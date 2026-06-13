Cosmin Olăroiu, prezentat oficial Informațiile GOLAZO.ro, confirmate: contract până în 2028 pentru antrenorul român. Va încasa un salariu fabulos

Cosmin Olăroiu (57 de ani) a fost prezentat oficial la Al-Jazira, echipă cu care a semnat cu contract valabil până în vara lui 2028.

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Deși mai avea contract până în 2027, Olăroiu și-a încheiat aventura pe banca selecționatei EAU, după ce a ratat calificarea la CM 2026.

Cosmin Olăroiu, prezentat oficial la Al-Jazira

Gruparea din Abu Dhabi l-a prezentat oficial pe „Oli” la doar câteva ore după anunțul despărțirii de antrenorul Marino Pusic (54 de ani), cel care a condus echipa în ultimul sezon.

Olăroiu a semnat un contract valabil până în 2028 și ar urma să încaseze un salariu fabulos: 6.000.000 de euro pe an, așa cum a anunțat GOLAZO.ro încă din luna mai.

„Avem plăcerea de a anunța semnarea oficială a contractului cu antrenorul roman Cosmin Olaroiu, care va antrena echipa până în 2028” au transmis cei de la Al Jazira pe rețelele de socializare.

În sezonul recent încheiat, gruparea din Abu Dhabi a încheiat pe locul 4, cu 44 de puncte, și a pierdut finala Cupei în fața celor de la Al Ain (1-4), formație la care este legitimat și fostul mijlocaș al celor de la FCSB, Adrian Șut (27 de ani).

Al-Jazira este un club condus de Sheikh Mansour, fratele presedintelui Emiratelor Arabe Unite.

FC Național, FCSB, Poli Timișoara, Al Hilal, Al Sadd, Al Ain, Al Ahli, naționala Arabiei Saudite, și Jiangsu Suning sunt echipele pe care Olăroiu le-a mai antrenat de-a lungul carierei.

Cosmin Olăroiu nu e primul antrenor român din istoria lui Al Jazira

Printre cei care au condus-o pe Al Jazira se numără și Ladislau Boloni, dar și Mirel Rădoi.

Primul a antrenat echipa în perioada 28 iunie 2007 - 30 iunie 2008, în timp ce fostul tehnician de la Craiova sau FCSB s-a aflat la cârmă doar 3 luni între 5 ianuarie - 8 aprilie 2024.

Și Walter Zenga, fost tehnician în Liga 1, a antrenat Al Jazira între 25 octombrie 2013 - 14 mai 2014. Italianul are și cetățenie română.

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