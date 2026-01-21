Ce salariu are șeful ANS  Surse GOLAZO.ro dezvăluie „schema” prin care salariile au crescut la ANS » „Unii apar că lucrează de la 13:00 la 21:00”
Președintele ANS, Constantin-Bogdan Matei
Diverse

Ce salariu are șeful ANS Surse GOLAZO.ro dezvăluie „schema” prin care salariile au crescut la ANS » „Unii apar că lucrează de la 13:00 la 21:00”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 21.01.2026, ora 17:53
alt-text Actualizat: 21.01.2026, ora 21:34
  • Constantin-Bogdan Matei s-a întors la șefia ANS, unde va încasa un salariu net de 1.900 de euro.
  • Potrivit surselor GOLAZO.ro, salariile la ANS sunt completate prin majorări acordate pentru implicarea în proiecte europene.
  • Aceleași surse susțin că unii angajați și-ar fi modificat programul de lucru între 13:00 și 21:00 pentru a figura cu 4 ore pe proiect.

Constantin-Bogdan Matei (45 de ani) a revenit în funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Sport (ANS), la mai puțin de două luni după ce și-a dat demisia, într-un moment în care fenomenul sportiv se confruntă cu presiuni bugetare și cu discuții despre eficiența cheltuirii banilor publici.

Sabrina Voinea, în lacrimi! Surse GOLAZO.ro au povestit cum un conflict în familia Voinea, care s-a încheiat cu sosirea poliției, a afectat-o pe gimnastă
Citește și
Sabrina Voinea, în lacrimi! Surse GOLAZO.ro au povestit cum un conflict în familia Voinea, care s-a încheiat cu sosirea poliției, a afectat-o pe gimnastă
Citește mai mult
Sabrina Voinea, în lacrimi! Surse GOLAZO.ro au povestit cum un conflict în familia Voinea, care s-a încheiat cu sosirea poliției, a afectat-o pe gimnastă

Ce salariu încasează președintele ANS, Bogdan Matei

La sfârșitul lunii decembrie 2025, Matei și-a anunțat retragerea din funcția de președinte al ANS, motivând că vrea să se dedice familiei.

Plecarea sa a venit după un episod în care fusese foarte critic față de planurile de reducere a cheltuielilor în sectorul public.

„Dacă mi se va impune să tai din salariile angajațior ANS, vă spun direct: îmi prezint demisia! Nu tai niciun salariu, nici nu prea am ce să mai tai, că salariile după ce le-am tăiat sporul de fonduri europene au ajuns să fie 3.500 lei. Ce să tai din 3.500 de lei?”, a spus Bogdan Matei, în noiembrie 2025, la Antena 3.

Declarația a fost interpretată ca un semnal că instituția se află într-o situație financiară fragilă, iar orice nouă reducere ar putea afecta personalul de la nivelul de bază.

Bogdan Matei are salariu brut 3.200 de euro, iar în mână ia 1.900 de euro

Revenirea lui Bogdan Matei la conducerea ANS readuce în discuție și salariul pe care îl încasează.

Potrivit grilei de salarizare aplicabile în cadrul ANS, aferentă lunii septembrie 2025, președintele agenției are un salariu brut lunar de 16.640 de lei, circa 3.200 de euro, cel mai mare din instituție.

Suma se traduce într-un salariu net de aproximativ 9.700 de lei pe lună, puțin peste 1.900 de euro.

Este un venit peste media administrației publice, dar comparabil cu alte funcții de conducere de rang similar din aparatul guvernamental. Ca senator, Bogdan Matei a încasat un salariu de circa 2.400 de euro, potrivit declarației de avere.

Sursele GOLAZO.ro susțin că, la ANS, reducerea salarială a vizat în principal sporul pentru condiții vătămătoare de muncă, plafonat la 300 de lei brut, echivalentul a circa 195 de lei net, în acord cu modificările aplicate tuturor persoanelor plătite din fonduri publice.

Până în iunie 2025, acest spor era de până la 15% din salariul de bază pentru toate categoriile de personal bugetar, dar nu mai mult de 1.500 de lei brut lunar.

Sursa GOLAZO.ro: „Salariile unora au crescut la ANS. S-au trecut pe listă la grămadă la proiecte din fonduri europene”

Un oficial din sistem a explicat pentru GOLAZO.ro „schema” prin care salariile unor angajați din ANS chiar au crescut:

„Vă pot spune că salariile unora au crescut la ANS, ca urmare a faptului că s-au trecut pe listă la grămadă la proiecte din fonduri europene.

Unii angajați și-au decalat programul de muncă ca să figureze că lucrează, să zicem, patru ore pentru proiectul european, și celelalte opt pentru ANS. Astfel, apar unii care cică lucrează de la ora 13:00 la ora 21:00, dar, desigur, nu e nici țipenie de om de la ora 18:00 pe acolo”.

GOLAZO.ro a solicitat Agenției Naționale pentru Sport un punct de vedere pe această temă și îl va publica imediat ce va primi răspunsul.

În noiembrie 2025, Guvernul a adoptat o măsură prin care a redus procentul maxim al sporului pentru gestionarea fondurilor europene de la 50% la 40% din salariul de bază.

Măsura se aplică personalului implicat în activități în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, în funcție de timpul efectiv alocat proiectului și de valoarea acestuia.

Șoferii au cele mai mici salarii la ANS

În categoria celor cu salarii nete în medie de 3.500 de lei sunt referenți, consilieri, contabil asistent, șoferi, gestionar sau muzeograf. Șoferii au cele mai mici salarii, 3.129 lei (614 euro) - 3.409 lei (669 euro).

Vicepreșediții, directorul general și șef-serviciu primesc aproape 1.700 de euro, iar directorii, experții și unii consilieri au salarii între 1.100 de euro și 1.600 de euro.

Angajații de rangul doi sunt plătiți cu sume între 900 de euro și 1.000 de euro.

ANS a lansat proiectului „Portalul sportului românesc“, în valoare de 8,5 milioane de euro

Recent, Agenția Națională pentru Sport a anunțat lansarea proiectului „Portalul sportului românesc - digitalizarea serviciilor publice ale ANS”, finanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare, cu sprijinul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Proiectul, cu o durată de 36 de luni (până la 15 decembrie 2029), are o valoare totală de 43.251.304,03 lei (8.487.138 euro) din care 32.416.549,18 lei (6.361.050 euro) reprezintă finanțarea UE prin FEDR, iar 10.834.754,85 lei (2.126.088 euro) este cofinanțarea din bugetul de stat.

Prin dezvoltarea unei platforme digitale integrate, ANS își propune să simplifice și să modernizeze interacțiunea cu sportivii, antrenorii, federațiile și cluburile sportive, precum și cu publicul larg, oferind servicii precum eliberarea online a documentelor, acces la certificări și recunoașterea calificărilor profesionale, gestionarea relației cu federațiile și cluburile, dar și funcționalități pentru petiții, programări și tururi virtuale ale Galeriei Marilor Sportivi.

Obiectivul final al proiectului este creșterea accesibilității, eficienței și transparenței serviciilor publice din sport, cu o țintă de peste 70.500 utilizatori ai noilor servicii digitale.

Citește și

Există un Dinamo care o supune pe FCSB În ultimul deceniu, croații sunt net superiori: transferuri, performanțe interne, rezultate în Europa + Vestea bună pentru FCSB
Superliga
15:31
Există un Dinamo care o supune pe FCSB În ultimul deceniu, croații sunt net superiori: transferuri, performanțe interne, rezultate în Europa + Vestea bună pentru FCSB
Citește mai mult
Există un Dinamo care o supune pe FCSB În ultimul deceniu, croații sunt net superiori: transferuri, performanțe interne, rezultate în Europa + Vestea bună pentru FCSB
Acțiune radicală anti-Trump Reacția Europei. Ce plănuiește UEFA la Mondial dacă SUA anexează Groenlanda
Campionatul Mondial
12:21
Acțiune radicală anti-Trump Reacția Europei. Ce plănuiește UEFA la Mondial dacă SUA anexează Groenlanda
Citește mai mult
Acțiune radicală anti-Trump Reacția Europei. Ce plănuiește UEFA la Mondial dacă SUA anexează Groenlanda

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
ANS salarii agentia nationala pentru sport bogdan matei fonduri europene
Știrile zilei din sport
Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală
Superliga
21.01
Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală
Citește mai mult
Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală
Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul
Campionate
21.01
Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul
Citește mai mult
Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu  Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”
Campionate
21.01
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”
Citește mai mult
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu  Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”
Victorie ratată la limită VIDEO Șumudică pierde 2 puncte din cauza unui gol fabulos! Cum se clasează Al-Okhdood
Stranieri
21.01
Victorie ratată la limită VIDEO Șumudică pierde 2 puncte din cauza unui gol fabulos! Cum se clasează Al-Okhdood
Citește mai mult
Victorie ratată la limită VIDEO Șumudică pierde 2 puncte din cauza unui gol fabulos! Cum se clasează Al-Okhdood
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:18
Kovacs, cursă spre Mondial Arbitrul, control total la Galatasaray - Atletico, meci de intensitate maximă în Ligă. Ținta: CM 2026
Kovacs, cursă spre Mondial Arbitrul, control total la Galatasaray - Atletico, meci de intensitate maximă în Ligă. Ținta: CM 2026
22:26
Dan Șucu, lăudat în Italia Fostul antrenor al rivalei din Liga 1 îl descrie la superlativ pe patronul de la Rapid și Genoa
Dan Șucu, lăudat în Italia Fostul antrenor al rivalei din Liga 1 îl descrie la superlativ pe patronul de la Rapid și Genoa
00:00
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
22:48
Qarabag, seară istorică! Formația din Azerbaidjan e ca și calificată în faza eliminatorie din Liga Campionilor
Qarabag, seară istorică! Formația din Azerbaidjan e ca și calificată în faza eliminatorie din Liga Campionilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Top stiri din sport
„Patru bețivi ignoranți”  Davidovich Fokina, în conflict cu fanii de la Australian Open: „O adevărată pacoste”
Tenis
21.01
„Patru bețivi ignoranți” Davidovich Fokina, în conflict cu fanii de la Australian Open: „O adevărată pacoste”
Citește mai mult
„Patru bețivi ignoranți”  Davidovich Fokina, în conflict cu fanii de la Australian Open: „O adevărată pacoste”
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Liga Campionilor
00:00
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Citește mai mult
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Ce salariu are șeful ANS  Surse GOLAZO.ro dezvăluie „schema” prin care salariile au crescut la ANS » „Unii apar că lucrează de la 13:00 la 21:00”
Diverse
21.01
Ce salariu are șeful ANS Surse GOLAZO.ro dezvăluie „schema” prin care salariile au crescut la ANS » „Unii apar că lucrează de la 13:00 la 21:00”
Citește mai mult
Ce salariu are șeful ANS  Surse GOLAZO.ro dezvăluie „schema” prin care salariile au crescut la ANS » „Unii apar că lucrează de la 13:00 la 21:00”
Desființarea bate la ușă Ultimul anunț le dă  fiori fanilor echipei de tradiție : „Nu există nicio posibilitate de finanțare”
Liga 2
21.01
Desființarea bate la ușă Ultimul anunț le dă fiori fanilor echipei de tradiție: „Nu există nicio posibilitate de finanțare”
Citește mai mult
Desființarea bate la ușă Ultimul anunț le dă  fiori fanilor echipei de tradiție : „Nu există nicio posibilitate de finanțare”

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 40 rapid 27 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
22.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share