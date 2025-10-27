Dinamo București a anunțat că va folosi două echipamente noi în Cupa României.

CS Dinamo - FC Dinamo se joacă marți, de la ora 21:00, pe stadionul „Arcul de Triumf”, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Cu o zi înaintea debutului în Cupa României, Dinamo a anunțat echipamentele pe care le va folosi în cadrul competiției.

Dinamo și-a prezentat echipamentele pentru Cupa României

Pentru meciurile de acasă, „câinii” vor utiliza un echipament complet roșu, iar pentru duelurile disputate în deplasare echipamentul este negru, cu o inserție gri în partea laterală a tricoului.

„Mâine începe aventura noastră în noul sezon al Cupei României!

Și ce moment mai bun să prezentăm noul echipament dedicat competiției?

Împreună cu partenerii noștri de la Puma, venim cu două seturi exclusive:

Roșu complet pentru meciurile de acasă

Negru pentru deplasare

Mâine nu doar debutăm în Cupă, ci și în noile tricouri special create pentru această competiție!”, a transmis Dinamo București, pe pagina oficială de Facebook.

Dialog amuzant. Ce au postat FC Dinamo și CS Dinamo: „Peter Parker va marca!”

De la înființarea echipei CS Dinamo, club departamental, susținut financiar de MAI, este primul duel între cele două formații.

Cu două zile înainte de partida din Cupa României, FC Dinamo a postat pe rețelele de socializare un celebru meme, în care personajul „Spiderman” se întâlnește cu sosia sa.

„Nu, nu vezi dublu. Marți, jucăm cu… Dinamo! Familia alb-roșie se întâlnește în Cupa României. ”, au transmis „câinii”.

La scurt timp, cei de la CS Dinamo au răspuns în același mod, cu amuzament: „Peter Parker (n.r. numele real al lui Spiderman) va marca!”.

Programul celor de la CS Dinamo și FC Dinamo în grupa Cupei României:

Etapa 1: 28 octombrie, CS Dinamo - FC Dinamo

28 octombrie, CS Dinamo - FC Dinamo Etapa 2: 3 decembrie, CS Dinamo - Concordia Chiajna

3 decembrie, CS Dinamo - Concordia Chiajna Etapa 2: 3 decembrie, Farul Constanța - FC Dinamo

3 decembrie, Farul Constanța - FC Dinamo Etapa 3: 11 februarie 2026, CS Dinamo - Farul Constanța

11 februarie 2026, CS Dinamo - Farul Constanța Etapa 3: 11 februarie 2026, FC Dinamo - Hermannstadt

