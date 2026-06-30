Dinamo se desparte de Costin Amzăr (22 de ani), unul dintre cei mai vechi jucători din lotul „câinilor”.

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În ultimele două sezoane, fundașul stânga a fost împrumutat la Al-Nasr, din Emiratele Arabe Unite, echipă cu care tocmai a semnat Marius Marin.

Dinamo i-a reziliat contractul lui Costin Amzăr

Crescut la academia celor de la Dinamo, Costin Amzăr a făcut pasul la echipa cea mare a „câinilor” în 2020. După 4 ani, acesta a fost împrumutat la Al-Nasr, acolo unde a jucat două sezoane.

Formația din Emirate nu a vrut să-l transfere definitiv pe Amzăr, astfel că fundașul stânga s-a întors la Dinamo în această vară.

Cu toate acestea, tânărul fotbalist nu a mai intrat în planurile lui Nuno Campos, iar Dinamo a decis să-i rezilieze contractul, anunță fanatik.ro.

325.000 de euro este cota de piață a lui Costin Amzăr, conform Transfermarkt

Amzăr ar putea să-și găsească rapid un nou angajament. Apărătorul ar avea oferte din Cipru, Polonia și Ungaria.

În tricoul lui Dinamo, Costin Amzăr a jucat 81 de meciuri, reușind să înscrie 3 goluri și să ofere 5 pase decisive. La Al-Nassr, acesta a bifat 33 de apariții și a dat doar o pasă de gol.

570.000 de euro a încasat Dinamo după ce l-a împrumutat pe Costin Amzăr timp de două sezoane la Al-Nasr

În ceea ce privește sosirile la Dinamo, echipa antrenată de Nuno Campos a bifat câteva mutări importante:

atacantul Oliver Hintsa (25 de ani)

fundașul dreapta Ștefan Opriș (19 ani)

portarul Alaa Bellaarouch (24 de ani)

fundașul stânga Răzvan Radu (20 de ani)

fundașul central Martin Pascual (26 de ani)

mijlocașul central Adriano Manole (18 ani)

mijlocașul ofensiv Ianis Doană (18 ani)

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