Lucescu, replică pentru Stanciu Selecționerul a reacționat după ce a văzut declarațiile căpitanului: „Așa e firesc”
Mircea Lucescu
Nationala

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.12.2025, ora 10:30
alt-text Actualizat: 25.12.2025, ora 10:31
  • Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, i-a dat replica lui Nicolae Stanciu (32 de ani), mijlocașul celor de la Genoa.

La finalul meciului cu Cipru (2-2) din preliminariile CM 2026, Mircea Lucescu declara că forma lui Stanciu a scăzut ca urmare a perioadei pe care acesta a petrecut-o în Arabia Saudită.

Internaționalul român i-a răspuns selecționerului, negând că perioada petrecută în Golf i-ar fi afectat nivelul.

Mircea Lucescu, replică pentru Stanciu: „Îl aștept să revină, să joace la club”

Iar replica lui Mircea Lucescu nu a întârziat să apară.

„Fiecare jucător are dreptul să-și spună părerea și așa e firesc să fie.

În ceea ce-l privește pe Stanciu, îl aștept să revină, să joace la club și să ajute astfel echipa națională.

A fost accidentat, a lipsit o perioadă destul de lungă, acum vom vedea când va reîncepe să evolueze.

Realitatea e că fotbaliștii care au schimbat clubul au avut de suferit în prima parte petrecută după transfer, iar randamentul lor n-a fost cel scontat”, a declarat Mircea Lucescu, citat de gsp.ro.

Nicole Stanciu/ Foto: sportpictures.eu Nicole Stanciu/ Foto: sportpictures.eu
Nicole Stanciu/ Foto: sportpictures.eu

Ce a declarat Nicolae Stanciu

„Declarația asta am văzut-o și eu în presă (n.r. „Arabia Saudită l-a dat mult în spate pe Stanciu, randamentul lui a scăzut”).

După meci (n.r. 2-2 cu Cipru), nici mie, nici lui Răzvan (Marin), nu ne-a zis nimic în vestiar sau după aceea că noi am fi vinovați. Dar eu mi-am asumat mereu eșecurile și am luat culpa asupra mea când echipa a pierdut, pentru că așa mi se pare normal.

Așa simt. Cât despre restul, la Euro 2024 m-am dus din Arabia, tot din Arabia am venit și în Liga Națiunilor, când am câștigat șase meciuri din șase și atunci nu mai erau probleme, așa că nu văd de ce m-ar fi tras în spate Arabia. Nu cred că ține chestia asta.

În campania pentru Euro am venit din China și erau șase ore diferență de fus orar. Lumea zicea că în China nu e un campionat bun, dar eu am jucat atunci zece meciuri de calificare cu naționala, am marcat goluri și am mers la turneul final”, a declarat Nicolae Stanciu, conform sursei citate.

15 goluri
a marcat Nicolae Stanciu pentru echipa națională, în 84 de selecții. A livrat și 9 pase decisive

