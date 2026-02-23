Demisie neașteptată A scris istorie în preliminarii, dar nu va conduce naționala la CM 2026! Ce s-a întâmplat

Dick Advocaat (78 de ani) și-a reziliat contractul cu naționala statului Curacao cu mai puțin de 4 luni înainte de startul CM 2026.

Curacao e cea mai mică țară din istorie calificată la turneul final. Va face parte din grupa E, alături de Coasta de Fildeș, Ecuador și Germania.

Campionatul Mondial va începe pe 11 iunie și se va încheia pe 19 iulie.

Veste surprinzătoare când Campionatul Mondial bate la ușă. Dick Advocaat, tehnicianul surprizei Curacao, și-a reziliat contractul și nu va fi prezent la turneul final.

Dick Advocaat și-a reziliat contractul cu Curacao

Anunțul a fost făcut de Federația de Fotbal din Curacao prin intermediul unui comunicat care include și o declarație a tehnicianului:

„Mereu am spus că familia este mai importantă decât fotbalul. Așa că, prin urmare, decizia mea este firească.

Acestea fiind spuse, îmi va fi foarte dor de Curacao, de oamenii de aici și de colegii mei.

Consider această calificare obținută cu cea mai mică țară din istoria Cupei Mondiale una dintre cele mai mari realizări ale carierei mele.

Sunt mândru de jucători, staff și de conducerea care a avut încredere în noi”.

Conform olandezilor de la AD, fata lui Dick Advocaat este bolnavă, iar tehnicianul își dorește să fie alături de ea în această perioadă.

Acesta ratase din acest motiv și ultimul meci din preliminarii, 0-0 cu Jamaica, atunci când echipa sa a obținut biletele pentru turneul final.

Înlocuit tot de un olandez

Curacao a anunțat deja numele noului selecționer: Fred Rutten (63 de ani).

Fost fundaș la Twente, acesta a antrenat echipe ca PSV, Schalke, Twente, Feyenoord, Maccabi Haifa sau Anderlecht. N-a mai antrenat însă din 2019, de când era pe banca belgienilor.

A fost „secundul” lui Ruud van Nistelrooy la PSV, în sezonul 22/23.

Curacao, cea mai mică țară de la Mondiale

Curacao a scris istorie în 2025 și a devenit cea mai mică țară calificată vreodată la o Cupă Mondială.

Cu aproximativ 185.000 de locuitori și o suprafață de doar 444 de kilometri pătrați, sud-americanii au terminat pe locul 1 în grupa B de calificare la turneul final, unde au surclasat Jamaica, Trinidad-Tobago și Bermuda.

Dacă ar fi mers la turneul final din SUA, Canada și Mexic, Dick Advocaat (78 de ani) ar fi fost cel mai bătrân tehnician prezent la un turneu final.

