Mai tânăr decât jucătorii Cine e noul antrenor al lui Marius Marin la Pisa + Cum l-au descoperit italienii
Marius Marin (stânga) a fost căpitan contra Atalantei Foto: Imago
Campionate

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 04.02.2026, ora 18:37
alt-text Actualizat: 04.02.2026, ora 18:37
  • Marius Marin, 27 de ani, e doar cu șase ani mai mic decât noul tehnician al Pisei. 
  • Suedezul Oscar Hiljemark (33) s-a retras ca jucător la 28 de ani și a devenit imediat antrenor. Întâi secund, principal din 2023.
  • Pisa l-a descoperit când încerca să transfere un mijlocaș. L-a adus pe danez, acum și pe suedez. 

Marius Marin ar fi vrut să plece de la Pisa în această iarnă. În cele din urmă, a rămas la nerazzurri.

„Închizătorul”, 27 de ani, din 2019 la clubul toscan, mai are contract doar până la sfârșitul sezonului pe „Arena Garibaldi”.

Antrenorul care i-a oferit banderola lui Marin a fost demis. A venit Hiljemark la Pisa

Pe 16 și 23 ianuarie, a fost căpitanul echipei în Serie A, la 1-1 cu Atalanta (a) și 2-6 cu Interul lui Chivu (d).

A urmat încă o înfrângere, 1-3 cu Sassuolo pe teren propriu, și antrenorul Alberto Gilardino a fost demis după numai șapte luni.

A fost înlocuit cu un suedez, Oscar Hiljemark, 33 de ani, mai tânăr decât patru dintre jucătorii din lot, căpitanul Caracciolo (35), Cuadrado (37), Nicolas (37) și Albiol (40).

Impresionați de Hiljemark când căutau un mijlocaș

Hiljemark, fost mijlocaș central, cunoaște Italia, a evoluat la Palermo și Genoa. Și-a încheiat cariera de fotbalist la doar 28 de ani, la Aalborg, după o gravă accidentare, și a rămas la clubul danez ca antrenor.

Hiljemark are contract cu Pisa până în 2027 Foto: Imago Hiljemark are contract cu Pisa până în 2027 Foto: Imago
Hiljemark are contract cu Pisa până în 2027 Foto: Imago

A fost secund între 2021 și 2023, principal de atunci. În 2024, conducătorii Pisei voiau să-l transfere pe „închizătorul” lui Aalborg, Malthe Hojholt, l-au luat, dar au fost impresionați și de jocul formației daneze.

Misiunea lui Hiljemark: să mențină Pisa în Serie A

În vara lui 2025, au încercat să-l aducă pe Hiljemark antrenor. S-a opus Elfsborg, clubul de la acea vreme al scandinavului.

Acum, când e pauză între sezoane în Suedia, au putut să-l ia. Tânărul tehnician în vârstă de 33 de ani are ca misiune salvarea de la retrogradare.

Deocamdată, Pisa e pe locul 19, penultimul, cu numai 14 puncte, la patru de poziția aflată deasupra liniei retrogradării.

