„Premieră în fotbalul românesc”  Anunțul făcut de Dinamo:  „Alături de membri ai board-ului și de partenerii clubului”
Club 48 FOTO: Facebook @Dinamo București
„Premieră în fotbalul românesc” Anunțul făcut de Dinamo: „Alături de membri ai board-ului și de partenerii clubului”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.02.2026, ora 19:07
alt-text Actualizat: 04.02.2026, ora 19:07
  • Dinamo București a anunțat lansarea programului „Club 48”, un proiect de business în premieră în fotbalul românesc.

La evenimentul de lansarea al noului proiect al „câinilor” vor lua parte membrii conducerii clubului, dar și partenerii implicați în proiectul Club 48.

Farul - Dinamo 2-3 VIDEO+FOTO.  Revenire de senzație a „câinilor" la Ovidiu!
Farul - Dinamo 2-3 VIDEO+FOTO. Revenire de senzație a „câinilor" la Ovidiu!
Farul - Dinamo 2-3 VIDEO+FOTO.  Revenire de senzație a „câinilor" la Ovidiu!

Dinamo a anunțat lansarea proiectului Club 48

Dinamo București a anunțat lansarea „Club 48”, un proiect descris drept unic în fotbalul românesc, ce are ca scop să creeze noi oportunități de business între cluburile de fotbal și mediul privat.

Lansarea va avea loc pe 12 februarie, în cadrul unui eveniment la care vor participa membri din conducerea lui Dinamo, dar și partenerii clubului.

Evenimentul va include momente artistice, dar și lansarea celui de-al patrulea echipament de joc în care Dinamo va evolua în acest sezon și pe care l-a folosit deja în meciul de la Arad și cel de la Sibiu.

Proiectul lansat de Dinamo este unul în premieră pentru fotbalul românesc, fiind pentru prima dată când este utilizat un instrument de dezvoltare a unor oportunități între fotbal și mediul privat de afaceri.

Dinamo a făcut anunțul despre Club 48

„Club 48 – Primul eveniment din 2026

Așteptarea a luat sfârșit, iar primul eveniment al proiectului de business Dinamo – Club 48 va avea loc în data de 12.02.2026, în cadrul unui eveniment privat.

Acesta va include mai multe momente speciale, de la descoperirea unor noi oportunități de business pentru mediul de afaceri, alături de membri ai board-ului Dinamo, precum și de partenerii clubului implicați în proiectul Club 48, până la momente artistice și, nu în ultimul rând, lansarea celui de-al patrulea kit de joc din acest sezon.

Club 48 este spațiul în care performanța de pe teren se transformă în oportunități de business, într-un cadru exclusivist, dedicat nu doar mediului de afaceri și antreprenoriatului, ci tuturor celor care doresc să descopere și această latură a sportului.

Proiectul Club 48 reprezintă o premieră în fotbalul românesc, fiind pentru prima dată când este utilizat un instrument de networking cu identitate fotbalistică, menit să creeze și să dezvolte noi oportunități de business între mediul privat și un club de fotbal.

Dacă ești interesat și dorești să faci parte din această poveste, te invităm să ne scrii la adresa de e-mail: [email protected]”, a transmis Dinamo.

 Înfrângere drastică Jaqueline Cristian, eliminată după doar   55 de minute, în  optimile de finală de la Transylvania Open
Tenis
18:39
Înfrângere drastică Jaqueline Cristian, eliminată după doar 55 de minute, în optimile de finală de la Transylvania Open
 Înfrângere drastică Jaqueline Cristian, eliminată după doar   55 de minute, în  optimile de finală de la Transylvania Open
Mai tânăr decât jucătorii Cine e noul antrenor al lui Marius Marin la Pisa + Cum l-au descoperit italienii
Campionate
18:37
Mai tânăr decât jucătorii Cine e noul antrenor al lui Marius Marin la Pisa + Cum l-au descoperit italienii
Mai tânăr decât jucătorii Cine e noul antrenor al lui Marius Marin la Pisa + Cum l-au descoperit italienii

Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
Superliga
18:08
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
„Potec ia trei salarii plus renta"  Un fost vicecampion european o acuză că și-a mărit salariul.  Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau"
Special
17:28
„Potec ia trei salarii plus renta" Un fost vicecampion european o acuză și-a mărit salariul. Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau"
„Potec ia trei salarii plus renta"  Un fost vicecampion european o acuză că și-a mărit salariul.  Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau"
„Mergem la comisii!" Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face" + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko 
Superliga
18:38
„Mergem la comisii!" Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face" + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko
„Mergem la comisii!" Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face" + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko 
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte"
Superliga
16:51
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte"
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte"
21:04
PE PLACUL PATRONULUI FOTO Cum a fost surprins Joao Paulo la primul meci pe banca FCSB-ului: detaliul care a atras atenția
PE PLACUL PATRONULUI FOTO Cum a fost surprins Joao Paulo la primul meci pe banca FCSB-ului: detaliul care a atras atenția
20:31
LIVE FCSB - FC Botoșani, în etapa #25 din Liga 1 » Campioana deschide scorul
LIVE  FCSB - FC Botoșani , în etapa #25 din Liga 1 » Campioana deschide scorul 
19:09
Acuzații grave înainte de Jocurile Olimpice Apel la TAS pentru că nu a fost selecționată! Motivul pentru care își caută dreptatea la Tribunal
Acuzații grave înainte de Jocurile Olimpice Apel la TAS pentru că nu a fost selecționată! Motivul pentru care își caută dreptatea la Tribunal
20:10
Gâlcă a ridicat tonul Ce l-a deranjat pe antrenorul Rapidului: „Eu spun același lucru"
Gâlcă a ridicat tonul  Ce l-a deranjat pe antrenorul Rapidului: „Eu spun același lucru"
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz"
Special
11:53
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz"
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz"
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1
Superliga
13:18
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Diverse
09:59
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Opinii
14:54
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

