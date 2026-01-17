Interes scăzut pentru Dinamo - U Cluj  Câte bilete s-au vândut la meciul din Superliga + Bergodi își dorește un program ca în Anglia
Interes scăzut pentru Dinamo - U Cluj Câte bilete s-au vândut la meciul din Superliga + Bergodi își dorește un program ca în Anglia

Publicat: 17.01.2026, ora 11:15
  • Suporterii lui Dinamo nu s-au înghesuit să cumpere bilete pentru primul meci oficial al „câinilor” din acest an, contra lui U Cluj.
  • Dinamo - U Cluj se joacă duminică, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în etapa #22 din Liga 1. Meciul e liveTEXT pe GOLAZO.ro și e transmit la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Debutul dinamoviștilor în Liga 1 în 2026 nu i-a motivat suficient pe suporteri să treacă peste frigul care domină capitala în ultimele zile.

Interes scăzut pentru Dinamo - U Cluj

Cu mai puțin de 48 de ore până la startul confruntării de pe Arena Națională, numărul biletelor vândute este unul mic, conform dinamo1948.club.

5.000 de bilete
au fost achiziționate de suporteri pentru meciul Dinamo - U Cluj

Clubul speră ca fanii să se prezinte, totuși, în număr mai mare la meciul de pe Arena Națională.

Cristiano Bergodi: „Eu aș face ca în Anglia”

La conferința de presă, Cristiano Bergodi a vorbit despre schimbările pe care le-ar dori în privința calendarului din Liga 1, pentru ca echipele să evite perioadele reci.

„Eu aș face mai multe etape intermediare, așa cum sunt în Anglia, duminică-miercuri-duminică. Sunt multe echipe în Superligă și programul e încărcat, dar măcar să se joace mai mult în cursul săptămânii, pentru că acum e un frig incredibil.

Național Arena e un stadion important, probabil terenul va fi bun, dar e un frig incredibil și la antrenamente nu am făcut aproape nimic pentru a pregăti meciul cu Dinamo.

Măcar, din ceea ce am auzit, în 2-3 zile organismul se adaptează la temperaturi și e OK. Noi am venit de la o temperatură de 15 grade și consider că e bine să ai câteva zile să te adaptezi la frig”, a spus Cristiano Bergodi, potrivit fcucluj.ro.

Avem mai multă încredere în noi, suntem mai solizi, mai compacți. E greu ca o echipă să ne dea gol, jucăm unul pentru altul. Este o coeziune bună, acum avem un spirit foarte bun, sper să continue și să fim tot mai buni Virgiliu Postolachi, atacant U Cluj

Clasamentul în Liga 1

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova2140
2Rapid2139
3Botoșani2138
4Dinamo2138
5Argeș2237
6Oțelul2133
7U Cluj2133
8UTA2132
9FCSB2231
10Farul Constanța2127
11CFR Cluj2126
12Unirea Slobozia2121
13Petrolul2120
14Csikszereda2116
15Hermannstadt2113
16Metaloglobus2111

