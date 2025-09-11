Grup ultra neonazist, dizolvat Gruparea Strasbourg Offender a fost desființată de guvernul din Franța: „Violenți, rasiști și xenofobi”

Guvernul Franței a dizolvat gruparea neonazistă Strasbourg Offender.

Hotărârea a fost luată pentru a fi restabilită ordinea pe stadioane, conform autorităților franceze.

Măsura, care era așteptată după mai multe săptămâni de speculații, a fost făcută publică luni de premierul Francois Bayrou, în ultima sa zi la conducerea executivului, cu scurt timp înainte acesta să piardă votul de încredere în Adunarea Națională și să fie demis, conform lequipe.fr.

Grupul ultra Strasbourg Offender a fost desființat de guvernul francez: „Huligani cu risc ridicat”

Comisia națională pentru prevenirea violenței la evenimente sportive emisese încă din 11 iunie un aviz favorabil dizolvării.

În decretul publicat în Monitorul Oficial se arată că Strasbourg Offender era un grup „derivat din mișcarea ilegală neonazistă”.

Cei 30 de membri au fost numiți „ huligani cu risc ridicat , implicați frecvent în acte de violență și confruntări fizice sau tentative de confruntări care au dus la mai mulți răniți, precum și la distrugeri de bunuri, atât în incinte sportive, cât și în apropierea acestora”, conform news.maxifoot.fr.

Jurnalistul Guillaume Krempp de la Rue89 Strasbourg i-a caracterizat pe membrii Strasbourg Offender ca fiind violenți, rasiști, xenofobi și adepți ai ideologiei neonaziste.

Le groupe de hooligans Strasbourg Offender a été dissous par le gouvernement



➡️ https://t.co/Osyj2gTxob pic.twitter.com/XgYXD72O0r — L'Équipe (@lequipe) September 9, 2025

Gruparea de extremă dreaptă, formată din suporterii lui Racing Strasbourg, cu legături în grupările neonaziste din orașe precum Nancy, Reims, Rennes, Lyon și Toulouse, se afla printre cele cinci organizații vizate de Ministerul de Interne, potrivit sursei citate.

Alături de Strasbourg Offender se mai aflau:

Brigade Loire (Nantes),

Magic Fans (Saint-Etienne)

Green Angels (Saint-Etienne)

Legion X (Paris FC)

Dacă primele trei au beneficiat de un răgaz după ce au intrat în vizorul autorităților, Legion X a fost dizolvată în mai 2025.

Atunci, Ministrul Bruno Retailleau preciza că măsura face parte din eforturile de a restabili ordinea pe stadioanele din Franța, potrivit europe1.fr.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport