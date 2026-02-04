„Premieră în fotbalul românesc”  Anunțul făcut de Dinamo:  „Alături de membri ai board-ului și de partenerii clubului”

Dinamo București a anunțat lansarea programului „Club 48”, un proiect de business în premieră în fotbalul românesc.

La evenimentul de lansarea al noului proiect al „câinilor” vor lua parte membrii conducerii clubului, dar și partenerii implicați în proiectul Club 48.

Dinamo București a anunțat lansarea „Club 48”, un proiect descris drept unic în fotbalul românesc, ce are ca scop să creeze noi oportunități de business între cluburile de fotbal și mediul privat.

Lansarea va avea loc pe 12 februarie, în cadrul unui eveniment la care vor participa membri din conducerea lui Dinamo, dar și partenerii clubului.

Evenimentul va include momente artistice, dar și lansarea celui de-al patrulea echipament de joc în care Dinamo va evolua în acest sezon și pe care l-a folosit deja în meciul de la Arad și cel de la Sibiu.

Proiectul lansat de Dinamo este unul în premieră pentru fotbalul românesc, fiind pentru prima dată când este utilizat un instrument de dezvoltare a unor oportunități între fotbal și mediul privat de afaceri.

„Club 48 – Primul eveniment din 2026

Așteptarea a luat sfârșit, iar primul eveniment al proiectului de business Dinamo – Club 48 va avea loc în data de 12.02.2026, în cadrul unui eveniment privat.

Acesta va include mai multe momente speciale, de la descoperirea unor noi oportunități de business pentru mediul de afaceri, alături de membri ai board-ului Dinamo , precum și de partenerii clubului implicați în proiectul Club 48, până la momente artistice și, nu în ultimul rând, lansarea celui de-al patrulea kit de joc din acest sezon.

Club 48 este spațiul în care performanța de pe teren se transformă în oportunități de business, într-un cadru exclusivist, dedicat nu doar mediului de afaceri și antreprenoriatului, ci tuturor celor care doresc să descopere și această latură a sportului.

Proiectul Club 48 reprezintă o premieră în fotbalul românesc, fiind pentru prima dată când este utilizat un instrument de networking cu identitate fotbalistică, menit să creeze și să dezvolte noi oportunități de business între mediul privat și un club de fotbal.

Dacă ești interesat și dorești să faci parte din această poveste, te invităm să ne scrii la adresa de e-mail: [email protected]”, a transmis Dinamo.

