Marius Marin a semnat FOTO. Românul și-a găsit echipă, după ce transferul la Sevilla a picat: „De aceea am ales acest club”

Marius Marin (27 de ani), fotbalistul echipei naționale a României, a fost transferat de Al-Nasr, formație din Emiratele Arabe Unite.

Ce a declarat mijlocașul după ce a semnat, mai jos în articol.

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Marius Marin și-a încheiat aventura la Pisa, formație pentru care a jucat în ultimele șapte sezoane. Contractul său a expirat la finalul stagiunii recent încheiate.

FOTO. Marius Marin a semnat cu Al-Nasr

Deși a fost dorit de Sevilla, mutarea lui Marin în La Liga nu s-a concretizat, iar mijlocașul defensiv a ajuns în cele din urmă în Emiratele Arabe Unite.

Marius Marin a semnat un contract valabil pe două sezoane cu echipa care a încheiat pe locul 6 în sezonul trecut.

În cadrul unui interviu acordat noului său club, Marius Marin a declarat:

„Vă mulțumesc foarte mult. Am văzut un proiect foarte serios, iar acesta a fost primul lucru care mi-a atras atenția încă de la început.

Acest aspect m-a făcut să aleg acest club, datorită profesionalismului pe care mi l-au demonstrat în ultimele săptămâni. Am văzut cu adevărat că este un club care poate câștiga și care își dorește să câștige.

Pot spune că sunt o persoană competitivă, un luptător adevărat. Pe teren dau întotdeauna totul, mai ales pentru echipă. Aceasta este mentalitatea mea: să lupt pentru victorie.

Am venit aici doar pentru a câștiga. De aceea am ales să mă alătur acestui club. Am discutat cu directorul, iar primul lucru pe care i l-am spus a fost că vin aici pentru că vreau să câștig un trofeu alături de această echipă.

Știu cât de mult își doresc acest lucru președinții, directorul, antrenorul și, mai ales, suporterii, pentru că este unul dintre cele mai vechi cluburi din Emiratele Arabe Unite. Sperăm că acesta va fi anul potrivit pentru a ne atinge obiectivele.

Cred că îmi vor fi suficiente doar câteva zile pentru a mă acomoda cu oamenii și cu orașul, deoarece mi-am petrecut aproape jumătate din carieră în Italia. Sunt convins că mă voi integra foarte repede. Marius Marin, noul jucător al lui Al-Nasr

Acum însă cel mai important lucru sunt antrenamentele care ne așteaptă. Trebuie să ne pregătim foarte bine în această perioadă de pregătire, deoarece ne așteaptă un campionat dificil și vrem să fim în cea mai bună formă posibilă.

Suporterilor vreau să le transmit un mesaj: să vină în număr cât mai mare la stadion, pentru că îi așteptăm alături de noi. Doar împreună putem câștiga.

Noi, ca echipă și club, împreună cu ei, vrem să le oferim un cadou special și să aducem acasă, în acest an, un trofeu”, a declarat fotbalistul român.

La Al-Nasr, Marin va concura pentru poziția de mijlocaș defensiv cu Luka Milivojevic (35 de ani) și Hussain Mahdi (25 de ani).

2,8 milioane de euro este cota de piață a lui Marius Marin, conform Transfermarkt

În tricoul celor de la Pisa, internaționalul român a jucat 268 de meciuri, reușind să înscrie 7 goluri și să livreze 12 pase decisive.

De-a lungul carierei sale, Marius Marin a mai jucat pentru Sassuolo, ACS Poli Timișoara și Catanzaro.

Al-Nasr a cucerit 3 titluri în istorie, iar ultimul datează din sezonul 1985/1986. Clubul a mai câștigat 4 Cupe, 2 Supercupe și două Cupe ale Ligii.

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