Benfica, alegeri istorice Clubul de pe „Da Luz”, peste 98% dintre municipiile din Portugalia  + A doborât recordul deținut de FC Barcelona

Benfica este al doilea club la nivel mondial ca număr de membrii înregistrați, 400.000 până în luna februarie 2025. Doar Bayern Munchen are mai mulți, 410.000, conform unui anunț făcut de clubul german în iulie.

Alegeri istorice pentru șefia clubului Benfica

Peste 9 milioane de alegători au fost chemați la urne la alegerile locale care au avut loc pe 12 octombrie în Portugalia, iar peste 5,5 milioane au votat, echivalentul a 59,26%.

Comparativ, 85.422 de membrii dintre cei 160.182 care au avut drept de vot au mers la urne pentru a alege organismele de conducere ale clubului Benfica pentru perioada 2025-2029. Adică 53%.

Benfica este cel mai mare club din lume! José Pereira da Costa, președintele Adunării Generale a membrilor clubului Benfica

Dacă Benfica ar fi un municipiu, ar fi avut a opta cea mai mare prezență la ultimele alegeri locale din Portugalia, scrie observador.pt.

Doar în Lisabona (peste 265.000), Sintra (162.000), Vila Nova de Gaia (152.000), Porto (115.000), Braga (107.000), Guimaraes (peste 100.000) și Cascais (peste 89.000) au fost mai mulți alegători, prezența medie la vot în aceste municipii fiind de aproape 58%.

Deși comparația se face între alegeri cu prezență fizică, trebuie menționat faptul că paralela este făcută între populații diferite, scrie sursa citată.

Electoratul celor de la Benfica este foarte limitat, fiind format doar din membrii activi ai clubului, cu cotizații la zi, iar aceștia au putut vota în 107 secții din întreaga țară. De cealaltă parte, cetățenii au putut vota la alegerile locale din 12 octombrie numai în municipiile în care locuiesc.

301 municipii din Portugalia, dintr-un total de 308, au mobilizat mai puțini votanți la ultimele alegeri locale decât alegerile pentru președinția clubului Benfica Lisabona

Benfica bate recordul Barcelonei. Duel între Rui Costa și Joao Noronha Lopes

Alegerile de la Benfica au doborât recordul pe care FC Barcelona îl deținea încă din 2010, când Sandro Rosell a fost desemnat președinte al clubului catalan după ce 57.088 de „cules” și-au exprimat votul, notează portugalresident.com.

Clubul portughez nu și-a ales încă noul președinte. Niciunul dintre cei șase candidați nu a primit majoritatea voturilor (peste 50%) necesară pentru a fi stabilit un câștigător încă din primul tur.

Astfel, Rui Costa (53 de ani), actualul șef al clubului de pe „Da Luz”, care a primit 42,13% din voturi, și Noronha Lopes (30,26%) se vor duela pentru funcție într-un al doilea scrutin, programat pentru 8 noiembrie.

