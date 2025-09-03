Emoții pentru Dinamo Boateng s-a accidentat! Cât va lipsi

Kennedy Boateng (28 de ani), fundașul central al lui Dinamo, a suferit o accidentare și ar urma să lipsească din lotul naționalei Togo pentru cele două meciuri din preliminariile Campionatului Mondial 2026.

Fundașul a acuzat dureri la coapsă în ultimele zile, iar primul diagnostic al medicilor ar fi fost o leziune musculară de gradul 1.

Kennedy Boateng, fundașul togolez de la Dinamo, s-a accidentat

Boateng urma să joace împotriva Mauritaniei în deplasare și a Sudanului pe teren propriu, însă va continua pregătirea separat.

Fundașul lui Dinamo l-ar fi informat deja pe selecționerul Dare Nibombe (45 de ani) că nu se va deplasa în Africa, conform gsp.ro.

Momentan, nu ar exista indicii că ar putea rata și meciul Dinamo – Petrolul, care va avea loc după pauza internațională, pe 15 septembrie.

Stoperul „câinilor” se afla într-o formă foarte bună, fiind integralist în toate cele opt meciuri ale noului sezon de Superliga.

În ultimul meci, chiar a reușit să marcheze în victoria cu Hermannstadt, scor 2-0. În urma acestei reușite, a fost desemnat jucătorul etapei.

Boateng are 12 selecții în tricoul naționalei africane, unde a debutat acum trei ani sub comanda lui Paulo Duarte.

Fundașul a evoluat în ultimele două meciuri din grupa de calificare, în martie. Atunci, Togo a pierdut cu Senegal, 2-0, și a remizat cu Mauritania, 2-2.

Clasamentul în Grupa B (Africa) de calificare la Campionatul Mondial:

Poziție Echipa Meciuri Puncte 1 DR Congo 6 13 2 Senegal 6 12 3 Sudan 6 12 4 Togo 6 4 5 South Sudan 6 3 6 Mauritania 6 2

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport