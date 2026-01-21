Casian Soare (19 ani), mijlocașul lui Dinamo, a fost împrumutat până la finalul acestui sezon la CS Dinamo, în Liga 2.

Casian Soare a ajuns la formația pregătită de Zeljko Kopic la începutul anului trecut, de la CSC Șelimbăr.

În sezonul trecut, tânărul mijlocaș a bifat doar două apariții în Liga 1, în timp ce în actuala stagiune nu a jucat deloc pentru „câini”.

Casian Soare, împrumutat de FC Dinamo la CS Dinamo

Echipa antrenată de Zeljko Kopic l-a împrumutat pe mijlocașul Casian Soare la CS Dinamo, în Liga 2, până la sfârșitul acestui sezon.

Tânărul jucător s-a alăturat deja formației pregătite de Florin Bratu, care se află în cantonamentul de iarnă, până pe 27 ianuarie.

25.000 de euro este cota de piață a lui Casian Soare, conform Transfermarkt

De-a lungul carierei, Casian Soare a mai jucat pentru CSC Șelimbăr, în perioada 2023-2025, timp în care a jucat 42 de meciuri și a marcat 3 goluri.

Casian Soare, în cantonament cu CS Dinamo

Casian Soare se află la Curtea de Argeș, acolo unde CS Dinamo efectuează cantonamentul de iarnă, pentru a se pregăti pentru cea de-a doua parte a sezonului.

Lotul clubului CS Dinamo din cantonament:

Portari

MOLDOVAN Denis, DINCĂ David (CSM Reșița), CORJENCO Liviu

Fundași

ULEIA Ionuț, CERNAMORIȚ Rareș, NECULAI Yanis, ANGHEL Ayan, MATEI Silvian, IONIȚĂ Adrian (Chindia Târgoviște), DEMICI Alin

Mijlocași

ALEXANDRU Bogdan, MĂLĂELE Roberto, ENACHE Robert (Chindia Târgoviște), RĂUȚĂ Alexandru (AFC Câmpulung), SOARE Casian (FC Dinamo), BALCĂ Radu (Academia CS Dinamo), STANLEY Obinna Anaeboram (Ashton United), ZAHARIA Andrei, IOSOFACHE Antonio, COCOȘ ALIN (AFC Câmpulung)

Atacanți

COCOȘ Cătălin, BĂLȚAT Andrei (Dunărea Giurgiu), STOICA David (Academia CS Dinamo), MBANGA KOUBAN Jean Calvin (CS Afumați), BAMBA Karamoko (CF Talavera)

Pentru CS Dinamo, primul meci oficial al anului e duelul cu Sepsi, de pe 21 februarie, din cadrul etapei 18 din Liga 2.

Clasamentul în Liga 2

Loc Echipa Meciuri jucate Puncte 1 Corvinul 17 43 2 Sepsi 17 36 3 FC Bihor 17 35 4 ASA Tg. Mureș 17 33 5 FC Voluntari 17 33 6 CSM Reșița 17 32 7 Chindia Târgoviște 17 30 8 Steaua 17 30 9 Metalul Buzău 17 29 10 Poli Iași 17 25 11 Concordia Chiajna 17 24 12 CS Afumați 17 24 13 FC Bacău 17 23 14 CSM Slatina 17 22 15 Ceahlăul P. Neamț 17 18 16 CSC Șelimbăr 17 16 17 Gloria Bistrița 17 16 18 CSC Dumbrăvița 17 15 19 CS Dinamo 17 12 20 Olimpia Satu Mare 17 10 21 Câmpulung 17 9 22 Tunari 17 8

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport