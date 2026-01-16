„Nu-l dezamăgi pe acel micuț”  Imaginea postată de Cătălin Cîrjan i-a activat pe dinamoviști: „Dă-le peste nas tuturor!”

Cătălin Cîrjan, 23 de ani, a refuzat oferta lui Metalist Kharkov și vrea să rămână la Dinamo cel puțin până în vară.

La o zi după ce a luat această decizie, căpitanul roș-albilor a postat un mesaj special pe TikTok, care i-a impresionat pe fani.

Cîrjan vrea să rămână la Dinamo: „Pentru copilul care avea un vis”

„Varianta ta mai tânără avea un vis. Nu-l dezamăgi pe acel micuț” a scris Cîrjan alături de o poza cu el sărutând emblema lui Dinamo după gol și una cu el mic, în treningul lui Dinamo.

„Pentru copilul care avea un vis. El a fost primul care a crezut. Eu doar am continuat”, a scris Cătălin în descrierea imaginii.

FOTO tiktok.com/@cirjancatalin1

„Cîrjan, cel mai mare dinamovist din ultimii 15 ani”

Suporterii au inundat secțiunea de comentarii cu laude la adresa liderului „câinilor”:

„Respect, Căpitane, vei rămâne în istoria lui Dinamo!!!”

„Mândru că sunt Dinamovist, de mult nu am avut așa jucător, din perioada Fl. Petre, Niculescu, Dănciulescu. Dă-le peste nas la toți, Cătălin, și arată că poți juca la o echipă mult mai mare decât Metalist ❤️”

„Dumnezeu are un plan mare pentru tine, mulțumim pentru alegere, Căpitane🤍❤️”

„Când a apărut în presă că ai oferta din Ucraina , știam 100% că nu vei pleca și vei rămâne să duci la bun sfârșit ce ți-ai propus, atât personal, cât și cu echipa, încă din prima zi de când ai venit. Multa baftă !!!❤️🤍”

„Cel mai mare dinamovist din ultimii 15 ani, indiscutabil”

„Felicitări, ți-ai câștigat respectul nostru, căpitane, am dus lipsa jucătorilor de genul tău în ultima vreme! ❤️”

„Cel mai bun Căpitan! Dacă mai era ceva de demonstrat în plus, ai demonstrat zilele astea că performanța și iubirea față de club sunt mai importante decât niște bani”

„Mulțumim, căpitane! Sper să ne duci pe loc de Europa și să prinzi un transfer bun 💪❤️🤍”

„Cătă, vei rămâne în istoria lui Dinamo, sunt sigur, ai talent❤”

„De mult Dinamo nu a avut un așa căpitan🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻💪🏻💪🏻💪🏻🚀🚀🚀”

„Ai arătat ca ești diferit, într-o lume în care toată lumea aleargă după bani. O să primești ceea ce meriți și acel mic copil va fi fericit! Respect, căpitane!🔴⚪️”

GOLAZO.ro are documentul! Suma propusă de Metalist pentru transferul lui Cîrjan

GOLAZO.ro a intrat în posesia ofertei ucrainenilor de la Metalist Kharkov pentru căpitanul lui Dinamo și a publicat-o azi dimineață.

„FC Metalist 1925 Kharkov este interesată de transferul definitiv al jucătorului Cătălin Cîrjan, (născut la 01.12.2002).

În urma scrisorii dumneavoastră din data de 14 ianuarie 2026, mărim propunerea noastră pentru transferul jucătorului după cum urmează:

4.000.000 de euro care trebuie plătită în patru tranșe egale:

1 .000. 000 de euro până la 1 martie 2026;

1.000.000 de euro până la 1 august 2026;

1.000.000 de euro până la 1 februarie 2027;

1.000.000 de euro până la 1 august 2027;

10% comision de revânzare (comisionul de revânzare trebuie calculat ca fiind comisionul de transfer minus cheltuielile FC Metalist 1925 Kharkiv, conform acordului de transfer).

Maximum 500.000 de euro bonusuri constând în

următoarele realizări ale clubului (fiecare realizare trebuie considerată îndeplinită dacă jucătorul a jucat cel puțin 75% din meciurile oficiale ale clubului într-un sezon (cu excepția perioadei de accidentare a jucătorului).

următoarele realizări ale clubului (fiecare realizare trebuie considerată îndeplinită dacă jucătorul a jucat cel puțin 75% din meciurile oficiale ale clubului într-un sezon (cu excepția perioadei de accidentare a jucătorului). Faza grupelor Ligii Campionilor 200.000 de euro;

Faza grupelor Europa League 100.000 de euro;

Faza grupelor Conference League 50.000 de euro;

Locul 1 în UPL 200.000 de euro;

Locul 2 în UPL 100.000 de euro;

Locul 3 în UPL 50.000 de euro;

Cupa Ucrainei 75.000 de euro”.

