Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României +10 foto
Echipamente Dinamo FOTO: Facebook - @fcdinamobucurestiofficial
Cupa Romaniei

Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 27.10.2025, ora 21:15
alt-text Actualizat: 27.10.2025, ora 21:25
  • Dinamo București a anunțat că va folosi două echipamente noi în Cupa României.
  • CS Dinamo - FC Dinamo se joacă marți, de la ora 21:00, pe stadionul „Arcul de Triumf”, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Cu o zi înaintea debutului în Cupa României, Dinamo a anunțat echipamentele pe care le va folosi în cadrul competiției.

El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Citește și
El Clasico versus Liga 1 Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Citește mai mult
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul

Dinamo și-a prezentat echipamentele pentru Cupa României

Pentru meciurile de acasă, „câinii” vor utiliza un echipament complet roșu, iar pentru duelurile disputate în deplasare echipamentul este negru, cu o inserție gri în partea laterală a tricoului.

„Mâine începe aventura noastră în noul sezon al Cupei României!

Și ce moment mai bun să prezentăm noul echipament dedicat competiției?

Împreună cu partenerii noștri de la Puma, venim cu două seturi exclusive:

  • Roșu complet pentru meciurile de acasă
  • Negru pentru deplasare
Dinamo, echipamente noi pentru Cupa României prezentate de Musi și Mărginean. FOTO Instagram Alex Musi
Dinamo, echipamente noi pentru Cupa României prezentate de Musi și Mărginean. FOTO Instagram Alex Musi

Galerie foto (10 imagini)

Dinamo, echipamente noi pentru Cupa României prezentate de Musi și Mărginean. FOTO FB Dinamo Dinamo, echipamente noi pentru Cupa României prezentate de Musi și Mărginean. FOTO FB Dinamo Dinamo, echipamente noi pentru Cupa României prezentate de Musi și Mărginean. FOTO FB Dinamo Dinamo, echipamente noi pentru Cupa României prezentate de Musi și Mărginean. FOTO FB Dinamo Dinamo, echipamente noi pentru Cupa României prezentate de Musi și Mărginean. FOTO FB Dinamo
+10 Foto
labels.photo-gallery

Mâine nu doar debutăm în Cupă, ci și în noile tricouri special create pentru această competiție!”, a transmis Dinamo București, pe pagina oficială de Facebook.

Dialog amuzant. Ce au postat FC Dinamo și CS Dinamo: „Peter Parker va marca!”

De la înființarea echipei CS Dinamo, club departamental, susținut financiar de MAI, este primul duel între cele două formații.

Cu două zile înainte de partida din Cupa României, FC Dinamo a postat pe rețelele de socializare un celebru meme, în care personajul „Spiderman” se întâlnește cu sosia sa.

„Nu, nu vezi dublu. 😅 Marți, jucăm cu… Dinamo! Familia alb-roșie se întâlnește în Cupa României. 🔴⚪️”, au transmis „câinii”.

La scurt timp, cei de la CS Dinamo au răspuns în același mod, cu amuzament: „Peter Parker (n.r. numele real al lui Spiderman) va marca!”.

Programul celor de la CS Dinamo și FC Dinamo în grupa Cupei României:

  • Etapa 1: 28 octombrie, CS Dinamo - FC Dinamo
  • Etapa 2: 3 decembrie, CS Dinamo - Concordia Chiajna
  • Etapa 2: 3 decembrie, Farul Constanța - FC Dinamo
  • Etapa 3: 11 februarie 2026, CS Dinamo - Farul Constanța
  • Etapa 3: 11 februarie 2026, FC Dinamo - Hermannstadt

Citește și

Benfica, alegeri istorice Clubul de pe „Da Luz”, peste 98% dintre municipiile din Portugalia  + A doborât recordul deținut de FC Barcelona
Campionate
19:18
Benfica, alegeri istorice Clubul de pe „Da Luz”, peste 98% dintre municipiile din Portugalia + A doborât recordul deținut de FC Barcelona
Citește mai mult
Benfica, alegeri istorice Clubul de pe „Da Luz”, peste 98% dintre municipiile din Portugalia  + A doborât recordul deținut de FC Barcelona
București, ce paradox!  Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
Superliga
16:39
București, ce paradox! Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
Citește mai mult
București, ce paradox!  Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
dinamo bucuresti Cupa Romaniei echipamente sportive
Știrile zilei din sport
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Superliga
27.10
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Citește mai mult
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Diverse
27.10
Fotbal printre ruine FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu: „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Citește mai mult
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Superliga
27.10
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Citește mai mult
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României
Cupa Romaniei
27.10
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României
Citește mai mult
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:59
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
23:15
Fotbal printre ruine FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu: „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
22:47
„Așa vreau să jucăm mereu” Rapid a defilat, dar Gâlcă are și nemulțumiri: „Trebuie să recunosc asta” + anunță schimbări importante în Cup
„Așa vreau să jucăm mereu”  Rapid a defilat, dar Gâlcă are și nemulțumiri: „Trebuie să recunosc asta” + anunță schimbări importante în Cup
22:08
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Top stiri din sport
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”
Formula 1
27.10
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”
Citește mai mult
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”
„Nu mă respecți!”  Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
Superliga
27.10
„Nu mă respecți!” Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
Citește mai mult
„Nu mă respecți!”  Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
București, ce paradox!  Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
Superliga
27.10
București, ce paradox! Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
Citește mai mult
București, ce paradox!  Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Special
27.10
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Citește mai mult
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 20 rapid 14 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 13 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share