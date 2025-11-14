Dezvoltare urbană Daniel Băluță: Bucureștiul nu mai încape în granițele sale și trebuie extins într-o zonă metropolitană (P)

Bucureștiul nu mai poate fi gestionat eficient în granițele sale actuale, susține Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei și primar al Sectorului 4.

Potrivit lui, soluția pentru o dezvoltare urbană coerentă este extinderea capitalei și integrarea localităților limitrofe într-o zonă metropolitană.

„Avem nevoie de o zonă metropolitană, ca toate localitățile limitrofe să se integreze unitar în tot ceea ce înseamnă București, tocmai pentru a le putea urbaniza corespunzător”, a declarat Băluță, joi seară, la Digi24.

Primarul a atras atenția că, dincolo de discuțiile despre PUZ-uri, în București nu se mai poate construi din cauza lipsei de spațiu.

„Realitatea este că orașul trebuie să se extindă. De aceea avem metrou către Otopeni, de aceea Sectorul 4 a făcut stația de metrou Tudor Arghezi și extinde metroul către comuna Berceni”, a adăugat candidatul PSD.

Candidatul PSD a subliniat și necesitatea urgentă a unui Plan Urbanistic General (PUG) modernizat, care să înlocuiască vechile PUZ-uri și să permită autorizarea rapidă a construcțiilor.

„Obligatoriu trebuie PUG-ul făcut în regim de urgență. Acest PUG trebuie să consfințească care este viziunea mea vizavi de acest aspect, o realitate care există în București. Nu este normal ca un singur om să ia astfel de decizii. Oamenii s-au pronunțat și toate actele subsecvente trebuie raportate la anularea PUZ-urilor și la existența unui PUG. Rapiditatea acestei construcții birocratice ce emite autorizații de construire trebuie modificată”, a menționat Băluță.

