Trofeul de campioană câștigat de Fuchse Berlin a fost furat în noiembrie 2025 din sediul clubului german.

După aproape două luni de investigații, poliția germană a reținut doi suspecți.

Autoritățile au descoperit că trofeul nu mai exista în forma sa originală, ci fusese topit și transformat într-un lingou de argint.

Fuchse Berlin a obținut pe 8 iunie primul trofeu din istoria clubului, însă în noiembrie acesta a fost furat din sediul echipei de la Berlin.

Trofeul de campioană al lui Fuchse Berlin, furat în urmă cu două luni, a fost găsit sub formă de lingou

După două luni de investigații intense, poliția din Berlin au reținut doi bărbați, în vârstă de 41 și 62 de ani, suspectați de furt, în urma unor percheziții desfășurate în Berlin, Brandenburg, Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg, Friedrichshain-Kreuzberg, conform unui comunicat al clubului.

În timpul perchezițiilor, anchetatorii nu au descoperit trofeul în forma sa originală.

În locul său, au găsit un lingou de argint rezultat din topire, un cuptor de topit, aur în valoare de peste 100.000 de euro și 15.000 de euro în numerar.

Directorul clubului Fuchse, Bob Hanning, a confirmat că trofeul a fost recuperat sub formă de lingou de argint.

Pentru autor sau autori, a fost cu o cupă furată prea mult. După prima spargere, am instalat o cameră cu funcție de înregistrare audio, care ne-a permis să oferim poliției materialul necesar. Toate instituțiile implicate au muncit intens și cu success, pentru asta le mulțumesc foarte mult în numele Fuchse Berlin Bob Hanning

Bărbatul de 62 de ani a fost reținut temporar și apoi eliberat, iar bărbatul de 41 de ani a fost arestat și dus la Penitenciarul Moabit.

Ce urmează pentru Fuchse Berlin

Formația germană se află în prezent pe locul 4 în prima divizie, cu 30 de puncte acumulate după cele 20 de meciuri jucate.

Echipa va disputa două partide în campionat, înainte de un duel în Liga Campionilor EHF:

11 februarie – HSG Wetzlar

15 februarie – Stuttgart

Pe 19 februarie, Fuchse Berlin o va întâlni Dinamo București, de la ora 19:45, în Liga Campionilor.

Clasamentul în Grupa A din Liga Campionilor

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Fuchse Berlin 10 18 2 Aalborg 10 17 3 Veszprem 10 12 4 Sporting 10 10 5 Kielce 10 9 6 Nantes 10 8 7 Kolstad 10 4 8 Dinamo București 10 2

