să se gândească la varianta asta și să îmi spună părerea lui.

Eu îl consider pe Alibec un jucător care ne poate ajuta foarte mult, iar dacă Leo îmi va da un răspuns pozitiv, atunci voi încerca să vad ce posibilitate de transfer aș putea să găsesc pentru aducerea lui Alibec la noi.

Uite, chiar și Blănuță, cel care a fost la FCU, este un atacant bun pentru noi. La FCU și la U Cluj el a jucat foarte bine, iar mie îmi place Blănuță”, a declarat Valeriu Iftime, conform prosport.ro.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Vladislav Blănuță, potrivit Transfermarkt. Denis Alibec ar valora de trei ori mai puțin

