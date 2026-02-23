Retrogradată după derby! Sezon de coșmar pentru echipa cu patru titluri câștigate în Anglia » Nu mai are nicio șansă cu 13 etape înainte de final

Sheffield Wednesday a avut un sezon de coșmar și nu mai are nicio șansă de a rămâne în Championship (Liga 2 din Anglia) în sezonul viitor.

„Bufnițele” au pierdut derby-ul cu Sheffield United, scor 1-2, și au retrogradat matematic în Liga 3.

Sheffield United și Sheffield Wednesday s-au întâlnit duminică, în etapa 33 din liga a doua engleză.

Gazdele s-au impus cu scorul de 2-1, grație golurilor marcate de Bamford (min. 2) și Burrows (min. 19). Pentru Oaspeți a înscris McNeill (min. 52).

Sheffield Wednesday a retrogradat matematic în Liga 3

Sheffield Wednesday avea nevoie de o victorie în derby-ul cu Sheffield United pentru a putea spera la salvarea de la retrogradare, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

În minutul 49, la scorul de 2-0 pentru Sheffield United, Kalvin Phillips, jucător împrumutat de la Manchester City, a fost eliminat.

Sheffield Wednesday a profitat de avantaj și a înscris prin Charlie McNeill, având speranțe că va putea întoarce scorul, însă gazdele au rezistat și au câștigat derby-ul etapei 33.

În urma acestui eșec, „bufnițele” au suferit cea mai rapidă retrogradare din istoria Championship: cu 13 etape înainte de final , conform mirror.co.uk.

În acest moment, Sheffield Wednesday se află pe ultimul loc, cu -7 puncte și a retrogradat matematic în liga a treia.

În condițiile în care mai sunt 39 de puncte puse în joc, diferența dintre Sheffield Wednesday și West Bromwich Albion, prima echipă aflată deasupra liniei retrogradării, este de 41 de puncte. Astfel, echipa pregătită de Henrik Pedersen nu mai are nicio șansă să rămână în Championship în sezonul viitor.

Ce s-a întâmplat la Sheffield Wednesday

Sheffield Wednesday a avut parte de un sezon dezastruos, în condițiile în care patronul echipei, Dejphon Chansiri, a pus clubul într-o situație financiară precară.

Jucătorii și angajații au restanțe la salarii, iar clubul englez a avut de suferit din această cauză: a primit interdicție la transferuri.

În octombrie 2025, clubul a fost plasat sub administrare judiciară în octombrie, lucru care i-a dus automat o penalizare de 12 puncte.

În decembrie 2025, Sheffield Wednesday a fost penalizată cu încă 6 puncte din cauza neîndeplinirii obligațiilor de plată.

De asemenea, echipa riscă să doboare și alte recorduri negative în Championship. Wednesday poate deveni formația cu cele mai puține goluri marcate într-un sezon (a înscris 20 până în acest moment).

Sheffield Wednesday riscă să devină și prima echipă care nu câștigă niciun meci pe teren propriu într-un sezon întreg.

Pentru „bufnițe” urmează meciul de miercuri cu Norwich, de la ora 21:45.

De-a lungul istoriei sale, Sheffield Wednesday a câștigat patru titluri de campioană a Angliei (1902/03, 1903/04, 1928/29 și 1929/30), patru Cupe ale Angliei (1985/86, 1906/07, 1934/35), o Cupă a Ligii (1990/91) și o Supercupă a Angliei (1935).

