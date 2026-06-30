Cine câștigă titlul? Cum arată cotele: două favorite certe înainte de startul Superligii + cum s-au schimbat în ultimele sezoane

- Noul sezon al Superligii va debuta în mai puțin de săptămâni și au apărut deja primele cote pentru câștigarea titlului.
Cum era de așteptat, Universitatea Craiova e văzută cu prima șansă la apărarea trofeului. La egalitate cu FCSB, formație care a ratat prezența în play-off-ul trecut, dar a obținut calificarea în cupele europene la baraj
Cum arată cotele: două favorite certe înainte de startul Superligii
Deși a fost surpriza sezonului trecut, reușind să o trimită pe FCSB în play-out, FC Argeș e cotată doar cu a opta șansă la titlu.
Dacă ne luăm după cotele oferite de Superbet, play-off-ul sezonului viitor le-ar include pe Craiova, FCSB, CFR, U Cluj, Rapid și Dinamo. Practic, o singură schimbare, „roș-albaștrii” ar intra în locul lui FC Argeș.
- Universitatea Craiova - 3.00
- FCSB - 3.00
- CFR Cluj - 5.50
- U Cluj - 8.00
- Rapid - 9.00
- Dinamo - 12.00
- Farul Constanța - 35.00
- FC Argeș - 40.00
- UTA - 60.00
- FC Botoșani - 70.00
- Oțelul - 100.00
- Petrolul - 250.00
- Corvinul - 350.00
- Sepsi - 400.00
- Csikszereda - 500.00
- FC Voluntari - 750.00
Acesta este cel de-al 3-lea sezon consecutiv în care FCSB pornește cu prima șansă, însă acum a primit și cea mai mare cotă. În schimb, oltenii n-au fost niciodată primii favoriți la startul campionatului.
Evoluția cotelor în ultimele sezoane
|26/27
|25/26
|24/25
|23/24
|FCSB
|3.00
|2.25
|2.15
|3.50
|Craiova
|3.00
|4.00
|10.00
|6.50
|CFR
|5.50
|3.20
|2.45
|3.75
|U Cluj
|8.00
|20.00
|35.00
|150.00
|Rapid
|9.00
|10.00
|15.00
|10.00
|Dinamo
|12.00
|20.00
|250.00
|-
Programul etapei #1 din Liga 1
Vineri, 17 iulie:
- ora 18:30 - FC Voluntari - FC Botoşani
- ora 21:30 - FCSB - FC Argeş
Sâmbătă, 18 iulie:
- ora 18:30 - Oţelul Galaţi - CFR Cluj
- ora 21:15 - Universitatea Craiova - UTA Arad
Duminică, 19 iulie:
- ora 17:00 - Universitatea Cluj - Farul Constanţa
- ora 19:30 - Petrolul - Dinamo
Luni, 20 iulie:
- ora 18:30 - Corvinul - Csikszereda
- ora 21:30 - Rapid - Sepsi Sfântu Gheorghe