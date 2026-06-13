Întăriri pentru Petrolul  „Lupii galbeni” au transferat un jucător care a evoluat doar în Portugalia +13 foto
Foto: Facebook/Petrolul Ploiești
Superliga

Întăriri pentru Petrolul „Lupii galbeni” au transferat un jucător care a evoluat doar în Portugalia

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.06.2026, ora 16:48
alt-text Actualizat: 13.06.2026, ora 16:48
  • Petrolul Ploiești a oficializat transferul lui Rodrigo Martins (27 de ani), jucător de bandă stânga care a evoluat ultima dată la FC Lusitania, în liga a doua din Portugalia.
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Este prima mutare efectuată de noul antrenor Ricardo Sousa (47 de ani), cel care l-a înlocuit pe banca echipei pe Mehmet Topal.

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Petrolul a anunțat transferul lui Rodrigo Martins

Jucătorul portughez, care a devenit liber de contract în vara aceasta, va petrece următoarele două sezoane pe „Ilie Oană”.

„FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu fotbalistul portughez Rodrigo Martins (27 ani), cel care a semnat cu clubul nostru un contract valabil pentru următoarele două sezoane.

Născut la Faro, Rodrigo Miguel Forte Paes Martins se va afla în fața primei experiențe într-un campionat străin, după ce, de-a lungul carierei sale, a jucat în primele două eșaloane din Portugalia”, a scris clubul prahovean pe Facebook.

Recent, Petrolul Ploiești a depus cerere de intrare în insolvență, din cauza problemelor financiare cu care se confruntă. Doar în anul 2025, clubul a înregistrat o pierdere de 2,6 milioane de euro.

În ciuda situației complicate cu care se confruntă, „lupii galbeni” l-au transferat pe Rodrigo Martins pentru a-și întări lotul pentru sezonul viitor.

150.000 de euro
este cota de piață a lui Rodrigo Martins, conform Transfermarkt

În ultimul sezon, Martins a evoluat pentru FC Lusitania, formație din liga secundă portugheză, și a jucat în 17 meciuri, reușind să înscrie un singur gol și să ofere o pasă decisivă.

De-a lungul carierei sale, extrema stângă a mai trecut și pe la Estoril Praia, Portimoense, Cova de Piedade, Covilha, CD Mafra și SC Leixoes.

În plus, Petrolul ar urma să se despartă și de un jucător important. Este vorba de veteranul Gicu Grozav (35 de ani), care ar fi ajuns la un acord cu echipa pentru rezilierea contractului care mai era valabil până la finalul sezonului următor.

Totodată, Sergiu Hanca și Paul Papp ar fi acceptat micșorările salariale și vor continua la formația prahoveană și în sezonul viitor.

Petrolul nu va avea acces la propriul stadion la reuniune

Lotul celor de la Petrolul Ploiești se va reuni luni pentru a începe pregătirea în vederea noului sezon.

Totuși, „lupii galbeni” nu vor avea acces la propriul stadion, care va găzdui din nou meciuri din preliminariile cupelor europene.

Concret, Petrolul nu se va putea pregăti pe „Ilie Oană”, întrucât la stadion au loc lucrări de mentenanță pentru ca acesta să fie pregătit să găzduiască meciurile de „acasă” ale celor de la Beitar Ierusalim, potrivit gsp.ro.

Același lucru s-a întâmplat și în urmă cu an, când israelienii au evoluat tot în Conference League.

Petrolul se confruntă cu mari probleme financiare, iar de la Beitar ar urma să încaseze aproximativ 1.000 de euro pe oră pentru închirierea arenei, mai susține sursa citată.

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Unde se va antrena echipa lui Sousa? Clubul ar avea trei opțiuni: la Pleașa, baza lui Daniel Chiriță, la Strejnic sau la Aricești.

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