Dinamo a repus luni în vânzare abonamentele pe sezonul 2026-2027, la prețuri early bird

Câte s-au vândut în 2 zile, mai jos

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Abonamentele vor fi disponibile până joi, după care vor intra la vânzare biletele pentru meciul cu FCSB.

Dinamo - FCSB. Câte abonamente a vândut Dinamo în 2 zile

Derby-ul se va juca sâmbătă, 5 septembrie, de la 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf din Capitală.

Până azi s-au vândut 400 de abonamente valabile tot sezonul, anunță clubul, ceea ce duce numărul total din acest sezon la peste 2.500 .

„Prețurile de pornire a licitației olandeze pentru meciul contra celor de la FCSB vor porni de la 900 de lei în T0 categoria 1, 600 de lei în T0 categoria 2 și 400 de lei în Tribuna a 2-a.

Abonamentul nu doar că vă va asigura accesul la acest meci, ci veți putea fi prezenți alături de Dinamo pe tot parcursul acestui sezon de Superligă.

Vineri vor fi puse în vânzare biletele pentru meci, iar numărul acestora va fi de până la 2500, numărul exact urmând a fi determinat și de numărul abonamentelor vândute până la începutul campaniei de vânzare a biletelor”, mai informează Dinamo.

Dinamo, strategie specială după ce derby-ul a fost mutat pe „Arc”

Repunerea abonamentelor în vânzare face parte din strategia agreată de club și reprezentanții suporterilor, care s-au împotrivit ideii ca derby-ul să se mute pe Cluj Arena.

Conducerea a acceptat pierderea financiară de aproximativ 300.000 de euro în urma mutării meciului pe „Arc”, dar le-a solicitat ultrașilor să facă eforturi și să mobilizeze și alte grupuri de fani pentru a o reducere cu măcar 100.000 de euro.

Astfel, au fost reactivate abonamentele, biletele vor fi puse în vânzare într-o licitație olandeză, la un preț de 5 ori mai mare care va scădea treptat și va fi disponibil și un tricou special, cu sigla istorică a lui Dinamo, cea de la înființare.

Prețurile reduse ale abonamentelor:

Peluză - 360 lei

Tribuna 2 - 720 lei

Tribuna 0, categoria 2 - 1.200 lei

Tribuna 0, categoria 1 - 1.680 lei

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