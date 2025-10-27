El Clasico versus Liga 1 Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul

A fost un weekend cu două derby-uri explozive în Spania și Italia, ambele transmise de posturile TV care oferă și meciurile de Liga 1: Digi Sport și Prima Sport

Barcelona - Real Madrid a făcut aproape aceeași audiență ca FCSB - UTA, în timp ce Napoli - Inter a fost bătut ca rating de CFR - Farul

Sâmbătă și duminică plină de fotbal pe plan intern și internațional. Două dintre campionatele din Top 5, Spania și Italia, au propus derby-uri extrem de atractive.

De departe, poate cel mai așteptat duel a fost El Clasico, Real Madrid - Barcelona, care s-a jucat duminică după-amiază, cu începere de la ora 17:15. În Italia s-a jucat Napoli - Inter, sâmbătă seara, de la 19:00.

Ambele partide au fost oferite publicului din România de televiziunile care au drepturile și la Liga 1: Digi Sport și Prima Sport 1.

Iar confruntările din campionatul nostru, care s-au jucat în cele două zile, au fost programate de așa natură să facă loc celor două derby-uri de la Madrid și Napoli.

FCSB - UTA s-a jucat duminică, de la 20:30

Metaloglobus - Craiova a avut loc duminică, foarte devreme, de la 14:00

CFR Cluj - Farul a avut loc sâmbătă, la 21:00

Care a fost rezultatul în duelul audiențelor?

Real Madrid - Barcelona a fost, dintre toate aceste meciuri, partida cu cei mai mulți privitori și cu cea mai mare cotă de piață, însă în privința rating-ului a existat aproape egalitate perfectă între El Clasico și meciul FCSB - UTA.

Real Madrid - Barcelona, rating 5,8%

FCSB - UTA, rating 5,7%

Ratingul măsoară televizoarele care sunt postate pe programul respectiv dintre toate televizoarele care există în România. În privința cotei de piață, derby-ul din La Liga a avut un avans ceva mai mare:

Real - Barcelona, share 18,9%

FCSB - UTA, share 16,6%

Cota de piață reprezintă numărul televizoarelor, dintre cele pornite, care sunt pe meci

6,1% a fost rating-ul meciului FCSB - Bologna 1-2, disputat joia trecută în Europa League, peste El Clasico

Cele două partide au fost departe de restul jocurilor de sâmbătă și duminică. De exemplu, Napoli - Inter, cu Chivu antrenor la oaspeți, a fost întrecut ca telespectatori de CFR - Farul, care a început imediat după ce derby-ul din Serie A s-a terminat:

CFR - Farul, rating 2,5% și share 8,7%

Napoli - Inter, rating 1,8% și share 6,6%

În schimb, confruntarea dintre Metaloglobus și Universitatea Craiova a avut o audiență foarte mică, ora programării fiind una total atipică, duminică imediat după prânz, ora 14:00.

Dar chiar și așa, confruntarea de la Clinceni a depășit, din punct de vedere al cotei de piață, meciul Napoli - Inter. Toate datele de audiență sunt pentru publicul cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național.

Audiențele TV ale meciurilor din ultimele zile

MECI RATING COTA DE PIAȚĂ Real - Barcelona 5,8 18,9 FCSB - UTA 5,7 16,6 FC Argeș - Dinamo 3,1 9,5 CFR - Farul 2,5 8,7 Napoli - Inter 1,8 6,6 Metaloglobus - Craiova 1,4 7,3

România și FCSB, monopol pe audiența fotbalului în 2025

Pe parcursul acestui an, cele mai vizionate partide de fotbal, difuzate la TV în România, au conținut una dintre următoarele două echipe: naționala de seniori, antrenată de Mircea Lucescu și FCSB.

Top 10 cele mai vizionate meciuri de fotbal la TV în 2025

România - Bosnia 0-1 10,8%

FCSB - United 0-2 10,7%

România - Austria 1-0 10,5%

Austria - România 2-1 9,7%

FCSB - PAOK 2-0 9,5%

FCSB - Lyon 1-3 9,3%

FCSB - Dinamo 2-1 8,7%

FCSB - Aberdeen 3-0 8,3%

Rapid - FCSB 1-2 8,2%

Rapid - FCSB 0-0 8,2%

