București, ce paradox!  Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
Superliga

București, ce paradox! Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe

Dan Udrea
Publicat: 27.10.2025, ora 16:39
Actualizat: 27.10.2025, ora 16:39
  • În cele mai recente date ale companiei de cercetare de piață NIQ, București apare cu o putere de cumpărare de 1.900 de euro pe lună, de locuitor, peste Varșovia și Praga
  • În schimb, cluburile din cele două capitale ale Cehiei și Poloniei continuă să domine autoritar, din punct de vedere financiar, trioul FCSB-Rapid-Dinamo
  • Bugetul cumulat FCSB&Rapid nu îl egalează pe cel al Legiei, în vreme ce Sparta și Slavia Praga au cumpărat jucători cu o sumă de 4 ori mai mare decât cluburile patronate de Becali și Șucu

NielsenIQ, o celebră firmă de cercetare de piață din Statele Unite ale Americii, a publicat recent datele în ceea ce privește puterea de cumpărare pe care o au orașele din România.

El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Iar București e lider detașat, cu aproape 22.700 de euro pe an, adică o medie lunară de 1.900 de euro pentru fiecare locuitor, pentru cheltuieli și economii.

Nivelul îi aduce Bucureștiului o performanță mare. Este peste două capitale importante, din Cehia și Polonia, analiză despre care a scris astăzi și zf.ro. În schimb, ca media a țării, România e sub cele două state.

Puterea de cumpărare în capitalele României, Cehiei și Poloniei

ORAȘNR. LOCUITORIPUTERE DE CUMPĂRARE
București 1.720.00022.676 euro
Varșovia 1.860.00021.743 euro
Praga 1.400.00020.503 euro
* Sursa: NIQ

București reușește chiar să fie peste nivelul mediu din Uniunea Europeană. Îl depășește cu 10%, iar în ceea ce privește media României e de peste două ori mai mare.

Chiar dacă București a ajuns, financiar, peste Varșovia și Praga, din punct de vedere al fotbalului și mai ales al puterii acestuia de cumpărare și finanțare, capitala României e tot în urma cluburilor de tradiție din capitalele Cehiei și Poloniei.

Comparația practic e făcută între FCSB, Rapid și Dinamo, pe de o parte, Slavia Praga, Sparta Praga și Legia Varșovia, de cealaltă parte.

BUGETUL CLUBURILOR: diferența e mare și chiar foarte mare

FCSB și Rapid au avut bugete comparabile pentru ultimul an fiscal, pentru care există date certe, adică 2024.

Totalul cheltuielilor celor două, inclusiv cu banii pentru achiziții, se ridică la puțin peste 40-41 de milioane de euro (21 FCSB, 19,7 Rapid).

Acest nivel e depășit, de una singură, de Legia Varșovia, echipă unde acum e antrenor Edi Iordănescu. Bugetul trece de 40 de milioane de euro.

Edi Iordănescu a câștigat Supercupa Poloniei cu Legia Varșovia (foto: Imago)
Edi Iordănescu a câștigat Supercupa Poloniei cu Legia Varșovia (foto: Imago)

În privința celor două formații din Praga, discrepanța e chiar și mai mare. Slavia reușește în prezent să treacă de 50 de milioane de euro buget.

Dinamo, deocamdată, nu poate conta în această luptă. Cheltuie în jur de 12 milioane de euro pe ultimul an, foarte puțin, dar e un club care abia a ieșit din insolvență.

JUCĂTORI CUMPĂRAȚI: cluburile din Praga, de 4 ori peste București

E un capitol poate la fel de important precum cel al bugetului. Dacă Legia Varșovia a fost în perioada 2023-2025 cam la nivelul echipelor noastre, cu totul altfel stau lucrurile cu Slavia și Sparta Praga.

Cele două au cheltuit, la un loc, în jur de 80 de milioane de euro, în ultimii 2 ani și jumătate, exclusiv pe achiziții. De circa 4 ori față de sumele cheltuite împreună de FCSB și Rapid.

De fapt, Sparta Praga a și cumpărat de la Rapid: pe Rrahmani și Krasniqi au plătit nu mai puțin de 7 milioane de euro, ultimul ajungând în această toamnă la Legia Varșovia.

PERFORMANȚĂ SPORTIVĂ: cehii și polonezii, mult peste noi

În primul rând, diferența majoră e dată de participarea în Champions League. România nu a mai avut acolo reprezenantă de peste un deceniu, din 2013, când FCSB a eliminat-o în play-off chiar pe campioana Poloniei, Legia Varșovia.

În schimb, Praga și Varșovia au fost în Ligă în această perioadă:

  • Legia a fost ultima dată în 2016-2017
  • Slavia Praga e în UCL chiar în acest sezon
  • Sparta Praga a fost în 2024-2025, după ce în turul 3 preliminar a eliminat-o pe FCSB (1-1 și 3-2)

Performanța maximă atinsă de FCSB, pentru că Rapid și Dinamo nici măcar n-au mai fost în Europa, e optimea de finală atinsă în sezonul precedent, în Europa League. Pentru formațiile din Praga și Varșovia:

  •  Legia - sfert de finală în Conference League (2024-2025)
  • Slavia - sfert de finală (2020-2021) și optimi (2023-2024) în Europa League
  • Sparta - optimi în UEL (2023-2024)
Go Ahead Eagles - FCSB. Foto - sportpictures (6).jpg
Go Ahead Eagles - FCSB. Foto - sportpictures (6).jpg

CLASARE EUROPEANĂ: Ordinea e Praga, Varșovia, Praga, București

În topul la zi al coeficienților cupelor europene, toate cele 3 echipe din Cehia și Polonia, luate în calcul în această analiză, sunt deasupra cluburilor noastre din Capitală.

De fapt, Rapid și Dinamo nici măcar nu mai apar în clasament, fiindcă n-au fost în Europa în ultimii cel puțin 5 ani.

LOC ECHIPA COEFICIENT
50 Slavia Praga43,000
69 Legia Varșovia31,000
72 Sparta Praga28,000
76FCSB 23,500

