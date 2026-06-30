- Dinamo se desparte de Costin Amzăr (22 de ani), unul dintre cei mai vechi jucători din lotul „câinilor”.
În ultimele două sezoane, fundașul stânga a fost împrumutat la Al-Nasr, din Emiratele Arabe Unite, echipă cu care tocmai a semnat Marius Marin.
Dinamo i-a reziliat contractul lui Costin Amzăr
Crescut la academia celor de la Dinamo, Costin Amzăr a făcut pasul la echipa cea mare a „câinilor” în 2020. După 4 ani, acesta a fost împrumutat la Al-Nasr, acolo unde a jucat două sezoane.
Formația din Emirate nu a vrut să-l transfere definitiv pe Amzăr, astfel că fundașul stânga s-a întors la Dinamo în această vară.
Cu toate acestea, tânărul fotbalist nu a mai intrat în planurile lui Nuno Campos, iar Dinamo a decis să-i rezilieze contractul, anunță fanatik.ro.
Amzăr ar putea să-și găsească rapid un nou angajament. Apărătorul ar avea oferte din Cipru, Polonia și Ungaria.
În tricoul lui Dinamo, Costin Amzăr a jucat 81 de meciuri, reușind să înscrie 3 goluri și să ofere 5 pase decisive. La Al-Nassr, acesta a bifat 33 de apariții și a dat doar o pasă de gol.
În ceea ce privește sosirile la Dinamo, echipa antrenată de Nuno Campos a bifat câteva mutări importante:
- atacantul Oliver Hintsa (25 de ani)
- fundașul dreapta Ștefan Opriș (19 ani)
- portarul Alaa Bellaarouch (24 de ani)
- fundașul stânga Răzvan Radu (20 de ani)
- fundașul central Martin Pascual (26 de ani)
- mijlocașul central Adriano Manole (18 ani)
- mijlocașul ofensiv Ianis Doană (18 ani)