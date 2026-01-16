România a pierdut împotriva Portugaliei, scor 34-40, în Grupa B a Campionatului European de handbal masculin.

După meciul cu Portugalia, „tricolorii” vor întâlni Danemarca și Macedonia de Nord în Grupa B.

Meciul a început foarte bine pentru „tricolori”, care în minutul 6 conduceau cu 4-2.

Portugalia - România 40-34 . Elevii lui George Buricea au pierdut primul meci de la Campionatul European

Portugalia a egalat rapid și apoi s-a distanțat, dominând restul partidei. La pauză, lusitanii conduceau cu 23-15.

Elevii lui George Buricea au încercat să revină în repriza a doua, însă Portugalia a menținut diferența.

În ultimele cinci minute scorul era 36-31, după o evoluție mai bună a „tricolorilor” în repriza secundă. Totuși, nu a fost suficient. Lusitanii s-au impus, scor 40-34.

Clasamentul în Grupa B de la Campionatul European de handbal masculin:

Loc Echipa Meciuri jucate Puncte 1 Portugalia 1 2 2 Danemarca 0 0 3 Macedonia de Nord 0 0 4 România 1 0

Programul României în Grupa B a EHF Euro 2026

România face parte din Grupa B a Campionatului European la handbal masculin, alături de Macedonia de Nord, Portugalia și Danemarca.

Selecționata lui George Buricea va disputa toate meciurile din faza principală a competiției în Herning, Danemarca:

16 ianuarie, ora 19:00, Portugalia - România 40-34

40-34 18 ianuarie, ora 21:30, România - Danemarca

- Danemarca 20 ianuarie, 19:00, Macedonia de Nord - România

„Tricolorii” au încheiat pe locul 3 grupa din preliminarii, acolo unde au înfruntat reprezentativele Portugaliei, Poloniei și a Israelului.

România s-a calificat la turneul final datorită clasamentului celor mai bune echipe de pe locul 3, unde trupa antrenată de George Buricea s-a clasat pe primul loc.

Lotul final al naționalei României pentru Euro 2026

România va evolua la turneul final într-o grupă alături de o țară gazdă, Danemarca, Portugalia, țară cu care s-a confruntat și în calificări, dar și Macedonia de Nord.

Cum arată lotul final al României:

Portari: Ionuț Iancu, Mihai Popescu

Ionuț Iancu, Mihai Popescu Extreme stânga: Denis Vereș, Alexandru Andrei

Denis Vereș, Alexandru Andrei Extreme dreapta: Ionuț Nistor, Sorin Grigore

Ionuț Nistor, Sorin Grigore Interi stânga: Tudor Botea, Andrei Buzle, Dan Racoțea, Robert Militaru, Răzvan Trif

Tudor Botea, Andrei Buzle, Dan Racoțea, Robert Militaru, Răzvan Trif Interi Dreapta: Adrian Stănescu, Cristian Ghiță

Adrian Stănescu, Cristian Ghiță Coordonatori: Daniel Stanciuc, Gabriel Cumpănici

Daniel Stanciuc, Gabriel Cumpănici Pivoți: Călin Dedu, Robert Nagy, Andra Szasz

