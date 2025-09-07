Rapid, transfer de la rivală Angelescu, anunță o mutare surpriză: „Plătim pentru el, a mai fost la noi”

Victor Angelescu (41 de ani), președintele celor de la Rapid, a vorbit despre posibilitatea ca Alin Fică (24 de ani), mijlocașul CFR-ului, să ajungă în Giulești.

Alin Fică a mai evoluat la Rapid în sezonul 2020/2021, atunci când a îmbrăcat de 8 ori tricoul formației bucureștene. La acel moment, fotbalistul avea doar 19 ani.

Victor Angelescu, despre negocierile pentru Alin Fică: „Suntem în negocieri”

Conducătorul de la Rapid a mărturisit că cele două formații se află în negocieri avansate pentru transferul tânărului fotbalist. Dacă se va ajunge la un acord, Rapid va trebui să achite o sumă însemnată în schimbul lui Fică.

„Ne interesează și suntem în discuții. E un jucător pe care îl cunoaștem din campionatul nostru, el a mai fost la Rapid împrumut când era mai tânăr.

Costel Gâlcă îl cunoaște foarte bine. Suntem în negocieri cu clubul. În momentul în care ajungem la un numitor comun, vom vorbi cu jucătorul. Nu cred că asta va fi o problemă cu jucătorul.

Șansele de reușită sunt 50-50. E un jucător pe care plătim bani. Poate unii ar zice că ar trebui să fie mai scump, alții cred că ar trebui să fie mai ieftin... E o sumă însemnată, dar, dacă vom ajunge la un acord, înseamnă că la atât îl evaluăm și noi”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.

Costel și-l dorește, îi vede un loc la echipă, este profilul de mijlocaș care ne trebuie. Este român și tânăr, știe foarte bine campionatul, știe și clubul. Dacă se va realiza, va fi o trecere și adaptare ușoară. Victor Angelescu, președinte Rapid

De-a lungul carierei, Alin Fică a mai evoluat la CFR Cluj, Rapid și Comuna Recea, în liga secundă. În acest moment, cota sa este de 1,4 milioane de euro, conform Transfermarkt.

De asemenea, Alin Fică este de două ori campion al României, alături de CFR Cluj.

