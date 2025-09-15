- Armand Duplantis (25 de ani) a doborât din nou recordul mondial la săritura cu prăjina, după ce a reușit să sară 6,30 m.
- Atletul suedez a setat cea mai bună performanță a probei pentru a 14-a oară în carieră.
- Campionatele Mondiale de Atletism din acest an au loc la Tokyo, în perioada 13-21 septembrie.
Armand Duplantis și-a asigurat victoria în finala probei săriturii cu prăjina, în fața grecului Emmanouil Karalis (6.00 m) și a australianului Kurtis Marschall (5.95 m).
Armand Duplantis, aur la Tokyo și un nou record doborât
Când s-a ajuns la înălțimea de 6 metri, doar Karalis și Duplantis au reușit să avanseze. Grecul a ratat însă, pe rând, la 6,10, 6,15 și 6,20, nereușind să provoace marea surpriză.
Cu medalia în buzunar, după ce sărise deja 6,15m, Duplantis a cerut ca bara să fie fixată la 6,30m, cu un centimetru mai sus decât recordul mondial pe care îl deținea.
Și a reușit să-l doboare din nou, la a treia încercare!
Performanța de la Tokyo i-a adus al treilea titlu mondial din carieră, după cel de la Eugene (SUA) 2022 și Budapesta (Ungaria) 2024.
Sunt atât de fericit! Am vrut să mă întorc la Tokyo pentru că știam că este un oraș minunat. Dar este mai bun decât mi-am imaginat vreodată. Acesta este cel mai mare vis care mi s-a împlinit vreodată Armand Duplantis
Armand Duplantis a câștigat peste 100.000 de lire după finala de la Tokyo
Suedezul se va bucura de un bonus consistent după prestația de la Tokyo. Armand Duplantis va încasa 70.000 de dolari pentru medalia de aur, plus încă 100.000 de dolari pentru recordul mondial.
Sportivul ar urma să încaseze o primă și din partea sponsorului său, Puma, potrivit bbc.com.
Armand Duplantis a setat recordul mondial de 14 ori:
- 2020: 6.17m în Torun, Polonia
- 2020: 6.18m în Glasgow, Regatul Unit
- 2022: 6.19m în Belgrad, Serbia
- 2022: 6.20m în Belgrad, Serbia
- 2022: 6.21m în Eugene, SUA
- 2023: 6.22m în Clermont-Ferrand, Franța
- 2023: 6.23m în Eugene, SUA
- 2024: 6.24m în Xiamen, China
- 2024: 6.25m în Paris, Franța
- 2024: 6.26m în Chorzow, Polonia
- 2025: 6.27m în Clermont-Ferrand, Franța
- 2025: 6.28m în Stockholm, Suedia
- 2025: 6.29m în Budapesta, Ungaria
- 2025: 6.30m în Tokyo, Japonia