Cancelo, Interviu emoționant A rememorat două momente sensibile: „Îmi amintesc ultimul strigăt al mamei mele”
Joao Cancelo/ Foto: IMAGO
Campionate

Cancelo, Interviu emoționant A rememorat două momente sensibile: „Îmi amintesc ultimul strigăt al mamei mele”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.06.2026, ora 16:59
alt-text Actualizat: 13.06.2026, ora 16:59
  • Joao Cancelo (32 de ani), fundașul lateral al Barcelonei și al naționalei Portugaliei, a oferit un interviu emoționant în presa din Spania.
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Cancelo a rememorat două experiențe dificile prin care a fost nevoit să treacă: jaful asupra locuinței din Manchester, dar și moartea mamei sale într-un accident rutier.

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Joao Cancelo: „Aveam un cuțit îndreptat spre gâtul meu”

Pe 30 decembrie 2021, în perioada în care evolua pentru Manchester City, fundașul portughez a fost agresat în propria casă de patru hoți, care i-au amenințat familia și i-au furat toate bijuteriile.

Cancelo a încercat să se lupte cu aceștia, însă fără succes. Mai mult decât atât, s-a ales și cu o lovitură urâtă în zona feței.

La 5 ani și jumătate distanță, jucătorul Barcelonei a povestit clipele groaznice prin care a trecut.

„Stăteau cu spatele la mine și am simțit că aveam ocazia să fac ceva. Astăzi regret că am făcut-o, dar am reușit să-i dau unuia un pumn în ceafă. A căzut cu fața în jos, cuțitul a căzut și el pe podea.

Am reușit să îndepărtez cuțitul cu o lovitură de picior și, brusc, a venit altcineva din spate și m-a lovit în cap cu o bară de fier.

Cicatricea pe care o am aici, până în ziua de azi, este consecința acelui incident, mi s-au pus opt copci și am rămas inconștient.

Fotografia publicată de Cancelo la o zi după ce a fost jefuit/ Foto: captură ecran Instagram Fotografia publicată de Cancelo la o zi după ce a fost jefuit/ Foto: captură ecran Instagram
Fotografia publicată de Cancelo la o zi după ce a fost jefuit/ Foto: captură ecran Instagram

Am leșinat. Și apoi, când m-am trezit… aveam un cuțit îndreptat spre gât”, a povestit Joao Cancelo, citat de marca.com.

Joao Cancelo: „Îmi amintesc ultimul strigăt al mamei mele”

Pe vremea când avea doar 18 ani, portughezul și-a pierdut mama într-un tragic accident de mașină petrecut pe autostrada A2, în apropiere de Seixal, lângă Lisabona. Se întâmpla la începutul anului 2013.

Cancelo se afla și el în mașină alături de frate său mai mic, însă cei doi au scăpat nevătămați.

„În doar câteva milisecunde, viața mea s-a schimbat pentru totdeauna.

Îmi amintesc ultimul strigăt al mamei mele și pe fratele meu, de opt ani (care avea de fapt 10 ani în acea perioadă), plângând.

  • Pedro Cancelo e născut pe 16 mai, 2002, potrivit transfermarkt.ro

Am încercat să ridic mașina ca să o scot pe mama, dar nu am reușit. E imposibil să ridici o mașină”, a mai spus Cancelo.

Joao se pregătește acum pentru o nouă apariție la Campionatul Mondial cu Portugalia, după ce a fost prezent și la ediția din 2022.

Lusitanii vor debuta miercuri împotriva celor de la RD Congo. Meciul este programat de la ora 20:00 și va fi în direct pe Antena 1.

Lotul Portugaliei la CM 2026

  • Portari - Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi)
  • Fundași - Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica);
  • Mijlocași - Ruben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City);
  • Atacanți - Joao Felix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

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