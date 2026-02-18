„Poate vrea să ascundă faza!” Mihai Stoica și Basarab Panduru, bulversați de analiza lui Vassaras: „O mare jignire! Și nu e prima dată”

Mihai Stoica (60 de ani) și Basarab Panduru (55 de ani) l-au criticat pe Kyros Vassaras (60 de ani), șeful CCA, după analiza acestuia la fazele controversate care au avut loc în ultima etapă din Liga 1.

Șeful arbitrilor a analizat doar fazele de la primul penalty primit de Hermannstadt cu CFR Cluj, scor 0-1, ignorând însă lovitura de pedeapsă acordată inițial pentru sibieni în prelungiri, dar anulată de Andrei Chivulete după intervenția lui Ovidiu Hațegan din camera VAR.

Mihai Stoica, despre analiza trunchiată a lui Vassaras: „Poate vrea să ascundă!”

Oficialul de la FCSB a fost nemulțumit că Vassaras a sărit peste o fază care ar fi putut s-o coste puncte importante pe CFR Cluj, rivala echipei sale în lupta pentru play-off.

„Cred că la viitoarea întâlnire cu el am putea să-l întrebăm dacă aici e totul ok.

Dacă a greșit atât de flagrant Chivulete că a dat penalty și cartonaș galben și a făcut bine duo-ul de la VAR... Dumitrache, pentru că el era acolo, celălalt, Hațegan, era și el pe acolo, AVAR, înseamnă că e totul OK.

Sau poate vrei să ascunzi faza asta, că și asta poate să fie o variantă. Ori e decizia bună, ori n-o judecăm pentru că nu vrem s-o judecăm”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Basarab Panduru: „E o mare jignire!

Basarab Panduru a fost de acord cu MM Stoica și a avut o reacție dură la adresa lui Vassaras.

„Alegi ce vrei, nici nu știu de fapt dacă ce vrei. El spune că doar acolo (n.r. - penalty-ul din prima repriză) a fost o problemă. Deci penalty-ul pentru CFR este clar, iar în prelungiri a făcut bine că l-a chemat VAR-ul.

E o mare jignire pe care o faci, să nu te uiți la toate fazele din acest meci. Dacă știai că vrei să faci asta, de ce ai mai vorbit despre meciul ăsta?

Nu e prima dată când face așa ceva. Atunci când toată lumea vrea un răspuns la ceva, el nu răspunde niciodată, e simplu”, a spus Panduru.

FOTO. Penalty-ul anulat celor de la Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj

În minutul 90+5, Sinyan a câștigt un duel la cap cu Cebotaru, după ce l-a tras cu ambele mâini la pământ pe jucătorul sibienilor. Chivulete a dictat inițial penalty, dar a fost chemat la marginea terenului din camera VAR și, după ce a revăzut faza, a anulat lovitura de pedeapsă.

