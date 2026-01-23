Matteo Duțu, prezentat oficial la Dinamo Pe cât timp a semnat și ce număr va purta fundașul trecut pe la Lazio și AC Milan

Matteo Duțu (20 de ani), fundașul crescut la academiile celor de la Lazio și AC Milan, este noul jucător al celor de la Dinamo.

Internaționalul român de tineret a semnat un contract valabil pe o perioadă de 3 ani și jumătate cu alb-roșiii.

Duțu a mai fost dorit de CFR Cluj sau Universitatea Craiova, dar în cele din urmă Zeljko Kopic a fost cel care l-a convins să semneze cu Dinamo.

Matteo Duțu, prezentat oficial la Dinamo

Clubul a făcut anunțul oficial:

Stoperul născut la Roma din părinți români a semnat un contract valabil până în vara lui 2029 cu gruparea din „Ștefan cel Mare”, unde va purta numărul 30.

„Bine ai venit, Matteo Duțu!

Clubul nostru a ajuns la un acord pentru transferul definitiv al fundașului central Matteo Duțu, în vârstă de 19 ani.

Matteo s-a format la grupele de juniori ale celor de la Lazio Roma, făcând pasul către AC Milan în vara anului 2024.

Acesta a evoluat pentru echipa U19 a clubului lombard, iar în actualul sezon a devenit căpitanul echipei secunde a formației din Milano.

Noul nostru fundaș central este un component constant al loturilor naționale de fotbal ale României, evoluând la toate categoriile de vârstă, de la U17 până în prezent la nivel de U21.

Matteo Duțu a semnat un contract valabil pe o perioadă de 3 ani și jumătate, până la data de 30.06.2029, și va purta tricoul cu numărul 30.

Îi dorim mult succes lui Matteo în tricoul clubului Dinamo și cât mai multe realizări pe terenul de joc!”, se arată în comunicatul lui Dinamo.

Matteo Duțu este al treilea transfer oficializat de Dinamo în această iarnă, după cel al lui Valentin Țicu și Ianis Tarbă.

Matteo Duțu „Sper să ajut echipa și să luăm titlul”

Fundașul trecut pe la Lazio și AC Milan are planuri mari în România.

„Am ales Dinamo după ce am vorbit cu directorul, cu președintele și cu Mister. Am văzut suporterii, mi-au plăcut. M-am gândit că e alegerea bună.

Sper că o să ajut echipa să câștigăm meciurile și să luăm titlul. Vorbesc cu mama și cu tata în limba română. Am venit în România când am putut, îmi place aici.

Părinții au fost mândri, le-a plăcut oferta de la Dinamo și au fost de acord să vin aici. Cu Musi am jucat la echipa națională, sunt prieten cu el de mai mult timp.

Am vorbit cu Kopic. El m-a convins să o aleg pe Dinamo, mi-a spus că sunt un jucător bun, care se poate dezvolta”, a declarat Matteo Duțu în urmă cu câteva zile.

250.000 de euro este cota lui Matteo Duțu, potrivit transfermarkt.ro

Cine este Matteo Duțu

Născut pe 23 noiembrie 2005, la Roma, din părinți români, Matteo Duțu este căpitanul celor de la Milan Futuro, formația secundă a celor de la AC Milan, care evoluează în liga a patra din Italia.

La mijlocul lunii decembrie, a fost inclus în lot de Massimiliano Allegri (58 de ani), antrenorul formației din Serie A, în lotul pentru meciul cu Napoli (0-2) din semifinalele Supercupei Italiei, însă a rămas doar pe banca de rezerve.

Tânărul fundaș a fost parte și din lotul lui Daniel Pancu la turneul final U21 din vara anului trecut, desfășurat în Slovacia, însă nu a intrat pe teren în niciunul dintre cele trei meciuri ale micilor „tricolori”.

Având dublă cetățenie, română și italiană, Duțu va trebui să aleagă între naționala mare a României și cea a Italiei, în cazul unei selecții la prima reprezentativă.

9 apariții are Matteo Duțu la naționala României U21

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport