Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important

George Pușcaș (29 de ani) s-a înțeles cu Dinamo, un anunț oficial urmând să se facă în scurt timp.

Atacantul urmează să semneze un contract valabil pe un an și jumătate, după ce părțile au ajuns la un acord final.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, George Pușcaș va încasa un salariu de 20.000 de euro pe lună la Dinamo, urmând să primească și un bonus de semnătură în valoare de 50.000 de euro.

În aceste condiții financiare, Pușcaș devine unul dintre cei mai bine plătiți jucători din lotul „câinilor”, Dinamo economisind mare parte din această sumă după despărțirea de Stipe Perica, și el un fotbalist cu un salariu mare.

Nicolescu a confirmat înțelegerea!

Pușcaș este liber de contract de la începutul lunii septembrie, moment în care s-a despărțit de formația turcă Bodrum FK.

În acest interval, atacantul român a mai fost dorit de Legia Varșovia, însă mutarea nu s-a concretizat, după mai multe runde de negocieri, jucătorul alegând în cele din urmă să refuze oferta polonezilor unde antrenor era Edi Iordănescu.

„Asta e știrea, e aproape. Ne-am înțeles, urmează doar să avem o semnătură pe contract. Sper să fie alegerea bună pentru noi, dar și pentru el.

Sper să-l ajutăm și el să ne ajute pe noi. E un contract pe un an și jumătate, vom vedea cum vor evolua lucrurile”, a spus Andrei Nicolescu înaintea meciului cu Slobozia.

900.000 de euro este valoarea de piață a lui George Pușcaș, potrivit Transfermarkt

George Pușcaș va avea o concurență serioasă pe postul de atacant central.

Acesta va lupta cu Mamoudou Karamoko și Alexandru Pop pentru un loc în primul „11” al echipei.

În actuala stagiune, francezul Karamoko a strâns 6 goluri și o pasă decisivă (22 de meciuri), iar Pop a marcat 3 goluri și a oferit 2 pase decisive (26 meciuri).

De-a lungul carierei, George Pușcaș a mai trecut pe la Inter Milano, Pisa, Palermo, Bari, Genoa, Benevento sau Reading.

