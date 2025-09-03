Emoții pentru Dinamo Boateng s-a accidentat! Cât va lipsi

- Kennedy Boateng (28 de ani), fundașul central al lui Dinamo, a suferit o accidentare și ar urma să lipsească din lotul naționalei Togo pentru cele două meciuri din preliminariile Campionatului Mondial 2026.
Fundașul a acuzat dureri la coapsă în ultimele zile, iar primul diagnostic al medicilor ar fi fost o leziune musculară de gradul 1.
Kennedy Boateng, fundașul togolez de la Dinamo, s-a accidentat
Boateng urma să joace împotriva Mauritaniei în deplasare și a Sudanului pe teren propriu, însă va continua pregătirea separat.
Fundașul lui Dinamo l-ar fi informat deja pe selecționerul Dare Nibombe (45 de ani) că nu se va deplasa în Africa, conform gsp.ro.
Momentan, nu ar exista indicii că ar putea rata și meciul Dinamo – Petrolul, care va avea loc după pauza internațională, pe 15 septembrie.
Stoperul „câinilor” se afla într-o formă foarte bună, fiind integralist în toate cele opt meciuri ale noului sezon de Superliga.
În ultimul meci, chiar a reușit să marcheze în victoria cu Hermannstadt, scor 2-0. În urma acestei reușite, a fost desemnat jucătorul etapei.
Boateng are 12 selecții în tricoul naționalei africane, unde a debutat acum trei ani sub comanda lui Paulo Duarte.
Fundașul a evoluat în ultimele două meciuri din grupa de calificare, în martie. Atunci, Togo a pierdut cu Senegal, 2-0, și a remizat cu Mauritania, 2-2.
Clasamentul în Grupa B (Africa) de calificare la Campionatul Mondial:
|Poziție
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|DR Congo
|6
|13
|2
|Senegal
|6
|12
|3
|Sudan
|6
|12
|4
|Togo
|6
|4
|5
|South Sudan
|6
|3
|6
|Mauritania
|6
|2