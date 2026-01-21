Îl vor pe Umit Akdag  Fundașul român ar putea ajunge la Fenerbahce » Când are loc discuția decisivă

Umit Akdag (22 de ani) ar putea ajunge în această iarnă la Fenerbahce, una dintre forțele din campionatul Turciei.

Conducerea lui Fener ar fi plecat la Alanya pentru a negocia transferurile lui Akdag, dar și pe cel al lui Maestro, colegul fotbalistului român.

Umit Akdag, aproape de un transfer la Fenerbahce

Conform haberler.com, Umit Akdag și Maestro, jucătorii celor de la Alanyaspor, ar putea ajunge în această iarnă la Fenerbahce.

Ertan Torunoğulları și Ömer Topbaş au plecat miercuri dimineață spre Alanya, acolo unde vor avea o întâlnire pentru a discuta detaliile transferurilor celor doi.

Mai mult, la această întâlnire ar urma să participe și cei doi jucători, așa cum a anunțat sporx.com.

Atât Umit Akdag și Maestro sunt văzuți de către conducerea tehnică de la Fenerbahce ca fiind soluții pentru reconstrucția echipei din sezonul viitor.

1,5 milioane de euro este cota lui Umit Akdag, conform Transfermarkt

În actuala stagiune, la Alanyaspor, Akdag a jucat 20 de meciuri, reușind să înscrie un gol și să ofere două pase decisive.

De-a lungul carierei sale, Umit a mai jucat la Goztepe și Toulouse, acolo unde a fost împrumutat de la Alanyaspor.

Umit Akdag, titular împotriva lui Fenerbahce

În cea mai recentă etapă din campionatul Turciei, Umit Akdag a fost titular în duelul dintre Alanyaspor și Fenerbahce, încheiat 2-3.

Fotbalistul cu cetățenie română a jucat 87 de minute, fiind înlocuit de Steve Mounie.

