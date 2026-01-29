Șucu a plătit o avere  Presat de fani, patronul lui Genoa a transferat un brazilian: „Combină calitatea cu cantitatea”
Foto: X/Genoa
Șucu a plătit o avere Presat de fani, patronul lui Genoa a transferat un brazilian: „Combină calitatea cu cantitatea”

George Neagu
Publicat: 29.01.2026, ora 17:00
Actualizat: 29.01.2026, ora 17:00
  • Genoa, clubul patronat de Dan Șucu (62 de ani), l-a transferat pe Alexsandro Amorim de Freitas (20 de ani) de la FC Alverca, club din Portugalia.
  • Câți bani a plătit omul de afaceri român pentru mijlocaș, mai jos.

Genoa vrea să se întărească pentru restul sezonului din Serie A și l-a transferat pe tânărul Amorim, un mijlocaș care și-a început cariera în Brazilia, la Fortaleza EC.

Genoa l-a transferat pe Alexsandro Amorim de Freitas

Genoa a anunțat transferul tânărului Amorim, jucător care a evoluat în acest sezon la FC Alverca. Dan Șucu a plătit 8 milioane de euro în schimbul mijlocașului.

„Genoa CFC anunță că a finalizat achiziția definitivă a mijlocașului Alexsandro Amorim de Freitas de la FC Alverca. El a ales tricoul cu numărul 4.

Născut pe 18 mai 2005 în Fortaleza, Alex este un mijlocaș care combină calitatea cu cantitatea, spiritul de sacrificiu și sentimentul de apartenență, valori care reprezintă perfect ADN-ul Genoa.

În ciuda vârstei sale fragede, el a demonstrat deja autoritate, tehnică și viziune în prima ligă portugheză, jucând 21 de meciuri și marcând două goluri în acest sezon.

Cariera sa a început în Brazilia, în echipa de tineret a clubului Fortaleza EC, unde a semnat primul său contract profesional în 2022.

În anul următor, a debutat în prima echipă într-un meci din Cupa Braziliei și, înainte de a se muta peste ocean, a petrecut jumătate de sezon împrumutat la Athletic Club. În vara anului 2025, s-a transferat la Alverca.

Bine ai venit la Genoa, Alex!”, a transmis Genoa pe X.

Astfel, Genoa a bifat primul transfer al iernii. La începutul acestui an, suporterii „grifonilor” și-au exprimat nemulțumirea cu privire la faptul că nu s-au adus întăriri la echipă, în ciuda promisiunilor conducerii.

2,5 milioane de euro
este cota de piață a lui Alexsandro Amorim de Freitas, conform Transfermarkt

Genoa se află pe locul 13 în Serie A, cu 23 de puncte acumulate după 22 de etape.

Pentru formația antrenată de Daniele De Rossi urmează meciul cu Lazio de vineri, de la ora 21:45. Partida va putea fi urmărită live pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

