FRF, cadou de Crăciun  Tribunalul a actualizat actele Federației. Dezafilerea Craiovei lui Mititelu din 2011, legalizată abia în 2025! Reacție dură a patronului FCU

Federația Română de Fotbal (FRF) a reușit, în sfârșit, să își pună la zi actele constitutive, într-o procedură care nu a mai fost realizată de 23 de ani.

Victorie importantă pentru FRF. După mai multe tentative eșuate, Tribunalul București a aprobat, miercuri, 24 decembrie, afilierea a 262 de membri noi, cluburi și asociații județene de fotbal, dar și dezafilierea a 67 de cluburi.

Tribunalul București a aprobat FRF afilierile și dezafilierile contestate de Adrian Mititelu

Forul condus de Răzvan Burleanu a înregistrat pe 26 noiembrie 2025, la Tribunalul București, un dosar având ca obiect „modificări acte constitutive persoane juridice - statut - afilieri - dezafilieri”.

Ieri, instanța a admis cererea FRF și a respins intervențiile formulate împotriva acesteia de Asociația Fotbal Club Rapid București şi Fotbal Club U Craiova S.A. Hotărârea poate fi atacată cu apel. În motivare se arată:

„Admite cererea. Ia act de modificarea actelor constitutive ale petentei în conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare din data de 9.10.2025 şi cu actul adiţional la actul constitutiv autentificat sub nr. 3944/30.10.2025 de notarul public Tatu Vasile-Daniel, cu privire la componenţa federaţiei.

Respinge ca neîntemeiate cererile de intervenţie. Dispune efectuarea cuvenitelor menţiuni în Registrul Federaţiilor ţinut la grefa Tribunalului Bucureşti.

Cu apel în 5 zile de la pronunţare, cerere care se va depune la Tribunalul Bucuresti Secţia a V-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 24.12.2025”.

Deciziile Adunării Generale cu scandal din octombrie, validate de instanță

Demersul a venit ca urmare a deciziilor adoptate în Adunarea Generală Extraordinară a FRF din luna octombrie 2025, desfășurată într-un climat tensionat și marcat de scandaluri.

Prin hotărârea instanței, FRF a obținut avizul pentru afilierea a 262 de membri noi, cluburi și asociații județene de fotbal, dar și pentru dezafilierea a 67 de cluburi.

Prin aceeași hotărâre a Tribunalului București, FRF a obținut și afilierea definitivă a tuturor cluburilor din actuala ediție a Ligii 1.

FC Universitatea Craiova, dezafiliată în acte după 14 ani de la decizia Comitetului Executiv al FRF

Actualizarea actelor FRF scoate la iveală un paradox administrativ uluitor. Deși FC Universitatea Craiova, clubul patronat de Adrian Mititelu, a fost dezafiliat în 2011, excluderea sa a fost legalizată abia după 14 ani de la decizia Comitetului Executiv, care a zguduit fotbalul românesc și a deschis un război juridic de durată.

În același timp, Tribunalul București a consfințit și afilierea definitivă a clubului U Craiova 1948 Club Sportiv SA, care a apărut după dezafilierea echipei lui Mititelu.

E vorba despre echipa finanțată de Mihai Rotaru, care a preluat denumirea de Universitatea Craiova în baza unui contract de asociere cu C.S. Universitatea Craiova și Municipiul Craiova, două entități de drept public.

FC Universitatea Craiova apare în fruntea listei cluburilor propuse pentru dezafilieri de FRF, document depus la Tribunalul București

Reacția lui Adrian Mititelu: „Presiuni mari. Facem apel”. FRF: „Aberații”

Adrian Mititelu a declarat pentru GOLAZO.ro: „Vom face apel. FRF a făcut presiuni mari pentru ca modificările actelor constitutive să le fie admise.

Îi presează acel dosar de la DNA privind cluburile finanțate ilegal, care nu erau afiliate, dosar ținut în sertar de domnul Marius Voineag, Procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție.

Judecătoarea care a dat sentința, doamna Cucu, face parte din gruparea Savonea! Să vedem dacă trece la Curtea de Apel București, dar, oricum, în problema noastră nu ne afectează”.

Referitor la faptul că FC Universitatea Craiova apare dezafiliată în 2011, dar legal doar în 2025, Mititelu a subliniat: „Avocații susțin că această înscriere dezavantajează Federația, pentru că noi am fost excluși din FRF în 2011 și am pierdut jucătorii după o presupusă excludere care, în drept, operează abia în 2026”.

„Aberații”, a reacționat FRF pentru GOLAZO.ro.

