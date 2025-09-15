Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al lui FCSB, a dezvăluit de ce Ionuț Cercel (18 ani) a fost schimbat la pauza meciului cu Csikszereda, 1-1.

Campioana României a ajuns la 7 meciuri consecutive fără victorie în Liga 1.

Chiar dacă a condus la Miercurea Ciuc grație golului lui Edjouma (55), FCSB a plecat doar cu un punct. „Ciucanii” au egalat în minutul 82, după un autogol a lui Pantea.

Mihai Stoica, despre schimbarea lui Cercel: „Nu mai putea să joace, s-a speriat, s-a sufocat”

La pauza meciului cu Csikszereda, Ionuț Cercel, fundașul dreapta al campioanei, a fost schimbat cu Mihai Toma, iar Mihai Stoica a dezvăluit motivul înlocuirii.

„Gigi a spus foarte multe lucruri despre meci, dar n-a spus un lucru foarte important și toată lumea ne-a acuzat pentru schimbarea lui Cercel.

El ne-a spus la pauză că nu mai poate să joace, a cerut schimbare. Nu se simțea bine. Nu avea nicio problemă medicală, dar a zis că nu mai poate. Nu mai putea să joace, s-a speriat, s-a sufocat ”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Ionuț Cercel a fost adus de FCSB la începutul anului de la Farul Constanța. Până acum, tânărul jucător a bifat 9 meciuri în tricoul roș-albaștrilor.

500.000 de euro valorează Ionuț Cercel, conform Transfermarkt

Mihai Stoica, despre meciul cu Csikszereda: „Nu e normal”

Mihai Stoica nu-și poate explica de ce FCSB nu a continuat să fie ofensivă după golul marcat de Edjouma.

„Este ceva inexplicabil. Am jucat numai noi până când am dat gol. Apoi, a venit pasul acela înapoi pe care nimeni nu l-a solicitat. Din minutul 55 până în 82, am făcut pasul înapoi, n-am mai jucat nimic.

Nu e normal ca 20 de minute să nu joci ca să protejezi rezultatul. Și după ce te egalează să joci iar. Am jucat cu o defensivă improvizată. Titularii noștri sunt Crețu, Ngezana, Dawa și Radunovic. Niciunul n-a jucat!

Culmea e că improvizațiile Pantea și Baba Alhassan au fost cei mai buni în această formulă nouă”, a mai declarat Mihai Stoica.

În acest moment, FCSB se află pe locul 12 în campionat, cu 7 puncte obținute în 9 meciuri. Echipa antrenată de Elias Charalambous nu a mai câștigat din etapa a doua, atunci când a învins-o pe Petrolul cu 1-0.

