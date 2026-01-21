- Casian Soare (19 ani), mijlocașul lui Dinamo, a fost împrumutat până la finalul acestui sezon la CS Dinamo, în Liga 2.
Casian Soare a ajuns la formația pregătită de Zeljko Kopic la începutul anului trecut, de la CSC Șelimbăr.
În sezonul trecut, tânărul mijlocaș a bifat doar două apariții în Liga 1, în timp ce în actuala stagiune nu a jucat deloc pentru „câini”.
Casian Soare, împrumutat de FC Dinamo la CS Dinamo
Echipa antrenată de Zeljko Kopic l-a împrumutat pe mijlocașul Casian Soare la CS Dinamo, în Liga 2, până la sfârșitul acestui sezon.
Tânărul jucător s-a alăturat deja formației pregătite de Florin Bratu, care se află în cantonamentul de iarnă, până pe 27 ianuarie.
De-a lungul carierei, Casian Soare a mai jucat pentru CSC Șelimbăr, în perioada 2023-2025, timp în care a jucat 42 de meciuri și a marcat 3 goluri.
Casian Soare, în cantonament cu CS Dinamo
Casian Soare se află la Curtea de Argeș, acolo unde CS Dinamo efectuează cantonamentul de iarnă, pentru a se pregăti pentru cea de-a doua parte a sezonului.
Lotul clubului CS Dinamo din cantonament:
Portari
- MOLDOVAN Denis, DINCĂ David (CSM Reșița), CORJENCO Liviu
Fundași
- ULEIA Ionuț, CERNAMORIȚ Rareș, NECULAI Yanis, ANGHEL Ayan, MATEI Silvian, IONIȚĂ Adrian (Chindia Târgoviște), DEMICI Alin
Mijlocași
- ALEXANDRU Bogdan, MĂLĂELE Roberto, ENACHE Robert (Chindia Târgoviște), RĂUȚĂ Alexandru (AFC Câmpulung), SOARE Casian (FC Dinamo), BALCĂ Radu (Academia CS Dinamo), STANLEY Obinna Anaeboram (Ashton United), ZAHARIA Andrei, IOSOFACHE Antonio, COCOȘ ALIN (AFC Câmpulung)
Atacanți
- COCOȘ Cătălin, BĂLȚAT Andrei (Dunărea Giurgiu), STOICA David (Academia CS Dinamo), MBANGA KOUBAN Jean Calvin (CS Afumați), BAMBA Karamoko (CF Talavera)
Pentru CS Dinamo, primul meci oficial al anului e duelul cu Sepsi, de pe 21 februarie, din cadrul etapei 18 din Liga 2.
Clasamentul în Liga 2
|Loc
|Echipa
|Meciuri jucate
|Puncte
|1
|Corvinul
|17
|43
|2
|Sepsi
|17
|36
|3
|FC Bihor
|17
|35
|4
|ASA Tg. Mureș
|17
|33
|5
|FC Voluntari
|17
|33
|6
|CSM Reșița
|17
|32
|7
|Chindia Târgoviște
|17
|30
|8
|Steaua
|17
|30
|9
|Metalul Buzău
|17
|29
|10
|Poli Iași
|17
|25
|11
|Concordia Chiajna
|17
|24
|12
|CS Afumați
|17
|24
|13
|FC Bacău
|17
|23
|14
|CSM Slatina
|17
|22
|15
|Ceahlăul P. Neamț
|17
|18
|16
|CSC Șelimbăr
|17
|16
|17
|Gloria Bistrița
|17
|16
|18
|CSC Dumbrăvița
|17
|15
|19
|CS Dinamo
|17
|12
|20
|Olimpia Satu Mare
|17
|10
|21
|Câmpulung
|17
|9
|22
|Tunari
|17
|8