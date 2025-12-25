FRF, cadou de Crăciun  Tribunalul a actualizat actele Federației. Dezafilerea Craiovei lui Mititelu din 2011, legalizată abia în 2025! Reacție dură a patronului FCU
Adrian Mititelu (Foto: Sport Pictures)
Superliga

FRF, cadou de Crăciun Tribunalul a actualizat actele Federației. Dezafilerea Craiovei lui Mititelu din 2011, legalizată abia în 2025! Reacție dură a patronului FCU

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 25.12.2025, ora 11:00
alt-text Actualizat: 25.12.2025, ora 17:21
  • Federația Română de Fotbal (FRF) a reușit, în sfârșit, să își pună la zi actele constitutive, într-o procedură care nu a mai fost realizată de 23 de ani.

Victorie importantă pentru FRF. După mai multe tentative eșuate, Tribunalul București a aprobat, miercuri, 24 decembrie, afilierea a 262 de membri noi, cluburi și asociații județene de fotbal, dar și dezafilierea a 67 de cluburi.

„Era fiul lui Ceaușescu la Steaua” Cum explică Lucescu de ce n-a cucerit titlul cu Dinamo în comunism. Interviu bombastic în Gazzetta
Citește și
„Era fiul lui Ceaușescu la Steaua” Cum explică Lucescu de ce n-a cucerit titlul cu Dinamo în comunism. Interviu bombastic în Gazzetta
Citește mai mult
„Era fiul lui Ceaușescu la Steaua” Cum explică Lucescu de ce n-a cucerit titlul cu Dinamo în comunism. Interviu bombastic în Gazzetta

Tribunalul București a aprobat FRF afilierile și dezafilierile contestate de Adrian Mititelu

Forul condus de Răzvan Burleanu a înregistrat pe 26 noiembrie 2025, la Tribunalul București, un dosar având ca obiect „modificări acte constitutive persoane juridice - statut - afilieri - dezafilieri”.

Ieri, instanța a admis cererea FRF și a respins intervențiile formulate împotriva acesteia de Asociația Fotbal Club Rapid București şi Fotbal Club U Craiova S.A. Hotărârea poate fi atacată cu apel. În motivare se arată:

„Admite cererea. Ia act de modificarea actelor constitutive ale petentei în conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare din data de 9.10.2025 şi cu actul adiţional la actul constitutiv autentificat sub nr. 3944/30.10.2025 de notarul public Tatu Vasile-Daniel, cu privire la componenţa federaţiei.

Respinge ca neîntemeiate cererile de intervenţie. Dispune efectuarea cuvenitelor menţiuni în Registrul Federaţiilor ţinut la grefa Tribunalului Bucureşti.

Cu apel în 5 zile de la pronunţare, cerere care se va depune la Tribunalul Bucuresti Secţia a V-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 24.12.2025”.

Deciziile Adunării Generale cu scandal din octombrie, validate de instanță

Demersul a venit ca urmare a deciziilor adoptate în Adunarea Generală Extraordinară a FRF din luna octombrie 2025, desfășurată într-un climat tensionat și marcat de scandaluri.

Prin hotărârea instanței, FRF a obținut avizul pentru afilierea a 262 de membri noi, cluburi și asociații județene de fotbal, dar și pentru dezafilierea a 67 de cluburi.

Prin aceeași hotărâre a Tribunalului București, FRF a obținut și afilierea definitivă a tuturor cluburilor din actuala ediție a Ligii 1.

FC Universitatea Craiova, dezafiliată în acte după 14 ani de la decizia Comitetului Executiv al FRF

Actualizarea actelor FRF scoate la iveală un paradox administrativ uluitor. Deși FC Universitatea Craiova, clubul patronat de Adrian Mititelu, a fost dezafiliat în 2011, excluderea sa a fost legalizată abia după 14 ani de la decizia Comitetului Executiv, care a zguduit fotbalul românesc și a deschis un război juridic de durată.

În același timp, Tribunalul București a consfințit și afilierea definitivă a clubului U Craiova 1948 Club Sportiv SA, care a apărut după dezafilierea echipei lui Mititelu.

E vorba despre echipa finanțată de Mihai Rotaru, care a preluat denumirea de Universitatea Craiova în baza unui contract de asociere cu C.S. Universitatea Craiova și Municipiul Craiova, două entități de drept public.

FC Universitatea Craiova apare în fruntea listei cluburilor propuse pentru dezafilieri de FRF, document depus la Tribunalul București FC Universitatea Craiova apare în fruntea listei cluburilor propuse pentru dezafilieri de FRF, document depus la Tribunalul București
FC Universitatea Craiova apare în fruntea listei cluburilor propuse pentru dezafilieri de FRF, document depus la Tribunalul București

Reacția lui Adrian Mititelu: „Presiuni mari. Facem apel”. FRF: „Aberații”

Adrian Mititelu a declarat pentru GOLAZO.ro: „Vom face apel. FRF a făcut presiuni mari pentru ca modificările actelor constitutive să le fie admise.

Îi presează acel dosar de la DNA privind cluburile finanțate ilegal, care nu erau afiliate, dosar ținut în sertar de domnul Marius Voineag, Procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție.

Judecătoarea care a dat sentința, doamna Cucu, face parte din gruparea Savonea! Să vedem dacă trece la Curtea de Apel București, dar, oricum, în problema noastră nu ne afectează”.

Referitor la faptul că FC Universitatea Craiova apare dezafiliată în 2011, dar legal doar în 2025, Mititelu a subliniat: „Avocații susțin că această înscriere dezavantajează Federația, pentru că noi am fost excluși din FRF în 2011 și am pierdut jucătorii după o presupusă excludere care, în drept, operează abia în 2026”.

„Aberații”, a reacționat FRF pentru GOLAZO.ro.

Citește și

„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
Superliga
22:18
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
Citește mai mult
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Nationala
21:23
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Citește mai mult
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Avertismentul pe care Europa nu trebuie să-l ignore: „Riscul unui război este din nou real”
Avertismentul pe care Europa nu trebuie să-l ignore: „Riscul unui război este din nou real”
Avertismentul pe care Europa nu trebuie să-l ignore: „Riscul unui război este din nou real”
FRF Universitatea Craiova dezafiliere dezafilierea u craiova
Știrile zilei din sport
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
Superliga
24.12
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
Citește mai mult
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Nationala
24.12
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Citește mai mult
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Superliga
24.12
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Citește mai mult
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Campionate
24.12
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Citește mai mult
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:10
Un Oliveira la naționala României? VIDEO. Cel mai bun marcator străin își pune toată baza în băieții săi
Un Oliveira la naționala României? VIDEO. Cel mai bun marcator străin își pune toată baza în băieții săi
20:59
„De neimaginat” Ciprioții, șocați de salariul lui Charalambous la FCSB
„De neimaginat” Ciprioții, șocați de salariul lui Charalambous la FCSB
21:36
Căpitanul lui Dinamo a vrut să trădeze Dezvăluiri din vestiarul „câinilor”: „Nu l-am lăsat la FCSB și a aruncat cu tot felul de lucruri!”
Căpitanul lui Dinamo a vrut să trădeze Dezvăluiri din vestiarul „câinilor”: „Nu l-am lăsat la FCSB și a aruncat cu tot felul de lucruri!”
21:21
Haaland i-a răspuns lui Guardiola FOTO. Ce a postat starul lui Manchester City în ziua de Crăciun: „Totul e în regulă”
Haaland i-a răspuns lui Guardiola FOTO. Ce a postat starul lui Manchester City în ziua de Crăciun: „Totul e în regulă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Top stiri din sport
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Special
24.12
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Citește mai mult
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Superliga
24.12
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Citește mai mult
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație:  „Crapă de invidie”
Special
24.12
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație: „Crapă de invidie”
Citește mai mult
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație:  „Crapă de invidie”
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie
Stranieri
24.12
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie
Citește mai mult
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 28 rapid 36 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
26.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share