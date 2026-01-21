Trimis de Dinamo în Liga 2  Mijlocașul „câinilor” a plecat deja în cantonamentul noii sale echipe
Trimis de Dinamo în Liga 2 Mijlocașul „câinilor" a plecat deja în cantonamentul noii sale echipe

21.01.2026, ora 18:27
  • Casian Soare (19 ani), mijlocașul lui Dinamo, a fost împrumutat până la finalul acestui sezon la CS Dinamo, în Liga 2.

Casian Soare a ajuns la formația pregătită de Zeljko Kopic la începutul anului trecut, de la CSC Șelimbăr.

În sezonul trecut, tânărul mijlocaș a bifat doar două apariții în Liga 1, în timp ce în actuala stagiune nu a jucat deloc pentru „câini”.

Casian Soare, împrumutat de FC Dinamo la CS Dinamo

Echipa antrenată de Zeljko Kopic l-a împrumutat pe mijlocașul Casian Soare la CS Dinamo, în Liga 2, până la sfârșitul acestui sezon.

Tânărul jucător s-a alăturat deja formației pregătite de Florin Bratu, care se află în cantonamentul de iarnă, până pe 27 ianuarie.

25.000 de euro
este cota de piață a lui Casian Soare, conform Transfermarkt

De-a lungul carierei, Casian Soare a mai jucat pentru CSC Șelimbăr, în perioada 2023-2025, timp în care a jucat 42 de meciuri și a marcat 3 goluri.

Casian Soare, în cantonament cu CS Dinamo

Casian Soare se află la Curtea de Argeș, acolo unde CS Dinamo efectuează cantonamentul de iarnă, pentru a se pregăti pentru cea de-a doua parte a sezonului.

Lotul clubului CS Dinamo din cantonament:

Portari

  • MOLDOVAN Denis, DINCĂ David (CSM Reșița), CORJENCO Liviu

Fundași

  • ULEIA Ionuț, CERNAMORIȚ Rareș, NECULAI Yanis, ANGHEL Ayan, MATEI Silvian, IONIȚĂ Adrian (Chindia Târgoviște), DEMICI Alin

Mijlocași

  • ALEXANDRU Bogdan, MĂLĂELE Roberto, ENACHE Robert (Chindia Târgoviște), RĂUȚĂ Alexandru (AFC Câmpulung), SOARE Casian (FC Dinamo), BALCĂ Radu (Academia CS Dinamo), STANLEY Obinna Anaeboram (Ashton United), ZAHARIA Andrei, IOSOFACHE Antonio, COCOȘ ALIN (AFC Câmpulung)

Atacanți

  • COCOȘ Cătălin, BĂLȚAT Andrei (Dunărea Giurgiu), STOICA David (Academia CS Dinamo), MBANGA KOUBAN Jean Calvin (CS Afumați), BAMBA Karamoko (CF Talavera)

Pentru CS Dinamo, primul meci oficial al anului e duelul cu Sepsi, de pe 21 februarie, din cadrul etapei 18 din Liga 2.

Clasamentul în Liga 2

LocEchipaMeciuri jucatePuncte
1Corvinul1743
2Sepsi1736
3FC Bihor1735
4ASA Tg. Mureș1733
5FC Voluntari1733
6CSM Reșița1732
7Chindia Târgoviște1730
8Steaua1730
9Metalul Buzău1729
10Poli Iași1725
11Concordia Chiajna1724
12CS Afumați1724
13FC Bacău1723
14CSM Slatina1722
15Ceahlăul P. Neamț1718
16CSC Șelimbăr1716
17Gloria Bistrița1716
18CSC Dumbrăvița1715
19CS Dinamo1712
20Olimpia Satu Mare1710
21Câmpulung179
22Tunari178

