- România a pierdut împotriva Portugaliei, scor 34-40, în Grupa B a Campionatului European de handbal masculin.
- După meciul cu Portugalia, „tricolorii” vor întâlni Danemarca și Macedonia de Nord în Grupa B.
Meciul a început foarte bine pentru „tricolori”, care în minutul 6 conduceau cu 4-2.
Portugalia - România 40-34. Elevii lui George Buricea au pierdut primul meci de la Campionatul European
Portugalia a egalat rapid și apoi s-a distanțat, dominând restul partidei. La pauză, lusitanii conduceau cu 23-15.
Elevii lui George Buricea au încercat să revină în repriza a doua, însă Portugalia a menținut diferența.
În ultimele cinci minute scorul era 36-31, după o evoluție mai bună a „tricolorilor” în repriza secundă. Totuși, nu a fost suficient. Lusitanii s-au impus, scor 40-34.
Clasamentul în Grupa B de la Campionatul European de handbal masculin:
|Loc
|Echipa
|Meciuri jucate
|Puncte
|1
|Portugalia
|1
|2
|2
|Danemarca
|0
|0
|3
|Macedonia de Nord
|0
|0
|4
|România
|1
|0
Programul României în Grupa B a EHF Euro 2026
România face parte din Grupa B a Campionatului European la handbal masculin, alături de Macedonia de Nord, Portugalia și Danemarca.
Selecționata lui George Buricea va disputa toate meciurile din faza principală a competiției în Herning, Danemarca:
- 16 ianuarie, ora 19:00, Portugalia - România 40-34
- 18 ianuarie, ora 21:30, România - Danemarca
- 20 ianuarie, 19:00, Macedonia de Nord - România
„Tricolorii” au încheiat pe locul 3 grupa din preliminarii, acolo unde au înfruntat reprezentativele Portugaliei, Poloniei și a Israelului.
România s-a calificat la turneul final datorită clasamentului celor mai bune echipe de pe locul 3, unde trupa antrenată de George Buricea s-a clasat pe primul loc.
Lotul final al naționalei României pentru Euro 2026
România va evolua la turneul final într-o grupă alături de o țară gazdă, Danemarca, Portugalia, țară cu care s-a confruntat și în calificări, dar și Macedonia de Nord.
Cum arată lotul final al României:
- Portari: Ionuț Iancu, Mihai Popescu
- Extreme stânga: Denis Vereș, Alexandru Andrei
- Extreme dreapta: Ionuț Nistor, Sorin Grigore
- Interi stânga: Tudor Botea, Andrei Buzle, Dan Racoțea, Robert Militaru, Răzvan Trif
- Interi Dreapta: Adrian Stănescu, Cristian Ghiță
- Coordonatori: Daniel Stanciuc, Gabriel Cumpănici
- Pivoți: Călin Dedu, Robert Nagy, Andra Szasz