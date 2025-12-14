Florin Tănase (30 de ani), unul dintre liderii FCSB, a vorbit despre șansele campioanei de a cuceri al treilea titlu consecutiv.

Unirea Slobozia - FCSB se joacă luni, de la ora 20:30, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

După victoria uluitoare, 4-3 cu Feyenoord, din Europa League, campioana României caută să recidiveze și să câștige și meciul de la Clinceni pentru a rămâne în lupta pentru play-off, în condițiile în care liderul Rapid s-a încurcat cu Oțelul, 0-2.

Florin Tănase: „Ar fi penibil să ne gândim la titlu”

Întrebat dacă FCSB are forța de a câștiga cel de-al treilea titlu consecutiv, Florin Tănase a fost categoric.

„Ar fi penibil să ne gândim la titlu când nici măcar nu suntem pe loc de play-off. Trebuie să ajungem pe loc de play-off și după aceea putem vorbi de ceva mai mare” a declarat Florin Tănase, citat de fanatik.ro.

În acest moment, campioana en-titre este doar pe locul 10, cu 25 de puncte, la 5 în spatele celor de la Oțelul Galați, formație ce ocupă ultimul loc ce asigură accederea în play-off.

FOTO. FCSB - Feyenoord 4-3

Florin Tănase: „Nu se pune problema să nu prindem play-off -ul”

„Decarul” campioanei e optimist însă în ceea ce privește intrarea în play-off.

„Nu ne așteptam să pierdem atâtea meciuri în această jumătate de sezon, în vară ne-am reunit cu alte gânduri.

Dar știm că avem jucători de valoare în echipă, însă cred că ne lipsește încrederea. Odată cu încrederea, vor veni și rezultatele.

La fotbal se poate întâmpla orice, trebuie să fim atenți, dar eu cred că nu se pune problema să nu prindem play-off-ul”, a concluzionat Florin Tănase.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport