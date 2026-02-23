Pedeapsă provizorie pentru Prestianni Ce decizie a luat UEFA după actul de rasism asupra lui Vinicius » Ancheta rămâne în curs

UEFA a venit cu o primă decizie în cazul lui Gianluca Prestianni (20 de ani) după scandalul de rasism din meciul Benfica - Real Madrid 0-1.

Partida de marți din Liga Campionilor a fost întreruptă în repriza secundă, după ce Prestianni a fost acuzat că l-a numit „maimuță” pe Vinicius, moment în care arbitrul Letexier a oprit meciul pentru 10 minute.

Gianluca Prestianni, suspendare provizorie pentru meciul retur cu Real Madrid

Jucătorul argentinian va rata partida retur cu Real Madrid, programată miercuri, de la ora 22:00, iar ancheta din urma incidentului va rămâne în curs , potrivit deciziei UEFA.

Astfel, Prestianni s-ar putea alege cu o suspendare mult mai drastică, odată cu finalizarea investigațiilor forului european.

Benfica a reacționat imediat după aflarea pedepsei și a transmis că va face apel în urma deciziei, chiar dacă timpul de soluționare este foarte scurt, returul având loc în puțin peste 48 de ore.

„Clubul regretă suspendarea jucătorului nostru, în ancheta care a rămas în curs, și va face apel după această decizie a UEFA, chiar dacă este puțin probabil să aibă vreun efect până la returul play-off-ului Ligii Campionilor”, se arată în comunicat, potrivit bolavip.com.

În plus, clubul portughez și-a menținut poziția fermă împotriva actelor de rasism:

„Benfica își reafirmă angajamentul neclintit de a combate toate formele de rasism sau discriminare, valori care fac parte din identitatea noastră istorică și se reflectă în acțiunile zilnice, în comunitatea sa globală, în activitatea Fundației Benfica și în figuri importante din istoria clubului, precum Eusébio”, a mai transmis clubul.

