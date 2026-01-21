Ce salariu are șeful ANS  Surse GOLAZO.ro dezvăluie „schema” prin care salariile au crescut la ANS » „Unii apar că lucrează de la 13:00 la 21:00”

Constantin-Bogdan Matei s-a întors la șefia ANS, unde va încasa un salariu net de 1.900 de euro.

Potrivit surselor GOLAZO.ro, salariile la ANS sunt completate prin majorări acordate pentru implicarea în proiecte europene.

Aceleași surse susțin că unii angajați și-ar fi modificat programul de lucru între 13:00 și 21:00 pentru a figura cu 4 ore pe proiect.

Constantin-Bogdan Matei (45 de ani) a revenit în funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Sport (ANS), la mai puțin de două luni după ce și-a dat demisia, într-un moment în care fenomenul sportiv se confruntă cu presiuni bugetare și cu discuții despre eficiența cheltuirii banilor publici.

La sfârșitul lunii decembrie 2025, Matei și-a anunțat retragerea din funcția de președinte al ANS, motivând că vrea să se dedice familiei.

Plecarea sa a venit după un episod în care fusese foarte critic față de planurile de reducere a cheltuielilor în sectorul public.

„Dacă mi se va impune să tai din salariile angajațior ANS, vă spun direct: îmi prezint demisia! Nu tai niciun salariu, nici nu prea am ce să mai tai, că salariile după ce le-am tăiat sporul de fonduri europene au ajuns să fie 3.500 lei. Ce să tai din 3.500 de lei?”, a spus Bogdan Matei, în noiembrie 2025, la Antena 3.

Declarația a fost interpretată ca un semnal că instituția se află într-o situație financiară fragilă, iar orice nouă reducere ar putea afecta personalul de la nivelul de bază.

Bogdan Matei are salariu brut 3.200 de euro, iar în mână ia 1.900 de euro

Revenirea lui Bogdan Matei la conducerea ANS readuce în discuție și salariul pe care îl încasează.

Potrivit grilei de salarizare aplicabile în cadrul ANS, aferentă lunii septembrie 2025, președintele agenției are un salariu brut lunar de 16.640 de lei, circa 3.200 de euro, cel mai mare din instituție.

Suma se traduce într-un salariu net de aproximativ 9.700 de lei pe lună, puțin peste 1.900 de euro.

Este un venit peste media administrației publice, dar comparabil cu alte funcții de conducere de rang similar din aparatul guvernamental. Ca senator, Bogdan Matei a încasat un salariu de circa 2.400 de euro, potrivit declarației de avere.

Sursele GOLAZO.ro susțin că, la ANS, reducerea salarială a vizat în principal sporul pentru condiții vătămătoare de muncă, plafonat la 300 de lei brut, echivalentul a circa 195 de lei net, în acord cu modificările aplicate tuturor persoanelor plătite din fonduri publice.

Până în iunie 2025, acest spor era de până la 15% din salariul de bază pentru toate categoriile de personal bugetar, dar nu mai mult de 1.500 de lei brut lunar.

Sursa GOLAZO.ro: „Salariile unora au crescut la ANS. S-au trecut pe listă la grămadă la proiecte din fonduri europene”

Un oficial din sistem a explicat pentru GOLAZO.ro „schema” prin care salariile unor angajați din ANS chiar au crescut:

„Vă pot spune că salariile unora au crescut la ANS, ca urmare a faptului că s-au trecut pe listă la grămadă la proiecte din fonduri europene.

Unii angajați și-au decalat programul de muncă ca să figureze că lucrează, să zicem, patru ore pentru proiectul european, și celelalte opt pentru ANS. Astfel, apar unii care cică lucrează de la ora 13:00 la ora 21:00, dar, desigur, nu e nici țipenie de om de la ora 18:00 pe acolo”.

GOLAZO.ro a solicitat Agenției Naționale pentru Sport un punct de vedere pe această temă și îl va publica imediat ce va primi răspunsul.

În noiembrie 2025, Guvernul a adoptat o măsură prin care a redus procentul maxim al sporului pentru gestionarea fondurilor europene de la 50% la 40% din salariul de bază.

Măsura se aplică personalului implicat în activități în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, în funcție de timpul efectiv alocat proiectului și de valoarea acestuia.

Șoferii au cele mai mici salarii la ANS

În categoria celor cu salarii nete în medie de 3.500 de lei sunt referenți, consilieri, contabil asistent, șoferi, gestionar sau muzeograf. Șoferii au cele mai mici salarii, 3.129 lei (614 euro) - 3.409 lei (669 euro).

Vicepreșediții, directorul general și șef-serviciu primesc aproape 1.700 de euro, iar directorii, experții și unii consilieri au salarii între 1.100 de euro și 1.600 de euro.

Angajații de rangul doi sunt plătiți cu sume între 900 de euro și 1.000 de euro.

ANS a lansat proiectului „Portalul sportului românesc“, în valoare de 8,5 milioane de euro

Recent, Agenția Națională pentru Sport a anunțat lansarea proiectului „Portalul sportului românesc - digitalizarea serviciilor publice ale ANS”, finanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare, cu sprijinul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Proiectul, cu o durată de 36 de luni (până la 15 decembrie 2029), are o valoare totală de 43.251.304,03 lei (8.487.138 euro) din care 32.416.549,18 lei (6.361.050 euro) reprezintă finanțarea UE prin FEDR, iar 10.834.754,85 lei (2.126.088 euro) este cofinanțarea din bugetul de stat.

Prin dezvoltarea unei platforme digitale integrate, ANS își propune să simplifice și să modernizeze interacțiunea cu sportivii, antrenorii, federațiile și cluburile sportive, precum și cu publicul larg, oferind servicii precum eliberarea online a documentelor, acces la certificări și recunoașterea calificărilor profesionale, gestionarea relației cu federațiile și cluburile, dar și funcționalități pentru petiții, programări și tururi virtuale ale Galeriei Marilor Sportivi.

Obiectivul final al proiectului este creșterea accesibilității, eficienței și transparenței serviciilor publice din sport, cu o țintă de peste 70.500 utilizatori ai noilor servicii digitale.

