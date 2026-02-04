- Jaqueline Cristian (27 de ani, #35 WTA) a fost eliminată în optimile de finală ale turneului de la Transylvania Open, după ce a fost învinsă de Daria Snigur (23 de ani, #144 WTA), scor 1-6, 0-6.
Favorită numărul doi la câștigarea turneului de la Cluj, Jaqueline Cristian s-a oprit optimi, după ce a rezistat doar 55 de minute în fața tinerei speranțe din Ucraina, Daria Snigur.
Jaqueline Cristian, eliminată în optimile de finală de la Transylvania Open
Primul set din BT Arena a început cu nu mai puțin de trei breakuri, două în favoarea echipei venite din calificări.
Sportiva din Ucraina a rămas agresivă și a profitat de faptul că Jaqueline nu și-a găsit ritmul. Astfel, Snigur și-a adjudecat primul set, scor 6-1.
Cristian nu a avut reacție nici în actul secund, pe care l-a pierdut cu un neverosimil 0-6!
Pentru sportiva din România, duelul cu Daria Snigur a venit la mai puțin de 24 de ore după succesul greu din primul tur, 6-2, 2-6, 7-5, cu italianca Lucrezia Stefanini (27 de ani, #140 WTA).
Sorana Cîrstea, singura româncă rămasă pe tabloul de simplu
România a mai rămas cu o singură reprezentantă pe tabloul de simplu de la Transylvania Open. Este vorba de Sorana Cîrstea (35 de ani, 36#WTA).
Sportiva originară din Târgoviște o întâlnește în optimi pe Tamara Zidansek (28 de ani, #153 WTA).