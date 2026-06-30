Cine câștigă titlul? Cum arată cotele: două favorite certe înainte de startul Superligii + cum s-au schimbat în ultimele sezoane

Noul sezon al Superligii va debuta în mai puțin de săptămâni și au apărut deja primele cote pentru câștigarea titlului.

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Cum era de așteptat, Universitatea Craiova e văzută cu prima șansă la apărarea trofeului. La egalitate cu FCSB, formație care a ratat prezența în play-off-ul trecut, dar a obținut calificarea în cupele europene la baraj

Cum arată cotele: două favorite certe înainte de startul Superligii

Deși a fost surpriza sezonului trecut, reușind să o trimită pe FCSB în play-out, FC Argeș e cotată doar cu a opta șansă la titlu.

Dacă ne luăm după cotele oferite de Superbet, play-off-ul sezonului viitor le-ar include pe Craiova, FCSB, CFR, U Cluj, Rapid și Dinamo. Practic, o singură schimbare, „roș-albaștrii” ar intra în locul lui FC Argeș.

Universitatea Craiova - 3.00

FCSB - 3.00

CFR Cluj - 5.50

U Cluj - 8.00

Rapid - 9.00

Dinamo - 12.00

Farul Constanța - 35.00

FC Argeș - 40.00

UTA - 60.00

FC Botoșani - 70.00

Oțelul - 100.00

Petrolul - 250.00

Corvinul - 350.00

Sepsi - 400.00

Csikszereda - 500.00

FC Voluntari - 750.00

Acesta este cel de-al 3-lea sezon consecutiv în care FCSB pornește cu prima șansă, însă acum a primit și cea mai mare cotă. În schimb, oltenii n-au fost niciodată primii favoriți la startul campionatului.

Evoluția cotelor în ultimele sezoane

26/27 25/26 24/25 23/24 FCSB 3.00 2.25 2.15 3.50 Craiova 3.00 4.00 10.00 6.50 CFR 5.50 3.20 2.45 3.75 U Cluj 8.00 20.00 35.00 150.00 Rapid 9.00 10.00 15.00 10.00 Dinamo 12.00 20.00 250.00 -

Programul etapei #1 din Liga 1

Vineri, 17 iulie:

ora 18:30 - FC Voluntari - FC Botoşani

ora 21:30 - FCSB - FC Argeş

Sâmbătă, 18 iulie:

ora 18:30 - Oţelul Galaţi - CFR Cluj

ora 21:15 - Universitatea Craiova - UTA Arad

Duminică, 19 iulie:

ora 17:00 - Universitatea Cluj - Farul Constanţa

ora 19:30 - Petrolul - Dinamo

Luni, 20 iulie:

ora 18:30 - Corvinul - Csikszereda

ora 21:30 - Rapid - Sepsi Sfântu Gheorghe

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