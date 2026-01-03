Lovitură pregătită de CFR Cluj Negocieri avansate pentru transferul unui fotbalist de la AC Milan!

CFR Cluj negociază cu AC Milan pentru transferul internaționalului român de tineret Matteo Duțu (20 de ani).

CFR Cluj a ajuns recent la un acord cu atacantul Alibek Aliev (29 de ani), iar Iuliu Mureșan, președintele formației din Gruia, a anunțat că Daniel Pancu va primi întăriri și în ceea ce privește compartimentul defensiv.

CFR Cluj, negocieri cu AC Milan pentru transferul lui Matteo Duțu

Principala țintă a ardelenilor ar fi Matteo Duțu, fotbalist ce a ajuns la academia celor de la AC Milan în 2024 , notează prosport.ro.

Matteo Duțu în tricoul celor de la AC Milan, într-un meci amical cu Chelsea/ Foto: IMAGO

CFR Cluj l-ar dori pentru început sub formă de împrumut, dar cu opțiune de transfer ulterior.

250.000 de euro este cota lui Matteo Duțu, potrivit transfermarkt.ro

Cine este Matteo Duțu

Născut pe 23 noiembrie 2005, la Roma, din părinți români, Matteo Duțu este căpitanul celor de la Milan Futuro, formația secundă a celor de la AC Milan, care evoluează în liga a patra din Italia.

La mijlocul lunii decembrie, a fost inclus în lot de Massimiliano Allegri (58 de ani), antrenorul formației din Serie A, în lotul pentru meciul cu Napoli (0-2) din semifinalele Supercupei Italiei, însă a rămas doar pe banca de rezerve.

Tânărul fundaș a fost parte și din lotul lui Daniel Pancu la turneul final U21 din vara anului trecut, desfășurat în Slovacia, însă nu a intrat pe teren în niciunul dintre cele trei meciuri ale micilor „tricolori”.

Având dublă cetățenie, română și italiană, Duțu va trebui să aleagă între naționala mare a României și cea a Italiei, în cazul unei selecții la prima reprezentativă.

9 apariții are Matteo Duțu la naționala României U21

