Strategia lui Montella Cum vrea selecționerul Turciei să învingă România în barajul pentru CM 2026 și care e legătura cu Cristi Chivu +20 foto
Selecționerul Turciei, Vincenzo Montella (stânga), alături de antrenorul lui Inter Milano, Cristian Chivu (foto: tff.org)
Strategia lui Montella Cum vrea selecționerul Turciei să învingă România în barajul pentru CM 2026 și care e legătura cu Cristi Chivu

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 23.02.2026, ora 17:48
alt-text Actualizat: 23.02.2026, ora 19:00
  • În timp ce Mircea Lucescu (80 de ani) a stat mai mult prin spitale din cauza unor probleme medicale, selecționerul Turciei, Vincenzo Montella (51 de ani) a făcut un adevărat tur de forță înaintea duelului Turcia - România.
  • Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
  • Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, apoi de câștigătoarea duelului Slovacia - Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Semifinala barajului pentru Campionatul Mondial 2026, programată pe 26 martie, la Istanbul, pe stadionul „Beșiktaș Park”, găsește naționalele României și Turciei în contexte diferite din punct de vedere al pregătirii.

Dan Udrea De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
Dan Udrea De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
Dan Udrea De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Vincenzo Montella a discutat cu Cristi Chivu înaintea barajului Turcia - România

În timp ce selecționerul României, Mircea Lucescu, traversează o perioadă complicată din cauza unor probleme medicale care i-au limitat deplasările și prezența directă la meciuri, omologul său de pe banca Turciei, Vincenzo Montella, a transformat luna februarie într-un adevărat maraton de monitorizare a internaționalilor turci.

Diferența de abordare este evidentă. Dacă Mircea Lucescu, confirmat de FRF după evaluarea medicală din Belgia, a fost nevoit să gestioneze situația prin delegare și monitorizare de la distanță, Montella a ales contactul direct.

Tehnicianul italian a vizitat mai multe cluburi pentru a dialoga cu jucătorii săi și cu antrenorii acestora, dar și pentru a-i urmări direct la antrenamente, asistând la ședințele de pregătire și evaluându-le personal forma sportivă.

Concret, turul lui Vincenzo Montella a acoperit, deocamdată, trei spații importante pentru internaționalii Turciei: Italia, Arabia Saudită și campionatul intern.

Vincenzo Montella - Cristi Chivu, antrenor Inter Milano (foto: tff.org)
Vincenzo Montella - Cristi Chivu, antrenor Inter Milano (foto: tff.org)

Vincenzo Montella - Cristi Chivu, antrenor Inter Milano (foto: tff.org) Vincenzo Montella - Hakan Calhanoglu, mijlocaș Inter Milano (foto: tff.org) Vincenzo Montella - Merih Demiral, fundaș central Al Ahli, în centru (foto: tff.org) Vincenzo Montella - Zeki Celik, fundaș dreapta AS Roma (foto: tff.org) Vincenzo Montella - Semih Kilicsoy, atacant Cagliari (foto: tff.org)
Vincenzo Montella monitorizează jucătorii și la antrenamente

Turneul lui Montella a debutat pe 28 ianuarie la AS Roma, unde selecționerul Turciei s-a concentrat în special pe Zeki Celik (29 de ani), fundașul dreapta și unul dintre veteranii apărării naționale.

La Trigoria, Montella s-a întâlnit cu Claudio Ranieri (consilier principal) și cu antrenorul Gian Piero Gasperini, iar apoi a urmărit atent antrenamentul echipei, cu ochii pe internaționalul turc.

Selecționerul Turciei a fost în Arabia Saudită pentru doi stoperi

Din Italia, selecționerul Turciei s-a deplasat în Arabia Saudită, unde între 31 ianuarie și 1 februarie a vizitat două dintre cluburile importante ale campionatului local, Al Ahli și Al Hilal.

Montella a mers în Golf cu obiectivul de a-i vedea la lucru pe doi fundași centrali importanți pentru prezentul și viitorul naționalei Semilunei.

La Al-Ahli, selecționerul a cules informații la zi despre Merih Demiral (27 de ani), fundaș central și al doilea căpitan al Turciei, considerat stâlpul apărării.

A doua zi, la Al-Hilal, Montella a discutat cu Simone Inzaghi, antrenorul italian al echipei saudite, despre tânărul Yusuf Akcicek (20 de ani), stoper pe care chiar el l-a debutat la națională în 2025.

Atent cu Kenan Yildiz, de la Juventus Torino

Vincenzo Montella a revenit în Italia pentru a colecta informații și despre alți internaționali turci din Serie A.

Pe 6 februarie a fost la Cagliari, pentru a-l monitoriza pe atacantul Semih Kilicsoy (20 de ani), unul dintre jucătorii urmăriți pentru compartimentul ofensiv.

Montella și-a continuat periplul în Italia la granzii Juventus și Inter. Pe 9 februarie, selecționerul l-a vizitat la Torino pe Kenan Yildiz (20 de ani), extrema stângă considerată una dintre cele mai promițătoare piese ale generației actuale.

Federația turcă: „Delegația echipei naționalei a fost întâmpinată călduros de Chivu”

A doua zi, Montella s-a mutat la Milano. Selecționerul Turciei a discutat mult cu antrenorul român al lui Inter Milano, Cristian Chivu, despre momentul traversat de căpitanul Turciei, Hakan Calhanoglu (32 de ani).

Pentru Montella, întâlnirea cu Chivu a fost una strategică, un schimb de informații despre liderul naționalei turce, care s-a confruntat cu mai multe probleme medicale în ultima perioadă.

„Delegația echipei naționale a Turciei, care a urmărit antrenamentul, a fost întâmpinată călduros de Chivu și asistenții săi, având întâlniri separate înainte și după sesiunea de antrenament”, a precizat Federația Turcă de Fotbal.

Întâlniri cu antrenorii din campionatul Turciei

Revenit în Turcia, selecționerul Vincenzo Montella și-a intensificat vizitele la cluburile din Super Lig pentru a urmări jucătorii pe care îi are în vedere pentru confruntarea cu România.

Pe 17 februarie, Vincenzo Montella a fost la Fenerbahce, unde a asistat la antrenamentul echipei la centrul Can Bartu.

Alături de membrii consiliului de administrație și de directorul sportiv, selecționerul a discutat ulterior cu antrenorul principal Domenico Tedesco și cu jucătorii naționalei pentru a face schimb de idei și a urmării forma acestora.

Ziua următoare, 18 februarie, Montella și-a continuat vizitele la Istanbul Bașakșehir, unde s-a întâlnit cu antrenorul principal Nuri Şahin, directorul administrativ Murat Yaman și managerul Barbaros Gözneli.

Montella a vizionat antrenamentul echipei și a purtat discuții cu Şahin despre pregătirea jucătorilor, continuând astfel monitorizarea atentă a lotului înaintea duelului cu România.

De azi, tot ce contează este pregătirea echipei pentru meciurile din play-off. Am ținut tot timpul legătura cu asistenții mei și cu jucătorii, s-a lucrat în toată această perioadă la cel mai înalt nivel. Avem o echipă formată din fotbaliști valoroși și sunt sigur că se vor pregăti foarte bine pentru aceste jocuri. Sunt talentați și au dorința de a face românii fericiți. Mircea Lucescu, selecționer România

„Să spună acum!" Basarab Panduru, mesaj tăios în cazul Mircea Lucescu: „Să nu așteptăm să se piardă cumva meciul cu Turcia"
Nationala
14:00
„Să spună acum!" Basarab Panduru, mesaj tăios în cazul Mircea Lucescu: „Să nu așteptăm să se piardă cumva meciul cu Turcia"
„Să spună acum!" Basarab Panduru, mesaj tăios în cazul Mircea Lucescu: „Să nu așteptăm să se piardă cumva meciul cu Turcia"
Montella, mesaj pentru Il Luce: „Îl iubesc!" Selecționerul Turciei se gândește la Mircea Lucescu: „Sper să-și recapete sănătatea"
Nationala
16:13
Montella, mesaj pentru Il Luce: „Îl iubesc!" Selecționerul Turciei se gândește la Mircea Lucescu: „Sper să-și recapete sănătatea"
Montella, mesaj pentru Il Luce: „Îl iubesc!” Selecționerul Turciei se gândește la Mircea Lucescu: „Sper să-și recapete sănătatea”

4 ani de război: „Le mulțumesc românilor pentru că m-au ajutat dezinteresat. Copilul meu s-a născut aici” – Oksana, unul dintre cei 10 milioane de oameni mai puțini astăzi din Ucraina
4 ani de război: „Le mulțumesc românilor pentru că m-au ajutat dezinteresat. Copilul meu s-a născut aici” – Oksana, unul dintre cei 10 milioane de oameni mai puțini astăzi din Ucraina
4 ani de război: „Le mulțumesc românilor pentru că m-au ajutat dezinteresat. Copilul meu s-a născut aici” – Oksana, unul dintre cei 10 milioane de oameni mai puțini astăzi din Ucraina
echipa nationala a romaniei mircea lucescu baraj cupa mondiala Meciul Turcia Romania baraj baraj cm 2026 vicenzo montella
